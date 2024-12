Fêtez l’été de la lose ! Durant quatre semaines estivales, Le Pavé Numérique vous propose un worst-of de l’actualité de la technologie de ces six derniers mois et, pour nos abonnés payants, une reprise de l’article d’Olivier Peron sur les plus grandes erreurs de l’histoire de la high-tech, publié à l’origine dans Humanoïde.

Le PIRE du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Agar

Twitter.com. À trop s'inquiéter que les détecteurs d'IA comme GPTZero passent à côté de certains textes écrits par des intelligences artificielles, on en avait presque oublié qu'ils risquaient aussi de connaître des faux positifs. Ainsi, certains textes célèbres, comme la Constitution des États-Unis ou des passages de Don Quichotte, font sonner les détecteurs d'IA, ce qui, sauf révélation de dernière minute sur la nature d'Alexander Hamilton, est une erreur. Moins amusant, l'histoire de cette traductrice qui s'est vu reprocher – à tort – d'utiliser une IA dans son travail, qui nous laisse imaginer la nécessité d'avoir d'ici peu recours à des tests de Voight-Kampff inversés pour prouver son humanité, situation que même Philip K. Dick n'avait pas vue venir.

BFMTV.com. Autre avant-goût de ce monde où plus personne ne sera capable de faire avec certitude la différence entre machine et humain, sans même la possibilité d'avoir recours à des chiens renifleurs comme dans Terminator (ce qui, pourtant, serait assez cool), le débarquement en masse sur Amazon de romans écrits par ChatGPT. Certains éditeurs de nouvelles, comme Clarkesworld, se disent même submergés par les textes issus de l'outil d'OpenAI, à tel point qu'ils ont dû interrompre temporairement la lecture des manuscrits, étant désormais dans l'incapacité de trier le bon grain humain de l'ivraie synthétique.

SmithsonianMag.com. Dans un an, nous fêterons l'un des plus importants anniversaires de l'histoire de l'informatique. Cela fera en effet quarante ans qu'en 1974, un certain Donald Sherman, atteint du syndrome de Moebius (qui, comme ça, a l'air d'être un syndrome qui permet de très bien dessiner mais en fait rien à voir, c'est une paralysie faciale pas rigolote du tout), a utilisé un ordinateur pour commander une pizza, ouvrant sans le savoir une nouvelle ère dans la longue histoire de la sédentarité humaine.

La semaine du jeu vidéo

L’article gratuit de la semaine : Venba.

Notre sélection jeux vidéo, par Agar

Steelrising - Bastille Edition. « Eh ben n’empêche que si Louis XVI avait eu une armée d’automates de combat pour mater les sans-culottes, la Révolution française se serait pas passée comme ça, c’est moi qui vous le dis ! » En éructant cette phrase mystérieuse avant d’attaquer sa septième bibine, Tonton Roger était loin de se douter qu’il venait non seulement de gâcher le déjeuner dominical, mais aussi de résumer le scénario de Steelrising, excellent jeu du studio français Spiders. 18,99 € (-68 %) jusqu’au 14/08.

Et aussi :

