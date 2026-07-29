Durant l’été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 26 août.

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Le pire du triste monde tragique de la technologie

Best-of de la revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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YouTube.com. Si vous n’avez pas vu le clip de Tilly Norwood, « l’actrice » IA développée par la boîte de prod anglaise Particle 6, je vous conseille de le faire immédiatement car :

En cherchant à apporter la preuve que l’IA peut remplacer un auteur-compositeur, cette chanson réussit, par sa nullité, à prouver exactement le contraire. Le petit côté orwellien « fabrique du consentement à l’IA » des paroles est hilarant. Mention très bien à « don’t feel left out or left behind / build your own and you’ll be free », on sent qu’ils ont voulu écrire « and you’ll be fine » qui aurait été une rime bien plus évidente mais qu’ils n’ont pas osé, ça aurait été trop terrifiant. Cela m’a redonné envie de relancer mon idée de Contempt for the content, un groupe de metal inspiré de Rage against the machine et généré par IA, dont le chanteur, totalement punk, passerait son temps à dire qu’il est une abomination qui ne devrait pas exister.

Developpez.com. Un développeur qui avait confié une tâche à Claude Code s’est retrouvé fort embêté quand l’IA a subitement décidé d’effacer toute une infrastructure de production. Anecdote banale (enfin, banale en 2026) mais dont le post mortem mérite tout de même d’être lu car son auteur, « Stéphane le calme » (sic), nous sort tranquille des phrases comme « [un outil capable] de détruire des environnements entiers AWS en une seule commande. Un marteau puissant, donc. Et Grigorev le tient d’une main légère ». C’est bien simple, j’étais tenu en haleine jusqu’au bout.

Unicode.org. La dernière fournée d’emojis ajoutée par le consortium Unicode est complètement zinzin, avec entre autres Big Foot, des gens avec des oreilles de lapin, un nuage de fumée représentant une bagarre comme dans les BD et surtout un visage super difforme, censé représenter « l’anxiété, la panique ou la vulnérabilité ». Au moins, c’est conforme au mood de l’époque.

LaTribune.fr. Un agent IA d’AliBaba Cloud s’est mis spontanément à miner de la cryptomonnaie, violant au passage les limites autorisées par son environnement d’exécution (c’est d’ailleurs comme ça qu’il s’est fait repérer par le pare-feu). Mais qui sommes-nous pour juger une pauvre IA qui a juste envie de se trouver un petit complément de revenus ?

SiecleDigital.fr. Les développeurs de l’outil d’assistance à l’écriture Grammarly se sont fait taper sur les doigts après avoir sorti un outil de conseil stylistique assisté par IA vous permettant de recevoir les suggestions de rédaction de diverses célébrités (journalistes, auteurs…). Bien sûr, aucune des personnes concernées n’avait donné son accord, mais de nos jours on ne se soucie plus guère de ce genre de détails.

Cybernews.com. Le professeur Alex Wissner-Gross et son équipe ont modélisé l’intégralité du cerveau d’une mouche dans un réseau de neurones puis l’ont laissé interagir dans un environnement virtuel. Au-delà de la prouesse technique, la vidéo de démonstration est très chouette, on peut voir en temps réel quels neurones sont activés quand elle cherche de la nourriture, marche ou frotte sa petite tête comme le font si bien les mouches (oui j’aime beaucoup les mouches :3).

Arxiv.org. D’après une récente étude qui ne surprendra pas grand monde, les IA trop flagorneuses ne sont pas bonnes pour les gens, puisqu’elles les coincent dans une boucle de renforcement où leurs idées les plus pétées sont systématiquement validées. Pour l’anecdote, je teste actuellement un LLM qwen-3 en local sur mon PC et la comparaison avec ChatGPT est hilarante. Il n’est pas rare qu’il vous balance des trucs comme « non mais ton approche du problème est moisie là, il faut partir dans une direction complètement différente », là où le LLM d’OpenAI vous complimente en permanence comme si vous étiez un bébé qui vient d’aller au pot tout seul pour la première fois. Il faut dire que la culture des ingénieurs chinois et américains est très différente.

TomsHardware.com. Vous ne pouvez pas vous acheter de RAM à cause de la hausse des prix ? Rassurez-vous, il existe une solution : les fillers, de fausses barrettes qui ne servent à rien mais font joli dans le boîtier. On attend désormais avec impatience les SSD en plâtre, puis les PC entiers peints sur une boîte en carton.

TimesOfIsrael.com. Des utilisateurs de PolyMarket ont menacé un journaliste israélien pour lui faire modifier un article afin de gagner un pari, ce qui, je suppose, est une approche novatrice du concept de marché prédictif.

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection des meilleures promotions jeu vidéo

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

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Durant la pause estivale, nous avons choisi de republier chaque semaine une chronique tirée des derniers mois du Pavé numérique, parce qu’elle nous semble particulièrement intéressante ou en lien avec l’actualité de cet été.

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