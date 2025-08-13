Durant le mois d’août, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 3 septembre.

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Best-of de la revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

IA partout, musique nulle part. En colère contre un projet de loi du gouvernement travailliste qui prévoit d’autoriser les entreprises d’IA à entraîner leurs modèles sur toutes les œuvres du pays, un collectif de plus de 1 000 artistes britanniques a créé un album complet, entièrement silencieux. Les titres des morceaux forment en anglais la phrase « Le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol de musique qui profite aux entreprises d’IA ». On y trouve entre autres les signatures d’Annie Lennox, Kate Bush, The Clash et même Hans Zimmer. L’initiative est spectaculaire, et très largement soutenue par la presse d’outre-Manche. Astuce : si vous écoutez le silence de l’album sur Spotify, les artistes seront probablement rémunérés, ce qui vous offre une opportunité unique, celle de payer Hans Zimmer pour qu’il cesse de faire du bruit. [Publié le 5 mars 2025]

Cosmopolitan.com. Meta a d'ailleurs très bien choisi son moment pour radicaliser son chatbot. Cosmopolitan, le seul magazine féminin dont le nom évoque davantage un think-tank dédié à la pensée de Friedrich Hayek que la garde-robe de Salma, nous apprend que de plus en plus de jeunes hommes utilisent les IA comme conseillers en matière de relations hommes-femmes. En pleine montée des masculinismes, on voit mal comment *cela pourrait mal finir.* [Publié le 16 avril 2025]

Poursuivi menstruel. Les apps qui stockent vos données médicales ne sont pas un danger seulement pour votre vie privée, mais pour votre vie tout court et il n’y a pas qu’aux États-Unis qu’on vous poursuivra avec. Ainsi, la direction de la police du Royaume-Uni recommande de saisir et contrôler les données des apps de suivi du cycle menstruel en cas de fausse couche ou mortinaissance suspectée d’être une infraction à la législation sur l’avortement. [Publié le 21 mai 2025]

IAbstinence. Depuis deux ans, les systèmes éducatifs du monde entier sont confrontés au problème de la triche par IA des élèves ou étudiants. Pour les épreuves du gaokao, équivalent du baccalauréat, la Chine ne s’est visiblement pas embarrassée de demi-mesures : les applications et chatbots IA (dont DeepSeek) ont tout simplement été désactivés pendant la période. Oui, dans tout le pays, inutile de chipoter. [Publié le 11 juin 2025]

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection des jeux vidéo en promo, par Ivan Gaudé

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

