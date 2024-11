Édito

Par Ambroise Garel

Vous le savez sans doute : BlueSky explose depuis l’élection de Trump. Et si vous le savez, c’est parce que les journalistes tech du monde entier écrivent des articles où ils se demandent si le réseau va devenir le nouveau Twitter. Ce qui, en soi, incite à le penser.

Avec vingt millions d’utilisateurs, BlueSky reste minuscule, mais l’importance de Twitter n’a jamais été liée à sa taille : si le réseau était si important, c’est parce qu’il s’agissait du lieu où s’exprimaient les politiques, les intellectuels et les militants, où les journalistes allaient chercher le sujet de leur prochain papier. Comme le disait Elon Musk, pour une fois inspiré, Twitter était l’agora du monde.

Si la grande migration des corps intermédiaires vers BlueSky devait bien avoir lieu, reste à savoir quelle conséquence elle aurait. On a tendance à l’oublier après deux années passées dans une version XXL de 4chan, mais même avant Musk, Twitter était un lieu violent, où beaucoup de gens hésitaient à parler de peur de se faire engueuler. Un lieu dont les usages (le goût du clash et des attaques en meute), associés à son omniprésence dans le débat public, ont certainement contribué à la dégradation de ce dernier.

C’est pourquoi certains s’enthousiasment déjà de l’advenue d’un monde post-Twitter et choisissent d’y voir, avec le rachat du site complotiste Infowars par The Onion, le début d’un assainissement du discours sur Internet. La vérité est qu’il est très difficile de savoir à quoi ressemblerait un BlueSky devenu central.

La vibe, vous diront les vétérans présents depuis les débuts, y est déjà différente. En à peine dix jours, BlueSky s’est rempli de messages de présentation dignes de LinkedIn et de posts égotiques où les « gros » utilisateurs font le décompte quotidien de leurs nouveaux followers. Bref, il commence à ressembler à un réseau social.

Il ne s’agit pas de dire que BlueSky va devenir Twitter : chaque réseau est différent. À en croire les premières tendances, on s’y engueulera moins et on y bloquera davantage de façon préventive, pour le meilleur et pour le pire. Néanmoins, ces derniers jours le prouvent, les réseaux sociaux généralistes sont condamnés à partager certaines caractéristiques. Le drame d’une agora, après tout, c’est que tout le monde est légitime à y prendre la parole.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published ⁽⁽◝( • ω • )◜⁾

AdWeek.com. La traditionnelle publicité Coca-Cola de Noël, avec ses ours blancs grimaçants et ses pères Noël rougeauds qui semblent sortis d’une vidéo Imagina de 1998, a cette année été réalisée par IA. Stupeur et grincements de dents dans la communauté des amateurs de publicités Coca-Cola (dont on découvre l’existence), qui la jugent d’une laideur remarquable, ce qui n’est pas faux mais pas non plus étonnant, les pubs Coca de Noël étant les seules œuvres humaines qui semblaient déjà créées par IA avant que cette dernière soit inventée.

HuffingtonPost.fr. L’opérateur téléphonique O2, dont vous avez sans doute appris l’existence en voyant apparaître son nom sur votre téléphone avant de vous exclamer « ah tiens, ça y est, on est en Angleterre », a eu l’excellente idée de créer un bot IA chargé de tenir occupés les scammeurs pour qu’ils laissent les clients tranquilles. Prénommé Daisy (car les IA ont des prénoms désormais, comme les tempêtes tropicales qu’engendre leur surconsommation d’énergie), le bot joue le rôle d’une vieille dame bavarde mais pas très dégourdie, qui fait tout répéter dix fois et a déjà réussi à occuper un télémarketeur pendant quarante minutes.

404Media.co. Buzzfeed a depuis quelque temps recours aux services de Trendii, entreprise spécialisée dans l’identification des objets par IA. Elle permet notamment au site de proposer l’option « acheter les objets de cette photo » sur chaque image de ses articles. Fonctionnalité bien utile quand on souhaite savoir quelle veste porte un acteur (d’ailleurs je cherche la référence du manteau d’Hervé Niquet, merci de me contacter) mais beaucoup moins glamour lorsqu’elle nous suggère d’acheter le pull porté par un tueur d’enfants lors de son arrestation.

Les bons plans matos

Par Furolith

Projecteur portable Nebula Capsule Mini (330 €). La fin d'année approche et vous redoutez déjà les longues soirées d'ennui dans le chalet familial qui vous servira de lieu de vacances ? La solution peut être un projecteur portable avec Android TV, qui vous permettra de transformer n'importe quel mur à peu près blanc en écran pour rattraper vos épisodes de série en retard. Attention, à ce tarif, il ne faut pas prévoir une surface de projection trop large (la définition 480p et la luminosité très modeste ne s'y prêteraient pas), ni espérer une colorimétrie très précise.

Projecteur portable Samsung The Freestyle 2e gen 5 (650 €). Beaucoup plus sérieux, le Freestyle 2 offre du 1080p et assez de lumière pour produire une image de 100 pouces de diagonale (2,20 m de base). Oh, et une entrée HDMI aussi, ce qui peut être bien pratique pour y brancher une console de jeu par exemple, irrécupérables g@m3rz que vous êtes.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published ($⩊$)

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Au coin du jeu — Comment Amplitude Studios a racheté son indépendance

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « BLACKCANARD » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 200 premiers qui l’utiliseront avant fin novembre.

Quelques suggestions, jour par jour :

À partir du 18/11, promo sur les jeux Pathfinder

À partir du 21/11, promos sur les jeux Take2, Disney, Paradox et indés

À partir du 22/11, promo sur les jeux Konami, dont Silent Hill 2

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Élections TPE : votez CFTC pour des femmes et des hommes qui connaissent votre quotidien, qui savent faire preuve de ténacité, de bienveillance, et d'une réelle expertise de votre convention collective

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Conséquence amusante des biais des corpus d’entraînement (enfin, plus amusante en tout cas que ceux qui rendent les IA racistes), les générateurs d’images sont absolument incapables de générer la photo d’un éléphant sans trompe, d’une bougie d’anniversaire éteinte ou d’un verre de vin rempli à ras bord. À moins que, dans ce dernier cas, ce soit parce qu’ils sont plus intelligents et distingués qu’on le pense.

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Bit Brother : Polymarket, l'autre grand gagnant de l'élection américaine

➫ Billevesées du Web : Sur Tiktok, tous les « bros » ne votaient pas Trump

➫ À quoi jouer ce week-end ?