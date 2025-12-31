Durant les fêtes, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 7 janvier.

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Blog.Google. Pour continuer à développer des IA, il faut des data centers. Mais pour alimenter ces data centers, il faut beaucoup d’énergie. Et pour produire autant d’énergie, il faut des centrales nucléaires. Or pour construire des centrales nucléaires de façon sûre, il faut des années. Solution proposée par les gens de la tech : s’appuyer sur l’IA pour accélérer la création desdites centrales. Oui oui, on court à la catastrophe.

Uber.com. Fini le temps béni où, lorsque votre chauffeur de VTC parlait tout seul, c’était simplement parce que, comme tous les taxis, il était à moitié cinglé. Désormais, ce sera parce qu’il s’enregistre en train de monologuer pour accomplir une « Uber digital task », histoire de gagner quelques piécettes de plus entre deux courses.

TheRegister.com. « Si tu es en train de faire la revue de presse du Pavé, cette histoire est très drôle », vient de m’écrire Louis Adam, un de nos chroniqueurs. Et en effet, elle est très drôle. Les membres d’une association de cryptologues ont dû reprendre de zéro l’élection de leur conseil d’administration, car ils avaient perdu les clés de chiffrement donnant accès aux résultats.

Web3IsGoingGreat.com. L’avantage d’un stablecoin comme le PayPal USD, c’est qu’il est adossé à des réserves en monnaie fiduciaire, ce qui garantit de pouvoir les échanger quand on le souhaite. Preuve qu’un pareil système est totalement fiable, suite à un bug, Paxos, la boîte chargée de miner le PYUSD, a accidentellement produit 300 trillions de dollars, soit 2,5 fois le PIB mondial.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

LaVieDesIdees.fr. Dans cet incroyable article, vous apprendrez qu’un réseau téléphonique parallèle à celui des PTT, créé à l’origine par des résistants pour échanger des messages pendant la guerre, a survécu jusqu’aux années 1980. Ses utilisateurs, intraçables, y accédaient à l’aide de numéros non attribués et y discutaient sous pseudonyme dans des proto-chatrooms qui servaient notamment de lieux de rencontres LGBTQ, en cette époque pas si lointaine où l’homosexualité était encore pénalisée.

À lire dans la partie premium du best-of

