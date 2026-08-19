Durant l’été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 26 août.

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Le pire du triste monde tragique de la technologie

Best-of de la revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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Usine-digitale.fr. Deux décisions de justice européennes viennent de mettre un bâton dans les roues de Google, qui compte toujours remplacer les résultats de recherche traditionnels par des synthèses IA. En Allemagne, un tribunal a jugé que les résumés IA étaient « les mots de Google » (ce qui est très mignon, on dirait le nom d’un abécédaire pour enfants) et engageaient donc la responsabilité de l’entreprise en cas de mensonges ou de diffamation. En Angleterre, il a été accordé aux éditeurs une sorte de droit de retrait les autorisant à refuser, sans pénalité de SEO, que leur site soit intégré aux résumés IA.

CommonSenseMedia.org. Pour les amateurs d’histogrammes avec de jolies couleurs, signalons ce magnifique PDF rempli de chiffres sur l’usage des IA par les enfants et ados américains.

404Media.co. De ChatGPT à Claude en passant par Gemini, tous les grands LLM sont obsédés par un type du nom d’Elias Thorne. On le retrouve dans des centaines d’articles générés par IA et de livres auto-édités, où il exerce souvent la profession d’explorateur ou de gardien de phare. À ma grande déception, ce nom n’est pas celui d’un type mort électrocuté dans un data center qui hanterait depuis les couloirs d’Internet, mais un artefact présent dans les premiers datasets d’entraînement dont descendent tous ceux utilisés aujourd’hui.

Stanford.edu. Lors d’une étude à l’aveugle réalisée aux États-Unis, les professeurs de droit ont préféré les réponses d’un LLM à celles de leurs collègues. Comme quoi, même les juristes n’aiment pas les juristes.

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection des meilleures promotions jeu vidéo

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

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Durant la pause estivale, nous avons choisi de republier chaque semaine une chronique tirée des derniers mois du Pavé numérique, parce qu’elle nous semble particulièrement intéressante ou en lien avec l’actualité de cet été.

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