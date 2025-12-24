Photo de JESHOOTS.COM sur Unsplash

Durant les fêtes, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 7 janvier.

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Futurism.com. Seulement quatre mois après son lancement, un vaste programme sud-coréen visant à fournir aux écoles des manuels scolaires entièrement générés par IA a été interrompu. Les livres étaient « remplis d’erreurs », « d’une qualité générale douteuse » et demandaient plus de travail aux élèves et aux profs que les bouquins normaux. On aurait pu les prévenir dès le début que ça allait finir comme ça mais que voulez-vous, parfois il faut faire les erreurs soi-même pour apprendre.

BSky.app. Sachez qu’utiliser ChatGPT dans le but de se suicider contrevient aux conditions d’utilisation d’OpenAI. Le genre de clause qui met immédiatement en confiance quand on la découvre dans la notice d’un produit et qui, à l’instar de « ne pas placer d’animaux vivants dans le micro-ondes », oblige à se demander à la suite de quel incident elle a été ajoutée.

ArsTechnica.com. Tandis que de puissants penseurs de gauche, dont les fronts larges et dégarnis laissent imaginer des cerveaux massifs, s’échinent à imaginer des moyens de mettre l’IA au service des travailleurs et pas seulement des possédants, d’autres sont déjà passés à l’action directe. Par exemple ces employés qui ont découvert que l’IA générative était capable de produire à la pelle de faux justificatifs de notes de frais.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

TechWontSave.Us. Pas un article mais plutôt un podcast (c’est comme un article, mais par voie auriculaire), cet épisode de Tech Won’t Save Us consacré aux obsessions apocalyptiques de Peter Thiel et de la tech en général est un excellent résumé du projet idéologique, pour ne pas dire anthropologique, en germe dans le cerveau de quelques riches Californiens.

