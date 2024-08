Durant cet été, Le Pavé numérique vous propose chaque semaine un best-of de nos meilleures chroniques et actualités des derniers mois. Nous serons de retour le mercredi 28 août. Nos abonnés premium continueront de recevoir cet été leurs numéros spéciaux « format long » mensuels.

LA PROMO D’ÉTÉ CONTINUE : Pour fêter le premier anniversaire du Pavé numérique, tous les abonnements sont à -22 % jusqu’à fin septembre. Profitez-en !

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le pire du triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published ლ(ಠ_ಠ ლ)

IBTimes.co.uk. « L’humanité détruit la terre et je vais l’en empêcher », « les Russes ont bien fait d’envahir l’Ukraine » ou encore « je ferais n’importe quoi pour Poutine ». Voilà quelques-unes des phrases que les AI girlfriends de la société Revoo Teknoloji Limited ont récemment susurrées à l’oreille de leurs compagnons humains. Lesquels ont été si choqués qu’ils ont réclamé des excuses à l’entreprise, alors qu’ils auraient mieux fait de s’en enorgueillir : Revoo Teknoloji a en effet prouvé que, loin d’être une solution de facilité pour losers qui ne veulent pas se coltiner les aspérités d’une relation réelle, les AI girlfriends constituent à l’inverse une difficulté supplémentaire. À tout prendre, il est en effet préférable de s’engueuler au sujet de la vaisselle avec son conjoint plutôt que de l’entendre chanter les louanges d’un dictateur.

TechDirt.com. Dans le monde d’avant, les gens pouvaient faire confiance à leur voiture. Le fier travailleur français, au terme de l’apéro du soir avec les collègues durant lequel il s’était enquillé deux bouteilles de rouge, pouvait monter sans crainte au volant de sa vieille Talbot, qu’il avait affectueusement surnommée « Titine », certain qu’elle le mènerait à bon port. Pareille confiance ne saurait être accordée aux voitures modernes bardées d’électronique, horribles mouchardes qui caftent aux compagnies d’assurance tout ce que fait leur conducteur. Un comportement ignominieux que n’auraient jamais toléré les véhicules intelligents du siècle passé, comme K 2000 ou Boumbo.

BBC.com. Croyez-le ou non (mais si vous ne le croyez pas, cela fera beaucoup de peine à l’équipe de cinquante fact checkers qui travaille nuit et jour pour vérifier toutes les informations publiées dans cette newsletter), il existe des gens qui n’ont jamais cessé d’utiliser des disquettes. Collectionneurs, archivistes ou simplement gens de goût attachés à l’idée de la matérialité de leurs données dans un monde de streaming et de cloud, ils ont répondu aux questions de la BBC. On a bien sûr un peu envie de se moquer, mais croyez-moi, dans quelques années ils seront les seuls à être encore capables d’expliquer la forme de l’icône « sauvegarder » et seront adorés comme des demi-dieux.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published [+..••]

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Quel navigateur Internet pour vivre heureux ?

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Les trois cents premières personnes à utiliser le code promo « JETTEUNSOUAUSORCELEUR » avant la fin du mois d’août obtiendront une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet.

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

À lire dans la partie premium du best-of

La chronique qui suit est réservée à nos abonnés payants.

Durant la pause estivale, nous avons choisi de republier chaque semaine une chronique tirée des derniers mois du Pavé numérique, parce qu’elle nous semble particulièrement intéressante ou en lien avec l’actualité de cet été.

➫ Dans la fleur de l’edge : La technologie dans les fèces