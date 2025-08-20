Durant le mois d’août, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 3 septembre.

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Best-of de la revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

France24.com. À quoi pouvaient bien servir ces centaines de sites web débitant des fake news pro-russes, mais qui n’étaient visités par quasiment personne ? La question pouvait se poser après la révélation par Viginum de la vaste opération d’intox surnommée « Portal Kombat ». On a peut-être un élément de réponse désormais, puisqu’une étude de Newsguard publiée le 6 mars 2025 montre que les principales IA génératives ont été intoxiquées en absorbant cette propagande. [Publié le 12 mars 2025]

Incroyable. Une nouvelle couleur a été découverte, normalement hors de portée de l’œil humain. J’étais enthousiasmé à l’idée de découvrir ce vert-bleuté extrêmement saturé, jusqu’à ce que je réalise que le seul moyen de le voir était de se faire tirer au canon laser sur la rétine, moi qui ne supporte même pas l’approche d’un flacon de collyre. [Publié le 23 avril 2025]

Crypto-escroc à la Maison-Blanche. Très occupé à piétiner toute éthique, le président Donald Trump avait promis un dîner de gala aux 220 plus gros porteurs de sa cryptomonnaie $TRUMP. Le Guardian a calculé que la moitié des invités a perdu de l’argent, beaucoup, sur cette monnaie. Mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg, car d’après The Verge, une partie des invités a en réalité parié parallèlement à la baisse sur le $TRUMP pour se couvrir. [Publié le 28 mai 2025]

Engeance dorée. La Trump Organization (société possédée par le président américain et gérée par ses enfants) se lance dans la téléphonie aux États-Unis avec un forfait et surtout un smartphone à 499 $, baptisé « T1 », couleur or, bien sûr, avec drapeau américain et slogan MAGA. Bien qu’il soit annoncé « made in USA », les experts sont formels : c’est impossible et il est probablement conçu et construit en marque blanche par une société chinoise. Apple peut souffler, les smartphones seront exemptés de droits de douane, c’est sûr. [Publié le 18 juin 2025]

