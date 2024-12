Fêtez l’été de la lose ! Durant quatre semaines estivales, Le Pavé Numérique vous propose un worst-of de l’actualité de la technologie de ces six derniers mois et, pour nos abonnés payants, une reprise de l’article d’Olivier Peron sur les plus grandes erreurs de l’histoire de la high-tech, publié à l’origine dans Humanoïde.

Le PIRE du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Agar

YouTube.com. Pendant que certaines IA en sont encore à se demander combien de doigts compte la main humaine moyenne, d'autres s'attellent déjà à prédire vos chances de développer une insuffisance cardiaque au cours des cinq prochaines années après avoir jeté un bref regard distrait sur votre ventricule gauche. Des capacités qui ne sont pas sans poser un certain nombre de questions éthiques et légales, notamment concernant les données médicales auxquelles ces systèmes, souvent domiciliés sur des serveurs américains, ont accès. Ces questions et d'autres aussi passionnantes ont fait l'objet d'un récent colloque au Conseil d'État, dont le replay est disponible sur YouTube (conformément à la volonté de Napoléon Bonaparte qui, lors de la création du Conseil en 1799, avait insisté sur l'importance du streaming).

Futurism.com. Si vous aussi vous en avez assez de ces visio-conférences dignes d'une réunion des timides anonymes où personne ne regarde sa webcam, vous serez heureux d'apprendre que nVidia a développé un algorithme qui corrige automatiquement la direction du regard. Vous serez encore plus heureux d'apprendre que, comme le raconte ce bien bel article de Futurism, le résultat est absolument cauchemardesque, avec des pupilles qui bougent de façon aléatoire, quand elles ne se contentent pas de tout bonnement disparaître.

Time.com. Vous l'avez sans doute remarqué si vous avez fait mumuse avec ChatGPT, ce dernier est beaucoup plus doué que ses prédécesseurs pour filtrer le contenu haineux. Comment OpenAI a-t-il réussi à créer une IA qui, bien qu'entraînée sur Internet, est presque incapable de tenir des propos racistes ? C'est simple : en la faisant expurger par des Kenyans payés deux dollars de l'heure.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles, par Agar

L’article gratuit de la semaine : Baldur’s Gate 3.

Splinter Cell: Blacklist. L’adage dit que James Bond est l’espion le plus incompétent du monde, puisque c’est le plus célèbre. Mais l’adage ne connaît pas Sam Fisher, agent spécial de la NSA qu’on repère à deux kilomètres, même de nuit et dans la fumée, en raison de l’énorme casque orné de trois diodes vert fluo dont il ne se départ jamais. Ce sont les nouvelles aventures, toujours réjouissantes, de ce gros benêt que vous propose de découvrir Splinter Cell: Blacklist. 4,99 € (-75 %) jusqu’au 21/08.

