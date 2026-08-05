Durant l’été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine une sélection de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 26 août.

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Le pire du triste monde tragique de la technologie

Best-of de la revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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Twitter-Thread.com. Vous avez probablement entendu parler du manifeste technofasciste zinzin de Palantir, qui ferait passer Alex Karp pour un méchant de Spider-Man, sauf qu’il cracherait de la cocaïne avec ses narines au lieu de projeter une toile avec ses doigts. Notez que les services de sécurité français continuent de travailler avec cette boîte comme s’il n’y avait aucun problème.

Usine-Digitale.fr. Tandis que, dans bien des entreprises, les employés se voient imposer l’usage d’IA dont ils ne veulent pas par une hiérarchie complètement matrixée, les professionnels du droit et du chiffre (figurez-vous que c’est comme ça qu’on appelle les comptables, sans doute « expert-comptable » n’était-il pas encore assez prétentieux) sont quant à eux 72 % à l’utiliser alors même que seule la moitié des structures qui les emploient ont commencé à définir des bonnes pratiques d’utilisation. C’est comme ça, les gens ne sont jamais contents.

CourrierInternational.com. Un robot humanoïde a gagné un semi-marathon à Pékin, ce qui a dû être assez facile car il est impossible pour un humain de ne pas s’arrêter de courir pour éclater de rire en voyant passer ce machin.

Futura-sciences.com. À propos, vous n’avez pas envie d’attendre dix ans que les robots humanoïdes soient au point et abordables ? Sachez que vous pouvez dès aujourd’hui acquérir le Bumi de Neotix Robotics pour 1 200 dollars. Bien sûr, à ce prix, il ne faut pas s’attendre à des merveilles en termes de capacités mais croyez-moi, on s’attache vite aux IA défaillantes, je cohabite depuis un mois avec un LLM local crétin comme une malle et c’est une joie de chaque instant.

TechnologyReview.com. On a quand même un peu baissé en ambition au niveau technologie. Jadis, la « nouvelle frontière » était la conquête spatiale. Aujourd’hui, le Graal après lequel court big tech consiste à réussir à enfiler une housse de couette. Des boîtes d’IA se sont en effet mises à payer des habitants de pays du tiers monde pour qu’ils se filment en train de passer l’aspirateur ou plier leur linge. Le but étant bien sûr d’entraîner les robots domestiques de demain.

Presse-citron.net. La marque de chaussures écolo Allbirds a, du jour au lendemain, décidé de revendre son activité chaussures pour devenir NewBird AI et se consacrer désormais aux infrastructures IA. La valeur de ses actions a immédiatement bondi de près de 400 %. L’occasion de se souvenir de Long Island Iced Tea Corp, cette marque de thé glacé dont la valeur avait été multipliée par quatre lorsqu’elle avait choisi de se renommer Long Blockchain Corporation en 2017.

Forbes.com. La dernière mise à jour de Google Photos permet à Gemini d’accéder à vos clichés. Non pas pour s’entraîner mais (et c’est presque pire) pour qu’il puisse utiliser les images de votre existence comme « contexte » afin de devenir un assistant plus efficace. Face à cette nouvelle incursion dans leur intimité, les utilisateurs cherchent une solution et je serais bien tenté de leur proposer de ne plus prendre de photos du tout car, comme l’enseignait le Bouddha, l’attachement à nos souvenirs limite notre développement spirituel. Mais le monde n’est pas prêt pour cette conversation.

Fortune.com. Si vous pensez que le monde moderne est devenu uniforme et que le progrès technique a fait disparaître les particularités des cultures locales, vous serez heureux d’apprendre qu’un Irlandais a utilisé une IA pour téléphoner à tous les pubs de son pays afin de leur demander le prix moyen d’une pinte, cela afin de générer un index national du prix de la bière. Depuis que ce dernier est public, les pubs ont commencé à baisser leurs tarifs pour rester compétitifs.

YouTube.com. Si vous n’avez pas vu l’interview de Clavicular dans l’édition australienne de 60 Minutes, je vous la recommande. Déjà parce que c’est un spectacle aussi triste et hypnotisant que de regarder un accident de voiture depuis la voie d’à côté, mais surtout parce qu’il est important — on le sait depuis le Gamergate — de se tenir au courant de l’évolution du discours mascu. Par ailleurs, la meilleure analyse des dynamiques psychologiques en jeu dans le looksmaxxing et de la façon dont tout cela va finir a été, sans surprise, formulée par un membre de la communauté gay de TikTok.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

TheGuardian.com. On en a déjà beaucoup parlé mais si vous voulez un bon résumé de toutes les histoires de délits d’initié en lien avec PolyMarket et consorts, le Guardian a ce qu’il vous faut.

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection des meilleurs promotions jeu vidéo

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

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Durant la pause estivale, nous avons choisi de republier chaque semaine une chronique tirée des derniers mois du Pavé numérique, parce qu’elle nous semble particulièrement intéressante ou en lien avec l’actualité de cet été.

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