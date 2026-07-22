Durant l’été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 26 août.

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Le pire du triste monde tragique de la technologie

Best-of de la revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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EuroMaidanPress.com. La prochaine fois que quelqu’un vous dira que l’IA n’a aucune utilité dans la vie quotidienne, vous pourrez lui objecter le cas de ce soldat ukrainien qui, grâce à une assistance à la visée par IA, a explosé le record du monde de sniping avec un tir mortel d’une portée de quatre kilomètres. Tir probablement suivi d’un message du genre « Wow, super ! 🎯 Est-ce que tu veux que je t’assiste pour un autre tir ou qu’on commence à débriefer ton stress post-traumatique ? ».

Slate.com. Je le crie dans le désert depuis des années et on me regarde comme le fou du bus mais tant pis, je le crierai une fois encore : la technologie qui achèvera de détruire toute forme de lien social et de précipiter l’avènement d’une société hobbesienne où chacun est en guerre contre tous n’est pas l’IA mais ces saloperies de lunettes connectées. Exemple avec ce qui se passe sur les campus américains.

TheBlock.co. Tiens, voilà une catastrophe en puissance à laquelle je n’avais pas pensé, alors qu’elle nous pendait au nez. Coinbase, la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies (célèbre notamment parce qu’il s’agit de l’une des rares dont les fondateurs ne se sont pas barrés avec la caisse), vient d’annoncer la création d’un outil permettant aux agents IA de posséder un portefeuille sur la plateforme. « Votre agent IA détecte une meilleure opportunité à 3 heures du matin ? Il agit automatiquement et sans avoir besoin de votre approbation puisque vous lui en avez donné la permission », explique un développeur de Coinbase. Et si votre objectif est de ne plus jamais réussir à fermer l’œil de peur de vous réveiller ruiné, c’est sans doute une bonne idée.

Reuters.com. Une IA chargée d’assister les chirurgiens lors d’une opération hallucine la position des instruments, qui finissent plantés dans le crâne et les artères de patients. Non, ce n’est pas le pitch d’un film de Cronenberg mais bel et bien ce qui s’est passé suite à l’utilisation du TruDi Navigation System de l’entreprise Acclarent, censé indiquer aux chirurgiens « le chemin le plus court entre deux points » dans le corps humain. Et c’est vrai que si on ne s’encombre pas de considérations sur ce qui se trouve sur le passage, on peut en effet trouver des raccourcis, demandez aux snipers ukrainiens.

Numerama.com. Ah, et il y avait un pokéstop Pokémon Go sur l’île de Jeffrey Epstein.

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