Fêtez l'été de la lose ! Durant quatre semaines estivales, Le Pavé Numérique vous propose un worst-of de l'actualité de la technologie de ces six derniers mois et, pour nos abonnés payants, une reprise de l'article d'Olivier Peron sur les plus grandes erreurs de l'histoire de la high-tech, publié à l'origine dans Humanoïde.

Le PIRE du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Agar

SmithsonianMag.com. Une nouvelle technologie qui menace les revenus des artistes en les remplaçant par des machines qui reproduisent leur travail de façon automatique – machines, bien sûr, froides et sans cœur, qui vont priver la création artistique de toute dimension humaine –, ça vous rappelle quelque chose ? Il s'agit bien sûr des critiques adressées par la Music Defense League aux salles de cinéma qui, vers 1930, ont commencé à remplacer les musiciens live par des bandes-son enregistrées et synchronisées avec les images du film.



LADN.eu. À propos des années 1930 et d'échos du passé que le vent froid de l'Histoire revient nous souffler bien fort dans les oreilles (ce qui fait mal aux tympans, on aurait dû mettre un bonnet), notons aussi cet article de LADN sur la rhétorique d'extrême-droite au sujet de l'IA qui, entre mobilisation d'un imaginaire du travailleur remplacé (hier par les immigrés, aujourd'hui par la machine) et peur de la censure « woke », est en pleine effervescence.

BuzzfeedNews.com. Pour se moquer des IA qui dessinent des mains toutes pourries avec des doigts dans tous les sens, il y a du monde. Mais pour se demander pourquoi elles n'y arrivent pas, alors qu'elles réalisent des visages de fort belle facture, il n'y a plus personne. Vous l'apprendrez en lisant cet article de Buzzfeed, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas vu beaucoup de mains et que du coup c'est difficile pour elles. Eh ben voilà, ça vous apprendra à vous moquer sans savoir, ça se trouve vous leur avez fait de la peine. J'espère que vous vous sentez coupables maintenant.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles, par Agar

L’article gratuit de la semaine : En Indonésie, les jeux narratifs font la Java.

Le bon plan Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Agar

Men of War: Vietnam. Entre une moitié nord de l’Europe baignée sous une pluie perpétuelle et une moitié sud qui rôtit au soleil, cet été n’est pas idéal côté météo. Mais savez-vous qu’il existe un pays de rêve où l’on peut profiter à la fois d’agréables pluies d’été et d’une douce chaleur estivale ? Pour retrouver l’époque idyllique où tous les jeunes Américains y partaient en vacances, quoi de mieux que le très tactique (car personne ne m’empêchera d’utiliser l’adjectif « tactique » comme je veux) Men of War: Vietnam ? 1,60 € (-80 %) jusqu’au 07/08.

À lire dans la partie premium

« Si j’avais su… : les plus grandes erreurs des rois de la high-tech », notre série de l’été réservée aux abonnés payants.

➫ Ce jour où Bill Gates évita la banqueroute à Apple

➫ Quand Larry Page voulait se débarrasser de Google