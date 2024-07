Durant cet été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine un best-of de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 28 août. Nos abonnés premium continueront de recevoir cet été leurs numéros spéciaux « format long » mensuels.

LA PROMO D’ÉTÉ CONTINUE : Pour fêter le premier anniversaire du Pavé numérique, tous les abonnements sont à -22 % jusqu’à fin septembre. Profitez-en !

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published ლ(ಠ_ಠ ლ)

LiveScience.com. Des chercheurs étudiant un moyen de « rééduquer » des IA à qui ont été inculqués de mauvais comportements ont réalisé que ces dernières, loin de faire amende honorable et de se comporter à nouveau correctement, apprennent simplement à mieux cacher leurs mauvais penchants pour faire croire à leurs entraîneurs qu’elles ont appris la leçon. Des résultats « inquiétants », concluent les chercheurs, prouvant du même coup qu’ils n’ont sans doute jamais fréquenté d’êtres humains.

BusinessInsider.com. On s’en était déjà rendu compte mais comme cette fois c’est Business Insider qui le dit et pas Le Pavé pouet-pouet, les gens vont peut-être le prendre au sérieux : la qualité des résultats de recherches sur Internet se dégrade, en particulier celles qui portent sur des tests produit. La faute, explique Business Insider avec sa cravate et son petit doigt en l’air, à la généralisation des liens sponsorisés (qui incitent les testeurs à optimiser le SEO de leurs articles pour faire du clic plutôt qu’à fournir du contenu de qualité) et la part croissante de contenu généré par IA. Et si Business Insider s’intéressait aux shitposts autant qu’aux études sérieuses, il saurait que ce n’est rien par rapport à ce qui nous attend.

SCMP.com. Pour la première fois, un roman presque entièrement écrit par IA a gagné un prix littéraire. Land of Memories, « écrit » par Shen Yang, professeur de journalisme à l’université Tsinghua de Pékin, a remporté la compétition de récits de science-fiction organisée par l’université. Selon Fu Ruchu, directrice d’une maison d’édition mais surtout reine de la punchline cruelle, il était difficile de deviner que le roman de Shen Yang était une création IA car « les auteurs de SF prêtent généralement plus attention aux idées qu’au style ». Bravo madame, il faut oser dire les choses. Cela dit, SF ou pas, je reste à peu près certain que si on me donnait dix romans écrits en chinois, je serais incapable de deviner lequel a été rédigé par une IA.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published [+..••]

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

L’article gratuit de la semaine : Banana — comment Steam nous pousse à payer en monnaie de singe.

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

À lire dans la partie premium du best-of

La chronique qui suit est réservée à nos abonnés payants.

Durant la pause estivale, nous avons choisi de republier chaque semaine une chronique tirée des derniers mois du Pavé Numérique, parce qu’elle nous semble particulièrement intéressante ou en lien avec l’actualité de cet été.

➫ Dans la fleur de l’edge : La petite bête qui monte