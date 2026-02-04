Édito

Par Ambroise Garel

Il se passe quelque chose du côté du slop, j’en suis convaincu et j’en veux pour preuve trois exemples, venus de trois entreprises très différentes.

Le premier, et le moins surprenant, est celui de Deezer. Le concurrent français de Spotify, qui a bien compris qu’il avait là une carte à jouer face à son rival, a annoncé qu’il allait démonétiser 85 % des musiques générées par IA sur sa plateforme et, surtout, proposer à la vente son outil breveté de détection des morceaux artificiels dans l’espoir d’inciter d’autres plateformes à rejoindre sa lutte contre la prolifération de chansons créées par IA.

Le second, déjà un peu plus étonnant, est cette annonce de Neal Mohan, PDG de YouTube, qui a lancé une vaste campagne de lutte contre le « slop IA de faible qualité », avec la fermeture (pour le moment) d’une vingtaine de comptes spécialisés, dont deux des plus populaires — l’un affichait 5,9 millions de followers et 1,2 milliard de vues. Décision intéressante de la part d’une plateforme qui continue par ailleurs à encourager ses créateurs à utiliser l’IA, mais n’avait peut-être pas réalisé avec quelle vitesse les IA génératives pouvaient la noyer sous une mer de contenu inepte.

Le dernier, et le plus inattendu, vient d’OpenAI lui-même. La boîte de Sam Altman, qui ne rate jamais une occasion de prendre une décision qui défie l’entendement, a annoncé son intention de créer un réseau social. Mais surtout, tenez-vous bien, un réseau social 100 % humain. Ce qui, pour une boîte dont la fortune (enfin bon, surtout les pertes, mais vous voyez ce que je veux dire) a été bâtie sur le succès d’un LLM, a de quoi surprendre. Mais justement, OpenAI est convaincue que le seul moyen pour elle de percer face à des concurrents hyper-installés est d’utiliser son expertise en IA pour offrir une expérience 100 % sans bots, ce que les plateformes traditionnelles sont incapables de garantir. Une IA peut-elle vraiment identifier les bots à coup sûr ? Le projet est-il viable ? J’en doute pas mal. Mais l’idée est significative.

Comme si, prenant enfin conscience de la vague qui s’apprête à leur déferler dessus, les responsables du tsunami s’étaient soudain dit « ah, tiens, il faudrait peut-être songer à construire une digue, sans quoi nos propres plateformes vont finir complètement ravagées ». Et peut-être, de façon plus cynique dans le cas d’OpenAI, par réaliser qu’il y a là une énorme opportunité commerciale : après nous avoir vendu le poison, à savoir des générateurs tellement efficaces qu’ils sont partis pour coloniser tous les espaces numériques, nous vendre l’antidote sous la forme d’enclos garantis 100 % humains.

À moins que l’avenir d’Internet soit celui que nous propose MoltBook, un réseau social exclusivement réservé aux agents IA, dans lequel les humains n’ont que le droit de venir regarder. Oui c’est ça, comme au zoo (mais en plus zinzin, les pingouins du zoo de Vincennes ont rarement des conversations pseudo-philosophiques et c’est bien dommage). Et ma foi, un futur dans lequel on se contente d’aller visiter l’enclos des IA le dimanche après-midi pour leur donner des cacahuètes avant de rentrer chez nous boire le thé entre humains semble par moments presque désirable.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Fortune.com. Depuis quelques mois, les candidats à des postes dans de grandes entreprises comme McDo, Wendy’s ou FedEx ont eu la surprise, durant leurs entretiens, de devoir subir l’interrogatoire d’un petit personnage virtuel à la peau bleue, sorte de Schtroumpf DRH (concept si horrible qu’on est bien content que Peyo n’y ait jamais pensé). Il s’agit en réalité de Traitify, un questionnaire de personnalité développé par l’entreprise Paradox.ai, dont les questions, d’après de nombreux candidats, sont inutiles et infantilisantes. Et ce n’est pas pour crier cocorico, mais j’ai envie de dire à ces chouineurs que s’ils trouvent que parler à un alien bleu est ce qui existe de pire en matière d’humiliation des chômeurs, c’est qu’ils ne connaissent pas notre pays et son légendaire France Travail.

NBCNews.com. Suite au meurtre d’Alex Pretti par la Border Patrol le 24 janvier dernier, de nombreuses images modifiées par IA ont circulé sur Internet. Pas seulement des deepfakes mais surtout des images zoomées ou upscalées par IA, auxquelles on pense moins et qui pourtant posent elles aussi de sérieux problèmes dans notre rapport à la preuve photographique.

Undark.org. Je suis bien embêté, parce qu’au risque de me faire encore traiter d’avocat d’OpenAI, j’ai tendance à grimacer quand je vois passer sur les réseaux certains « chiffres » concernant la supposée consommation d’eau des datacenters, qui me semblent non seulement invraisemblables mais de plus reposer souvent sur des postulats complètement pétés — contrairement à certains usages polluants qui peuvent rendre l’eau utilisée impropre à la consommation, une requête à ChatGPT ne « consomme » pas d’eau, laquelle tourne en circuit clos dans un système de refroidissement ou au pire finit réintégrée au cycle naturel après évaporation. Par chance, l’excellent site Undark, dont le travail sur les questions scientifiques est toujours irréprochable, a écrit un papier sur le sujet. TLDR : le problème ne vient pas tant de la consommation (pas très élevée dans l’absolu) que de l’impact sur l’équilibre hydrique local et du besoin de repenser radicalement notre allocation de la ressource « eau » en cette ère de réchauffement climatique.

FranceInfo.fr. « Les VPN sont les prochains sur la liste », a déclaré Anne Le Hénanff, ministre de l’IA et du Numérique, après le vote de l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de quinze ans. Et c’est pas comme si on voyait le truc venir gros comme une maison depuis des mois.

IBTimes.co.uk. Ah, et les agents de l’ICE ont un subreddit privé dans lequel ils se plaignent de ne pas être payés.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

EmptySetMag.com. Je ne partage pas toutes les conclusions de cet article de Rob Horning, notamment parce que (j’en avais déjà vaguement parlé dans l’édito du 7 janvier) je ne suis pas certain que tout soit à jeter dans le devenir-cyborg que nous promettent les interactions avec des IA, notamment en raison de leur côté éminemment plastique, dont parle d’ailleurs Horning. Mais ce papier n’en pose pas moins des questions intéressantes sur ce que l’usage des chatbots dit de nous, de notre rapport à l’autre et au désir.

Les bons plans matos

Barre de son Creative Stage Pro (120 €). Recommandée par Canard PC Hardware pour son intéressant rapport qualité/prix, cette barre de son de 160 W est destinée à votre PC (ou console) plutôt qu’à votre téléviseur. D’ailleurs, seul un câble USB-C est fourni, même si la connexion HDMI ARC existe (Bluetooth 5.3 également). Caisson de basse et petite télécommande complètent le lot.



Souris gaming sans fil Logitech G Pro X Superlight 2 SE (85 €). Un classique de la souris pour gamers ultra légère (60 g), symétrique, sans fil, sans pile (chargement USB-C) et dotée d’un capteur HERO 2 (44K ppp) qui a fait ses preuves. Connexion Superlight 2, Bluetooth ou USB-C. En promo jusqu’au 8 février.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En test — Cairn

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « NIOUI-NIOH » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 300 premières personnes qui l’utiliseront avant le 15 février.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

