Fêtez l’été de la lose ! Durant quatre semaines estivales, Le Pavé Numérique vous propose un worst-of de l’actualité de la technologie de ces six derniers mois et, pour nos abonnés payants, une reprise de l’article d’Olivier Peron sur les plus grandes erreurs de l’histoire de la high-tech, publié à l’origine dans Humanoïde.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le PIRE du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Agar

Text within this block will maintain its original spacing when published (ᗒᗣᗕ)՞

RestOfWorld.org. Comme l'écrivait Brandon La Fontaine, analyste chez Standard & Poor's, « tous les secteurs économiques n'en mourraient pas, mais tous étaient frappés ». Figurez-vous que l'IA est même allée mettre le zbeul au Kenya, où fait florès toute une petite industrie de freelancers de la triche, qui fournissent des devoirs rédigés aux étudiants américains.

RollingStone.com. Pendant que des gens extrêmement intelligents se cassent la nénette (savez-vous que vous lisez en ce moment la seule newsletter fondée après 1960 à employer l'expression « casser la nénette » ?) à bricoler des agents IA autonomes pour créer des boîtes ou spéculer, d'autres, plus simples mais pas forcément moins malins, ont trouvé un moyen plus rapide de devenir riches grâce à l'IA : se faire passer pour de jolies jeunes femmes, créer de faux nudes et les vendre à des redditeurs en chien (expression qui, elle, n'existait pas en 1960).

GoAttack.Far.ai. S'il n'y a plus grand-chose à espérer des humains, qui continuent à confier des tâches critiques à des intelligences moyennement fiables, il n'y a plus que l'IA à pouvoir nous sauver de l'IA. Par exemple, on pensait que jamais plus l'humain ne pourrait battre la machine au jeu de go, mais c'était avant de réaliser que les humains avaient en revanche la capacité de créer une IA capable de battre les IA au jeu de go.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) Petite annonce (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Devenez sponsor du Pavé numérique

Faites connaître votre marque ou votre produit à 17 000 abonnés passionnés de nouvelles technologies.

Prenez contact ici.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (づ ◕‿◕ )づ

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Agar

L’article gratuit de la semaine : Bureaulogie : Papier peint et icônes, un peu de dignité. Peut-être trouve-t-on, nonchalamment abandonnés en vrac sur le papier peint de votre bureau Windows, des raccourcis vers tout un tas de programmes ou même, horresco referens, des fichiers que vous n’avez jamais pris la peine de trier. Rassurez-vous, notre assistant social va vous aider à reprendre votre vie en main et à vous accorder enfin le respect que vous méritez.

Le bon plan Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Agar

Du 21 au 31 juillet, ce sont les soldes d’été chez Gamesplanet. Chaque jour, 400 nouveaux jeux seront vendus à prix record pendant 24 heures. Les deux derniers jours, dimanche 30 et lundi 31 juillet, tous les jeux seront soldés à nouveau au cas où vous les auriez ratés. De plus, pendant toute la durée des soldes, le code promo « CANARDSOLDES » offrira une réduction supplémentaire aux cent premiers utilisateurs.

Notre sélection :

À lire dans la partie premium

« Si j’avais su… : les plus grandes erreurs des rois de la high-tech », notre série de l’été réservée aux abonnés payants.

➫ L'homme qui brada 10 % d'Apple pour 800 dollars

➫ Chez Disney, un licenciement à 7 milliards de dollars