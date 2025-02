Édito

Par Ambroise Garel

Cette semaine, mon BlueSky a été secoué comme jaja par un article de Libération dans lequel des journalistes avouaient utiliser régulièrement ChatGPT pour rédiger leurs textes. Tempête immédiate, guerre de positions entre ceux qui s’insurgeaient de voir des journalistes traiter leur métier avec tant de légèreté et ceux pour qui il n’y avait pas de mal à se faire aider dans une profession où la surproduction d’articles ineptes uniquement écrits pour doper le SEO est devenue la règle — on aurait du mal à leur donner tort.

On pourrait également faire remarquer que l’intensité des réactions (« Quoi ! Des journalistes qui n’écrivent pas leurs articles ! ») est liée à l’image d’Épinal que nous nous faisons d’un journaliste mi-justicier mi-écrivain, aussi romantique qu’éloignée de la réalité. Il est de notoriété publique qu’à l’époque où les médias avaient encore des sous pour payer des secrétaires de rédaction, nombre de journalistes résumaient leurs enquêtes dans des torchons que les SR réécrivaient entièrement. Étaient-ils de moins bons journalistes pour autant ?

Le problème est plus insidieux. Se reposer sur les IA, que ce soit par facilité ou sous l’effet de contraintes de productivité de plus en plus grandes, aura nécessairement des effets à long terme. Microsoft note dans une étude que l’usage immodéré de l’IA entraîne une baisse de l’esprit critique et de la capacité de synthèse. Les profs s’alarment de voir leurs élèves sombrer dans une facilité face à laquelle ils sont démunis. Et les boîtes d’IA elles-mêmes en viennent à demander aux gens postulant chez eux de ne pas utiliser l’IA durant le processus de recrutement afin de pouvoir juger de la qualité des candidats.

Le vrai problème d’une IA devenue omniprésente, plus que la moralité de son usage pour telle ou telle tâche, est la somme de petits renoncements qu’elle permet chaque jour et la perte de compétence générale qu’elle finira par entraîner. Dans un monde où les barons de la tech sont prêts à saccager des institutions centenaires au nom d’une vision fantasmée de l’efficacité, préserver et transmettre ces savoirs individuels, choisir de ne pas tout déléguer à la machine par facilité constituent presque des actes de résistance.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published 。。。ミヽ(。><)ノ

20Minutes.fr. Souvent, au moment de sortir ma carte de presse pour entrer gratuitement dans un musée comme un gros cochon de privilégié, je suis saisi d’un terrible syndrome de l’imposteur. Me prétendre journaliste, à l’égal de ces gens qui courent sous les bombes et révèlent les secrets de régimes totalitaires au péril de leur vie, n’est-il pas un peu présomptueux ? Puis je découvre que des dizaines de titulaires de ladite carte sont ENCORE tombés à pieds joints dans la dernière panique morale — cette fois-ci le « paracetamol challenge », qui inciterait les jeunes utilisateurs de TikTok à se bourrer de Doliprane jusqu’à se flinguer le foie, et qui n’a bien sûr jamais existé. Alors je me dis que, bon, ça va, il y a pire que moi.

LinkedIn.com. Si vous avez envie de vous vriller le moral encore plus que d’ordinaire, vous pouvez aller voir cette étude présentée par le toujours excellent Florent Lefebvre, qui montre l’ampleur de l’envahissement de X par des bots pro-AfD. Et si vous voulez vous remonter (un peu) le moral, sachez que l’Allemagne ne se laisse pas faire.

LeMonde.fr. Un critère très sûr permettant de différencier les domaines d’activité normaux (fabrication de mobilier de jardin ou de gâteaux au chocolat) de ceux qui le sont moins (vente de drogue ou d’armes) est que dans les premiers, il est rare de voir les concurrents débarquer flingue à la main pour vous fourrer dans le coffre d’une bagnole. Sans surprise, on apprend que le trading de cryptomonnaies, où les enlèvements sont de plus en plus nombreux, appartient à la seconde catégorie.

Les bons plans matos

Micro Blue Yeti Premium (100 €). Un bon micro USB de Logitech, sans gros défaut et assez polyvalent pour couvrir vos besoins en streaming, podcasting ou pour le jeu (fonctionne également avec votre PlayStation, au cas où). La version blanche est actuellement à prix réduit sur Amazon.

Clavier Logitech G413 TKL SE (50 €). Un clavier mécanique « budget » pour ceux qui aiment le feeling du clavier mécanique, mais n’ont pas de livret A à brûler. Solution mécanique tactile maison et capuchon en PBT n’en feront pas une solution acceptable pour les puristes, mais, eh, à 50 € il vous restera de quoi vous nourrir, vous.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published ٩(。•́‿•̀。)۶

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En test — Kingdom Come : Deliverance II

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDPC » offre une réduction supplémentaire sur l’ensemble du catalogue GamesPlanet aux 300 premiers à l’utiliser avant fin janvier.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Dans la fleur de l’edge : Les machines tentent de distinguer les contours du Mal

➫ Exhibition sur Internet : Peintures et instants suspendus de Claire Juttet

➫ Impr/écran