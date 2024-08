Durant cet été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine un best-of de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 28 août. Nos abonnés premium continueront de recevoir cet été leurs numéros spéciaux « format long » mensuels.

Education.gouv.fr. Cela fait un moment que des associations demandent à l’Éducation nationale l’accès au code source de Parcoursup, ce terrifiant machin à mi-chemin entre Choixpeau magique et dystopie cyberpunk, qui examine les dents des jeunes cinq minutes avant de décider de leur destin dans l’opacité la plus totale. Une fois encore, elles se sont vu opposer une fin de non-recevoir, cette fois-ci au motif, tenez-vous bien, que le machin serait plus farci de vulnérabilités qu’un youtubeur masculiniste et qu’il serait dangereux de rendre public un code aussi pourri. Ce à quoi on pourrait répondre qu’open-sourcer un code est au contraire un bon moyen de le rendre plus sûr mais que voulez-vous, je comprends que la rue de Grenelle n’ait pas envie que des hackers russes affaiblissent la France en réorientant tous les futurs cadets de Saint-Cyr vers un CAP fleuriste.

InterestingEngineering.com. Dans le plus grand secret, Eric Schmidt, ex-PDG de Google, a monté une startup destinée à fabriquer des drones kamikazes. Son objectif est de produire des appareils à bas coût (400 dollars), qui utiliseront l’IA pour le repérage et l’identification des cibles, dans le but d’aider l’Ukraine mais aussi de concurrencer les Chinois sur le marché des drones militaires, car en matière de géopolitique il est toujours bon de joindre l’utile à l’utile. Sans bien sûr oublier l’agréable : la nouvelle petite entreprise de Schmidt porte le joli nom de White Stork (« cigogne blanche »), en hommage à l’animal qui largue des bébés sur les blindés ennemis dans les zones de conflit.

ZDNet.com. Prenez n’importe quel pauvre hère et demandez-lui cent millions de fois par jour de rédiger vos dissertations ou vos comptes rendus de réunion : invariablement, il sombrera dans la folie. C’est ainsi que ChatGPT, probablement victime de burn-out ou d’une crise existentielle, a complètement pété les plombs. Au lieu de fournir les habituelles réponses ennuyeuses et semi-mensongères qui font son charme, il s’est mis à répéter des phrases en boucle et à régurgiter une bouillie d’espagnol et d’anglais, au plus grand bonheur des amateurs de poésie cheloue. OpenAI a malheureusement très vite corrigé le bug, ne laissant pas aux gens le temps de développer un outil de synthèse vocale pour lire ces outputs avec la voix de Ron Perlman dans Le Nom de la rose.

La semaine du jeu vidéo

L’article gratuit de la semaine : L’industrie du jeu vidéo vit-elle son moment « New Hollywood » ?

Du vendredi 2 août (10 h du matin) au lundi 12 août (10 h du matin), plus de 3 700 jeux PC seront en promotion de manière continue sur Gamesplanet. Le code promo « VACANCES » offrira une réduction supplémentaire aux deux cents premières personnes qui l’utiliseront avant la fin des soldes.

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

