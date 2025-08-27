Durant le mois d’août, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 3 septembre.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Best-of de la revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Text within this block will maintain its original spacing when published ლ(ಠ_ಠ ლ)

Borderline. Les multiplications des mésaventures aux États-Unis face à une police des frontières américaine fouillant dans les smartphones pose une question légitime : « faut-il voyager avec son téléphone aux États-Unis ? », et peut-on s’opposer à sa fouille ? D’après The Verge, c’est assez simple : si vous êtes un touriste à la frontière, vous n’avez à peu près aucun droit. [Publié le 26 mars 2025]

Tes données sont mes données. Le procès antitrust contre Google Search a apporté la confirmation que Google avait une interprétation toute personnelle du refus des éditeurs de voir leur contenu servir d’entraînement pour IA. Ainsi, une interdiction pour Google Deepmind d’entraîner Gemini n’est pas prise en compte par Google Search pour améliorer ses AI Overviews qui utilisent… Gemini. [Publié le 7 mai 2025]

Incel-igence artificielle. [Publié le 4 juin 2025] Looksmaxxing GPT, une version de ChatGPT ajustée selon des critères masculinistes, donne des bilans de séduction irréels et racistes, recommande des opérations chirurgicales pour ne pas rester « sous-humain », bref, fait sienne la terminologie incel (sous-culture en ligne violemment misogyne des célibataires involontaires). Et est affichée en première position des GPT « Lifestyle » sur la page officielle d’OpenAI. [Publié le 4 juin 2025]

Les biais se suivent et se ressemblent. Une étude publiée dans Nature montre que les IA, quoique prometteuses dans le domaine du diagnostic médical, présentent un léger inconvénient : face à des patients aux dossiers médicaux identiques, mais dont on fait varier la socio-démographie, leurs recommandations exposent des biais peu sympathiques : plus d’IRM si on est aisés, et six à sept fois plus d’examens psychiatriques si on est LGBTQIA+. Oui, je vous vois venir, c’est plus qu’un médecin humain. [Publié le 25 juin 2025]

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection des jeux vidéo sortis récemment, par Ivan Gaudé

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

À lire dans la partie premium du best-of

La chronique qui suit est réservée à nos abonnés payants.

Durant la pause estivale, nous avons choisi de republier chaque semaine une chronique tirée des derniers mois du Pavé Numérique, parce qu’elle nous semble particulièrement intéressante ou en lien avec l’actualité de cet été.

➫ Frontières numériques : Bienvenue dans les freedom cities

Pour plus de lecture estivale, l’abonnement payant vous donnera aussi accès à tous nos numéros spéciaux mensuels.