Durant l’été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 26 août.

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Le pire du triste monde tragique de la technologie

Best-of de la revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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InsideEVs.com. « Quand la Chine s’éveillera… on pourra mater des films dans son garage », écrivait à peu près Alain Peyrefitte en 1973. Le bougre voyait loin : prouvant une nouvelle fois leur supériorité sur leurs concurrents occidentaux, les véhicules électriques chinois sont désormais capables de projeter des films avec leurs phares avant, transformant n’importe quel endroit pourvu d’un mur lisse et blanc en cinéma drive-in.

Developpez.com. Dans le cadre d’un test visant à créer un système de petites annonces géré par IA, Anthropic a donné quelques dollars à Claude et la consigne de se payer ce qu’il voulait avec cette somme. L’IA a alors décidé d’acheter des balles de ping-pong, ce qui ne surprendra personne. Venant d’un être qui passe ses journées à pisser du code, on imagine mal achat plus cliché que du matériel de pongiste, à part peut-être des figurines Warhammer ou des Funko Pop.

ConcordMonitor.com. Les paniques morales concernant les nouvelles technologies n’ont rien de neuf, mais les dernières sont tout de même légèrement différentes des précédentes : si autrefois c’étaient les adultes qui accusaient de tous les maux blue jeans, comics et jeux vidéo, ce sont désormais les jeunes eux-mêmes qui demandent à être protégés de leurs smartphones et, plus récemment, de l’IA à l’école.

20Minutes.fr. Contre 2 000 $, un site du nom d’Objection.ai propose de faire vérifier n’importe quel article de presse par un parterre d’experts afin de trier le vrai du faux. Du fact checking à la demande, quoi. On aurait tendance à dire « ok, pourquoi pas », avant de découvrir que le site est financé par Peter Thiel et ses copains et que les « experts » seront assistés par des LLM. Suite à quoi on a plutôt envie de dire « ah ok, je vois ».

TheVerge.com. La demande de slop IA chrétien est devenue telle que les créateurs de contenu en sont venus à payer des travailleurs freelance pour contribuer à la création de vidéos afin de tenir la cadence. Et on se dit que les économistes du futur reconnaîtront probablement une industrie florissante au fait qu’elle en est réduite à déléguer la création de prompts pour satisfaire la demande.

LinkedIn.com. On se doute depuis longtemps que l’arrivée des chatbots IA a fait chuter la fréquentation des sites, mais on manquait jusqu’ici de données chiffrées. Coup de bol, l’admin de Minecraft.fr en a publié plein, qui confirment que plus une page est citée par les LLM, moins elle est visitée.

Kagi.com. Une boîte du nom de Kagi propose un traducteur par IA dont le champ « langue cible » a la particularité d’accepter du texte libre. Vous pouvez ainsi traduire vers n’importe quelle langue, dialecte ou sociolecte, comme le « LinkedIn » ou encore le « Michel Audiard ». Essayez, et dites adieu à votre productivité pour la journée.

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection des meilleures promotions jeu vidéo

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

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Durant la pause estivale, nous avons choisi de republier chaque semaine une chronique tirée des derniers mois du Pavé numérique, parce qu’elle nous semble particulièrement intéressante ou en lien avec l’actualité de cet été.

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