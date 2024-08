Durant cet été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine un best-of de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 28 août. Nos abonnés premium continueront de recevoir cet été leurs numéros spéciaux « format long » mensuels.

LA PROMO D’ÉTÉ CONTINUE : Pour fêter le premier anniversaire du Pavé Numérique, tous les abonnements sont à -22 % jusqu’à fin septembre. Profitez-en !

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published ლ(ಠ_ಠ ლ)

TheIntrisicPerspective.com. Si vous ne devez lire qu’une newsletter cette semaine, lisez Le Pavé numérique. Mais si vous devez lire deux newsletters cette semaine (ça commence à devenir très spécifique comme choix, mais je ne juge pas), lisez également le numéro de The Intrinsic Perspective consacré aux conséquences désastreuses de l’IA générative, qui est en train d’ensevelir sous le caca la totalité d’Internet, des boutiques de livres aux vidéos pour enfants.

Next.ink. On ne plaint pas assez les Indiens. Les pauvres, non contents de vivre dans un pays dont la température humide va bientôt dépasser les limites tolérables par le corps humain, doivent en plus passer leurs journées à produire des vidéos YouTube éducatives (à tel point qu’ils ont probablement créé la plus vaste université populaire de l’histoire derrière Wikipédia). Mais en plus, ils doivent désormais composer avec Samagra Vedika, un système informatique qui recoupe plusieurs bases de données pour offrir au gouvernement des informations sur la population. Or le système, utilisé entre autres pour débusquer les fraudes aux aides sociales (preuve que, à Paris ou à New Delhi, les préoccupations des gouvernants sont les mêmes), s’est récemment mis à déconner à plein tube et a privé des milliers de gens de l’aide alimentaire dont ils avaient besoin pour survivre. Quant à Parivar Pehchan Patra, l’algo utilisé pour traiter les données d’état civil, il se met carrément à considérer comme mortes des personnes bien vivantes, qui doivent contacter l’administration pour prouver qu’elles sont en vie — ce qui, quand on y réfléchit, est absolument terrifiant, car si un employé municipal ne considérait pas ma présence devant son guichet comme une preuve suffisante, je ne vois pas trop quel autre argument administratif ou métaphysique je pourrais faire valoir.

Polygon.com. Loin est le temps où les youtubeurs se rendaient dans un studio de la Plaine Saint-Denis où avait été fidèlement recréée leur chambre d’ado (ce qui, hors contexte, ressemble d’ailleurs au pitch d’un film de Charlie Kaufman, mais c’est un autre sujet) afin d’avoir l’air humains et proches de leur audience. Désormais, pour régner sur YouTube, il faut abandonner toute trace d’humanité et devenir une sorte de pâte malléable dont la forme est pétrie par l’algorithme. C’est ce que prouve le cas de MrBeast, mégastar de YouTube dont Polygon analyse le succès dans un article absolument fascinant, tout du moins au sens où un accident de voiture est fascinant.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published [+..••]

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Nos recommandations culture pour août 2024.

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo

Du vendredi 2 août (10 h du matin) au lundi 12 août (10 h du matin), plus de 3 700 jeux PC seront en promotion de manière continue sur Gamesplanet. Le code promo « VACANCES » offrira une réduction supplémentaire aux deux cents premières personnes qui l’utiliseront avant la fin des soldes.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

À lire dans la partie premium du best-of

La chronique qui suit est réservée à nos abonnés payants.

Durant la pause estivale, nous avons choisi de republier chaque semaine une chronique tirée des derniers mois du Pavé Numérique, parce qu’elle nous semble particulièrement intéressante ou en lien avec l’actualité de cet été.

➫ Billevesées du Web : Ces influenceurs qui vous encouragent à ne rien faire