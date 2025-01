Pendant les fêtes, Le Pavé numérique vous propose deux best-of de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 8 janvier.

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

YouTube.com. Malgré mon peu d’estime pour le contenu vidéo, car pourquoi utiliser l’image animée pour transmettre des informations quand on dispose depuis 5 000 ans de l’écriture (qui fonctionne très bien, peut être parcourue d’un simple Ctrl+F et dispense de montrer sa tronche en permanence comme un gros égotique), je dois le reconnaître : la chaîne People Make Game produit un travail d’une qualité exceptionnelle. Leur dernière vidéo, qui porte sur les liens entre wargaming militaire et jeux de guerre pour faire mumuse, ne déroge pas à la règle et n’évite aucune des questions éthiques difficiles que pose l’usage d’hexagones en carton pour s’entraîner à tuer de vrais gens.

MSN.com. Lors d’un sommet sur l’IA à Washington, Eric Schmidt, ex-PDG de Google, a déclaré que « de toute façon on n’arrivera jamais à atteindre nos objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique, alors autant investir à fond dans l’IA et la laisser résoudre le problème », attitude tellement punk que, dit la légende, la salle de conférence s’est mise à sentir la vieille roulée et la bière tiède à l’instant où il a prononcé ces mots.

CIO.com. Attention chiffres. D’après les 97 % de développeurs qui utilisent des assistants IA comme Copilot, ces derniers leur permettent de travailler 55 % plus vite mais produisent 41 % de bugs en plus. Des résultats que les dév’ scrupuleux qualifient de « mitigés », mais qui satisferont pleinement la majorité de gros cochons dont le boulot consiste à pisser du code à moitié fonctionnel, lesquels n’ont malheureusement pas été interrogés par le journaliste de CIO.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Contraintes absurdes et outils sur mesure : quand la traduction des jeux vire au casse-tête

➫ Bit Brother : Sur Internet, les victimes sont des proies comme les autres