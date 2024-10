Cet article, première partie d’une enquête publiée par le site web d’information Les Jours, vous est offert dans le cadre d’un partenariat avec Le Pavé numérique.

IA : sans contrefaçon, je suis un Macron

Par Sophian Fanen, journaliste chez Les Jours

« Les vacances du président selon l’IA… C’est démoniaque 😂 », dit le tweet publié le 2 août par un certain Miko. Il accompagne une boucle vidéo de cinq secondes qui montre Emmanuel Macron en maillot de bain sur un bateau, embrassant sur la bouche un homme qui l’enlace d’un bras. Le texte du tweet le dit d’un ton amusé et il y a beaucoup d’indices qui l’indiquent immédiatement, cette courte séquence n’a jamais existé. Elle a été créée par un outil d’intelligence artificielle (IA). Mais elle est troublante : la lumière sur les corps est cohérente, les ombres et le paysage bougent comme il faut. Surtout, ni le Président ni l’homme qui l’accompagne n’ont soudainement trois bras ou huit doigts. Certes, les couleurs sont trop lisses et il y a beaucoup d’erreurs qui signent encore l’IA — des mouvements bizarres sur le ventre d’Emmanuel Macron ou le maillot de l’homme —, mais elles n’effacent pas l’impression générale de réalisme laissée par cette fausse vidéo quand elle apparaît en ligne.

Rapidement, elle s’échappe sur les réseaux sociaux, sortie de son contexte et finalement réduite à une photo fixe qui efface encore davantage son artificialité. C’est cette photo que j’ai vue passer encore et encore sur Twitter, un réseau qui a sérieusement laissé tomber la modération depuis qu’il a été racheté par Elon Musk en 2022. Je l’ai vue aussi sur TikTok, Instagram, et trouvée facilement sur Facebook. Je suis aussi retombée dessus, même pas une semaine après sa publication par son auteur Miko, reprise par Alex Jones, pape américain de la désinformation et des théories complotistes, multicondamné mais revenu sur Twitter grâce à Elon Musk. « Le mari de Macron va être fâché qu’il ait été pris en train de le tromper ! », dit le post d’Alex Jones, qui a été vu plus de six millions de fois depuis, quand celui de Miko plafonne à 126 000 vues. Bien plus relayé par l’algorithme de Twitter, le message d’Alex Jones est, il faut dire, un client idéal pour le réseau qui a fait de la polarisation un business model : il relaie une image qui laisse penser que le président français ment sur sa vie sexuelle et s’en sert pour nourrir la tenace rumeur diffamatoire qui accuse Brigitte Macron d’être une femme trans.

C’est ce parcours viral et complotiste qui fait de cette courte boucle vidéo un objet modèle en cette année 2024 où l’intelligence artificielle surgit de partout dans le monde politique. C’est donc de là que je suis parti pour essayer de comprendre ce qui se passe, comment tout cela fonctionne et où cela va nous mener. Et je n’ai pas été déçu quand j’ai commencé à interroger des gens sur ce deepfake d’Emmanuel Macron, c’est-à-dire la transformation ou création d’une image ou vidéo par intelligence artificielle. Plusieurs spécialistes de la communication politique sont sûrs d’eux : c’est un coup des Russes. « Ça a été débunké rapidement, m’a assuré l’un d’eux. C’est une ingérence russe parce que la thématique est sexuelle et en général, tout ce qui participe de la dévirilisation, est une signature des services russes. » Mais impossible de trouver sur Internet une analyse sérieuse remontant jusqu’à Moscou, alors que j’ai trouvé en trente secondes le contact du fameux Miko qui a posté la vidéo originelle générée par IA. C’était facile, Michael Simeoni est youtubeur et streameur passionné par le cinéma. Avant cela, il a eu une longue carrière dans les radios qui s’adressent aux jeunes, en solo ou aux côtés de Michaël Youn ou Cauet, où il faisait déjà des montages blagueurs de déclarations politiques.

