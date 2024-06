Édito

Par Ambroise Garel

« Oh, regarde cette vieille dame à la fenêtre, comme elle a l’air gentille. Je me demande ce qu’elle fait de son temps libre quand elle ne regarde pas les passants aller et venir dans sa rue. Peut-être joue-t-elle au bridge avec ses amies ? Ou bien prépare-t-elle des gâteaux pour ses petits-enfants ? » FAUX ! Il s’agit en réalité d’une « super propagatrice », qui passe ses journées à pourrir Internet et à menacer les fondements même de la démocratie et du quatrième pouvoir.

En effet, d’après une récente étude, 80 % de la rediffusion des fausses infos sur l’ex-Twitter serait le fait de seulement 0,3 % des comptes, qui appartiendraient majoritairement à des femmes âgées résidant en Arizona, en Floride ou au Texas et retweeteraient comme des petites fofolles toutes les fake news qui passent sous leurs yeux. Ce volume de RT aurait pour effet mécanique de rendre ces comptes « super diffuseurs » particulièrement visibles et actifs, à tel point que 5 % des comptes Twitter en suivraient au moins un et seraient de fait exposés à tout un tas de bullshits auxquels ils auraient échappé si mémé n’avait pas été là pour jouer les passe-plats.

Mais même s’il est tentant, depuis Rebecca Nurse, d’accuser les vieilles dames de tous les maux de la société, ce serait un peu exagéré. D’autres forces conspirent dans l’ombre en cette époque troublée. Par exemple les entreprises américaines de cryptomonnaies, bien décidées à peser sur les prochaines élections américaines à coups de sondages et surtout de grosses thunasses, puisqu’elles auraient déjà dépensé plus de 135 millions de dollars pour encourager les candidats à ne pas voter de lois qui leur seraient défavorables. Un lobbying qui semble n’être qu’une curiosité de plus du folklore libertarien américain, jusqu’au moment où l’on se souvient que la crypto est une catastrophe environnementale qui consomme 2 % de toute l’électricité produite aux États-Unis. Bien plus que les vieilles dames qui font cuire des gâteaux dans leur four électrique.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (´• ω •`) ♡

NOTE : Dans le cadre du retour des beaux jours, ce numéro du « triste monde tragique » sera entièrement constitué de bonnes nouvelles. Merci de votre attention.

EnGadget.com. Bonne nouvelle ! Humane cherche déjà un repreneur. Rappelons que cette entreprise fondée par des anciens d’Apple est à l’origine de l’AI Pin. Cet assistant IA moisi, qu’on porte à la boutonnière et qui est, dans les rêves de ses créateurs, censé remplacer smartphones (entre autres en projetant une image quasi illisible dans la paume de l’utilisateur), a été qualifié de « pire produit qu’il ait jamais testé » par le très respecté youtubeur Marques Brownlee. Il n’est pas le seul à être de cet avis, puisque même les plus enthousiastes des technophiles peinent à imaginer que quiconque va claquer 750 millions pour racheter pareille boîte.

Futurism.com. Bonne nouvelle ! Les caissiers, traducteurs et artistes ne seront pas seuls à pointer au chômage lorsqu’une IA les aura remplacés pour dix fois moins cher : les PDG pourraient aussi être sur la sellette. Tout d’abord parce qu’ils coûtent très cher, ce qui constitue en soi une excellente raison de les remplacer par une machine. Ensuite, parce que leur boulot repose essentiellement sur l’analyse de données et la prise de décision, deux tâches dans lesquelles l’IA excelle — en tout cas d’après les gens qui ont foi en l’IA, mais c’est un autre sujet.

Forbes.com. Bonne nouvelle ! À l’instar des modestes pigeons qui peuplent nos rues, si l’IA a tendance à faire caca partout si on la laisse trop s’approcher, elle se révèle étonnamment efficace quand il s’agit de fouiller dans les poubelles. Ainsi, des bras robots équipés de caméras et d’un système d’identification par IA sont capables de trier des milliers de déchets par minute, contre seulement 20 à 40 pour un employé de déchetterie et environ 1,5 pour moi, qui ne sais jamais si ça va dans la poubelle noire ou jaune (ah non attends c’est du verre ça, ça va dans le conteneur).

CBC.ca. Bonne nouvelle ! Un nouveau milliardaire va tenter d’explorer l’épave du Titanic à bord d’un sous-marin de poche, mais cette fois, promis, en respectant les normes de sécurité.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Les bons plans matos

Par Furolith

Casque-micro sans fil Logitech G435 (53 €). Ça peut surprendre, mais pour se procurer un casque-micro sans fil de qualité correcte, on n’est pas obligé de dépenser plus de 100 €. La preuve avec ce G435, évidemment pas luxueux, mais dont les performances sonores sont tout de même parfaitement honnêtes.

Razer BlackShark V2 HyperSpeed (129 €). Depuis son lancement à l’automne 2023, le BlackShark V2 HyperSpeed s’est rangé dans les valeurs sûres de l’audio sans fil pour les joueurs. Un casque léger, confortable, qui sonne très bien, avec un bon micro : il a tout ce qu’on peut demander de lui.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (╭ರ_•́)

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : De Her Story à Duck Detective, l’invention des « deduction games ». Autrefois, les jeux d’enquête étaient simples : il s’agissait de point & click dans lesquels on devait accomplir une suite d’actions très logiques, comme combiner le chewing-gum avec la prise électrique, pour pousser le suspect à se dénoncer. Bref, quelque chose de parfaitement conforme à la réalité d’une enquête policière. Mais le jeu vidéo, qui ne se satisfera jamais de simplement reproduire le réel, a récemment donné naissance à un nouveau genre, le « deduction game », dans lequel le joueur doit recueillir de vrais indices et faire tourner ses vraies méninges pour espérer boucler l’enquête. Franchement, si c’était comme ça que travaillait la police, ça se saurait.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Outer Wilds. La rumeur prétend que certaines et certains d’entre vous n’auraient pas encore joué à l’extraordinaire Outer Wilds. Une autre rumeur prétend que les mails qui contiennent des insultes ou du langage ordurier auraient plus de chance d’être considérés comme du spam par GMail. C’est pourquoi je me contenterai, le plus poliment du monde, de vous inciter à claquer le prix d’un McDo pour découvrir le jeu de Mobius Digital, car il vaut mieux nourrir son âme de belles choses que son corps de graisses saturées. 11,99 € (-48 %) jusqu’au 09/06.

Les cent premières personnes à utiliser le code promo « MONPETITCANARD » avant le 17 juin obtiendront une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet.

Et aussi :

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ In tech we trust : All Eyes on IA

➫ Dans la fleur de l’edge : Terreur sur les Angiospermes

➫ Impr/écran