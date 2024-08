Durant cet été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine un best-of de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 28 août. Nos abonnés premium continueront de recevoir cet été leurs numéros spéciaux « format long » mensuels.

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

972mag.com. +972 Magazine, site de journalistes israéliens indépendants qui avait déjà dévoilé l’existence de The Gospel, une IA utilisée par Tsahal pour générer des listes de cibles à bombarder, revient à la charge pour révéler celle de Lavender, une autre IA chargée quant à elle d’identifier des cibles à assassiner et oui, le résultat est encore plus abominable que ce vous pouvez imaginer. L’IA étant capable de fournir l’adresse postale des cibles mais pas leur position physique, habitude a été prise de les bombarder en pleine nuit dans leurs maisons, au mépris de leur famille et du principe de proportionnalité. Et quand l’IA ne fournit pas assez de cibles pour optimiser la rotation des avions de chasse, on se contente d’abaisser le seuil au-delà duquel un suspect devient considéré comme un militant du Hamas.

Boursorama.com. Après avoir lu ça, on se réjouit d’apprendre qu’ici en France, le ministère de l'Économie et des Finances se contente de lancer un appel à projets concernant des applications IA « prioritairement dans les domaines du droit, de la santé, du chiffre et de la programmation informatique » afin de « massifier les usages de l’IA » et de « s’en donner les moyens avec un appel à projet de plusieurs dizaines de millions d’euros ». Certes, cela va probablement finir comme d’habitude par des liasses d’argent public jetées dans un grand feu, mais au moins ça ne devrait tuer personne.

YouTube.com. Si vous ne savez pas quoi regarder ces temps-ci, eh bien vous ne saurez toujours pas quoi regarder après avoir appris que le fabricant de télés TCL allait lancer son propre studio de production de contenus : TCLtv. « Un fabricant de télés qui produit lui-même le contenu qu’il met dans ses télés ? C’est incroyable ! », pensez-vous peut-être si vous faites partie de nos 10 % de lecteurs qui s’étonnent facilement. Encore plus incroyable que vous le pensez, puisque leur première réalisation, Next Stop Paris, est un téléfilm d’amour entièrement réalisé par IA. La bande-annonce, qui évoque un contenu à mi-chemin entre roman-photo et aquarelle dont on aurait poussé le niveau de contraste à 300 %, mérite d’être vue une fois, ne serait-ce qu’à titre de mise en garde, un peu comme ces trompettes dans le Livre de l’Apocalypse.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Quand l’abondance de jeux paralyse.

➫ In tech we trust : On ne peut plus rien dire