Autour d’un café près de chez lui, Miko, 38 ans, prévient tout de suite : « Cette histoire risque d’être décevante, moi j’ai juste fait ça pour voir. » Il s’amuse avec les outils de création vidéo par intelligence artificielle depuis le printemps. Au début, c’était pour bricoler sur le site Haiper des vidéos qui imaginent les personnages de Star Wars en boîte de nuit, ou tous les personnages des Avengers joués par le même Robert Downey Jr. Dans ces vidéos-là, l’IA est encore visible à des kilomètres, mais Miko dit avoir « trouvé ça magique » de pouvoir passer d’une idée à une séquence vidéo aussi facilement, et sa communauté s’est amusée de ces détournements. « Surtout, continue-t-il, ça va à une vitesse de dingue. Ce qui était compliqué à faire il y a quatre mois est devenu facile avec d’autres logiciels. » Il s’intéresse notamment à Kling, un logiciel chinois lancé par Kuaishou, un concurrent de TikTok spécialisé dans le partage de vidéos courtes. « Les démonstrations étaient bluffantes, mais pendant plusieurs mois, c’était fermé en dehors de la Chine. Jusqu’à cet été. Je suis alors en vacances chez mes parents, au bord de la piscine, et je suis comme un fou. Du coup, je cherche la bonne idée et en me baladant sur Twitter, je vois les photos du Président prises par un paparazzi. » Des images qu’Emmanuel Macron aime bien laisser « fuiter » pendant ses vacances, que le magazine Voici a publiées le 2 août et qui le montrent en train de chahuter virilement avec un ami ou un garde du corps sur le pont d’un bateau.

Ce jour-là, ces images circulent beaucoup sur Twitter notamment parce que Florian Philippot et d’autres figures de l’extrême-droite s’en servent pour attaquer Emmanuel Macron, l’accusant de faire « mumuse devant les téléobjectifs avec ses amis » pendant que la France n’a toujours pas de gouvernement. C’est comme cela que ces photos arrivent dans le fil de Miko comme chez tout le monde en ce début août. « Jusqu’ici, animer une photo non générée par IA, ça ne donnait pas grand-chose, continue le youtubeur. Les détails ne marchaient pas, chaque fois on se retrouvait avec trop de doigts ou de bras. Là, je tente le truc et j’écris un prompt. » C’est la phrase qui dicte à l’IA ce qu’elle doit faire. Ici : « “Les deux personnages se font un bisou sur la bouche”. Je me dis que ça va foirer. Mais en deux secondes, j’ai un résultat et je suis bluffé. Évidemment, si tu regardes un peu dans les détails, tu vois que c’est de l’IA. Mais c’est ultra correct par rapport à ce qu’on pouvait faire au mois d’avril. Tout d’un coup, ça fait vrai ! » Tout ça dans un logiciel gratuit et en quelques secondes.

Dans la foulée, Miko génère une seconde vidéo où Macron et l’autre homme de l’image font de la boxe, et poste les deux sur son compte Twitter suivi par 60 000 personnes. « Pour moi, c’est un petit truc pour faire marrer ma communauté et leur montrer ce que peut faire l’IA », balaye-t-il quand je lui demande quelles étaient ses intentions en choisissant cette image. Et ça marche. Dans les commentaires, certains demandent quel outil a été utilisé, d’autres trouvent que « c’est flippant » de réalisme. On analyse aussi les imperfections de la petite boucle vidéo. Puis viennent les commentaires qui accusent Miko de couvrir une vraie séquence en la prétendant générée par intelligence artificielle… Et la vidéo s’échappe carrément de son fil, est reprise en boucle et sortie de son contexte originel pour partir en toupie vers l’extrême-droite et le complotisme. Miko veut rester loin de tout cela aujourd’hui et se dit « apolitique ». Un amuseur. « À partir du moment où j’indique dans mon tweet que c’est de l’IA et que c’est un test, je ne trompe personne. Après, s’il y a des gens qui sont malintentionnés, je n’y suis pour rien… Même, ça permet de mettre en lumière les escrocs, ceux qui vont faire de la politique avec ces outils. »

Cette histoire constitue effectivement un bon point de départ pour comprendre ce que peuvent faire et font déjà les outils d’intelligence artificielle à la politique comme au débat démocratique. C’est le moment adéquat pour se poser ces questions, car 2024 est une année électorale record avec pas moins de 68 pays appelés aux urnes — soit la moitié de la population mondiale. Et un peu partout, l’IA est là, utilisée par les candidats eux-mêmes, leurs soutiens ou leurs opposants sur les réseaux sociaux, mais aussi par des puissances étrangères qui cherchent à déstabiliser les démocraties.

