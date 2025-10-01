Édito

Par Ambroise Garel

Si vous suivez l’actualité de ce qu’il est convenu d’appeler la tech, vous avez sans doute entendu parler d’Inception Point, startup fondée par Jeanine Wright, ancienne de la division podcast d’Amazon.

Cette boîte a récemment fait parler d’elle en annonçant qu’elle publiait, chaque semaine, 3 000 (sic) épisodes de podcasts. Quand des gens ont fait remarquer que, quand même, c’était peut-être un peu beaucoup, et que l’humanité produisait déjà largement assez de podcasts pour être assurée de ne jamais franchir les portes nacrées du paradis, madame Wright a dit que pas du tout, que leurs podcasts cumulaient déjà dix millions d’écoutes (d’accord), que « ceux qui disent que c’est de l’AI slop sont des feignants et des luddites » (wow, calmons-nous !) et que « de toute façon, d’ici peu, une personne sur deux sera une IA » (je… ok Jeanine, je ne suis pas sûr de comprendre mais d’accord, tout ce que tu voudras).

Vous avez donc déjà entendu parler d’Inception Point, disais-je. Mais vous n’avez probablement jamais eu la curiosité d’aller voir le site web d’Inception Point. Terrible erreur, car il s’agit à la fois d’une instructive plongée dans l’esprit malade d’une bande de techbros (et, dans ce cas, d’une techsis) et d’un freak show absolument fascinant.

Entrez, entrez et vous verrez… des podcasteurs générés par IA aux mouvements si peu naturels qu’ils semblent sortis d’un prompt Midjourney de 2022 ! Des vignettes de podcast culinaire absolument ignobles, où une bouteille d’huile d’olive est vidée sur la table sans raison (au prix que ça coûte, franchement). Mais surtout, une vidéo lunaire où les responsables de cette boîte de production parlent uniquement de thunes et ne mentionnent pas une seule fois le contenu de leurs émissions.

Et où (à 00:39), presque par accident, dans une phrase glaçante, ils vendent la mèche. La mèche de leur boîte, la mèche de la course à l’IA générative, la mèche du capitalisme à la mode XXIe siècle, qui voit dans les droits de la personne un obstacle à l’accroissement des profits : l’avantage d’employer des personnes générées par IA, c’est que votre entreprise en est propriétaire.

P.S. : si vous aimez le slop, j’en cause aussi plus bas dans ma chronique Internet d’office.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Petapixel.com. Une source au sein de la start-up Runway, qui rêve de générer des scènes de films (voire des films entiers) par IA, a expliqué que ses projets n’avançaient pas car, je cite, « le catalogue Disney [qu’ils utilisent] n’est pas assez vaste pour entraîner un modèle ». Oui oui, le catalogue Disney, celui-là même qui, après des décennies d’acquisitions et de rachats, doit bien contenir un dixième de l’histoire mondiale du cinéma. Mais je suis sûr qu’il suffira de construire cinq ou six data centers de plus pour résoudre le problème.

Futurism.com. C’est fou comme Internet a changé depuis ma jeunesse. À l’époque, on se rendait sur 4chan en cachette une fois les parents couchés et on s’auto-diagnostiquait sur Doctissimo, qui nous apprenait qu’on avait un cancer dès qu’on évoquait les symptômes d’un rhume. Aujourd’hui, le compte TikTok officiel de la Maison-Blanche poste comme un edgelord de /b/ et on soumet ses inquiétudes de santé à ChatGPT, qui nous dit qu’on a un rhume alors qu’on a vraiment un cancer. C’est en tout cas ce qui est arrivé à Warren Tierney, interviewé par Futurism.

FranceInfo.fr. Nononon, vous ne me verrez pas faire du mauvais esprit sur ce sujet, ce serait trop facile, je ne mange pas de ce pain-là. La société FN Herstal, dont le sémillant catalogue m’a appris que les Belges n’exportaient pas que de la bière et des gaufres, vient d’annoncer la création d’un « LBD intelligent » qui refusera de tirer si on le braque sur la tête de quelqu’un. Et voilà, le paragraphe est terminé sans la moindre blague bas de gamme sur l’intelligence artificielle qui vient suppléer celle de la maréchaussée, admirez la retenue et le sens de la prétérition.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

CyberneticForests.com. Si l’idée d’un monde où chacun reste seul chez lui à discuter avec ChatGPT n’est pas particulièrement réjouissante, elle a un mérite : nous faire prendre conscience qu’une « conversation » n’implique pas forcément un échange, ni même la présence d’un autre, et peut être une pure illusion uniquement destinée à satisfaire l’ego du locuteur. L’occasion de nous demander si nos échanges avec d’autres humains ne tombent pas parfois dans les mêmes travers et comment les rendre meilleurs.

Les bons plans matos

Souris sans fil Logitech G309 (62 €). Excellente souris sans fil qui ne clique pas plus haut que sa molette et reste à un prix raisonnable. Confortable, précise (capteur HERO 25K), elle propose deux connectivités : le dongle Lightspeed de Logitech ou le Bluetooth. Très bonne autonomie avec une pile AA, mais du coup un poil plus lourde que les souris ultra haut de gamme (86 g) sans pile.

Écran incurvé MSI G2422C de 23,6’’ (90 €). C’est l’occasion d’équiper une configuration gaming entrée de gamme avec un écran incurvé et réglable en inclinaison, pour vraiment pas cher. C’est une dalle VA (rafraîchissement de 180 Hz ; temps de réponse 1 ms) en FHD 1920×1080.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : le test de Silent Hill f

Et aussi :

À venir : Everwind

En test : Tiny Bookshop

En test : Baby Steps

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

On le sait, les batteries lithium-ion souffrent d’une fâcheuse tendance à exploser lorsque leurs cellules sont endommagées. Afin d’éviter que les conducteurs de leurs voitures électriques finissent grillés comme dans une vulgaire Tesla, des chercheurs chinois ont créé ce discret système d’éjection, qui a le mérite de ne faire courir aucun risque aux passants.

