Édito

Par Ambroise Garel

Les historiens, ces gros lâches, aiment répéter qu’il existe deux mots interdits lorsqu’on parle d’Histoire : jamais et toujours. Rien n’est jamais totalement neuf, rien n’est jamais totalement similaire à ce qu’on a connu par le passé.

J’y ai repensé en tombant sur un récent article de Wired au sujet de The Future of Truth, livre* dont l’auteur, Steven Rosenbaum, s’interroge sur l’évolution de notre rapport à la vérité et à la réalité en cette période troublée. On y trouve notamment cette hypothèse intéressante : la génération Z (née après 1990) aurait développé un rapport aux faits et à la réalité totalement inédit, dans lequel le consensus sur le vrai et le faux ne serait plus délégué à des experts (scientifiques, politiques, corps intermédiaires…) mais ferait l’objet d’une élaboration dynamique et permanente, autant émotionnelle que rationnelle, entre pairs. En résumé : les algorithmes font défiler des contenus, à la véracité souvent douteuse, devant les yeux des viewers, qui comparent leurs ressentis dans les commentaires et dans leurs « communautés » jusqu’à ce qu’un consensus finisse par émerger, qui fait autorité. « Eh, le chat, est-ce que c’est vrai ? » comme critère épistémologique.

En lisant ça, je me suis dit « bof ». Le consensus sur la réalité serait en grande partie dicté par notre environnement social ? Nous aurions tendance à nous ranger sur l’avis de nos pairs au moment de décider ce qui est vrai ou faux ? Notre interprétation du monde serait d’abord émotionnelle et rationnelle seulement dans un deuxième temps ? Difficile d’y voir une rupture anthropologique majeure et encore moins un phénomène qui ne concernerait que les moins de trente ans. Il suffit de lire les commentaires des boomers sous n’importe quel post Facebook ou d’écouter les conversations politiques de n’importe quel groupe d’amis dans n’importe quel bistrot de France pour s’en convaincre.

C’est alors qu’est arrivé cet article du New York Times selon lequel The Future of Truth, livre qui, rappelons-le, s’intéresse à l’avenir de la notion de vérité, serait lui-même farci de citations générées par IA. En découvrant cela (on va être courtois et lui accorder le bénéfice du doute), Steven Rosenbaum a annoncé que les futures éditions seront corrigées et que « ces erreurs dues à l’IA n’enlèvent rien à l’importance des questions posées par ce livre au sujet de la vérité et de la confiance, ainsi que sur les conséquences de l’IA sur la société et la démocratie ».

Et, d’une certaine façon, il a raison. Le fait que l’auteur d’un livre sur l’évolution de notre rapport à la vérité sombre lui-même dans les travers qu’il prétendait analyser constitue en soi une preuve que le mal est bien avancé et ne se limite pas aux ados fans de TikTok. Et que si depuis toujours seule une petite minorité d’intellos s’est sincèrement souciée de distinguer faits et opinions, la chute des gardiens du temple sous l’effet conjugué de la course à la visibilité et de l’IA est bien quelque chose de nouveau, et d’inquiétant. Rien n’est jamais totalement neuf, mais rien n’est jamais totalement similaire à ce qu’on a connu par le passé.

* À ne pas confondre avec un autre livre portant le même titre, The Future of Truth de Werner Herzog. Le cinéaste y détaille son concept de vérité extatique, citant notamment André Gide : « Je modifie les faits à un degré tel qu’ils ressemblent plus à la vérité que le réel lui-même. » Quand une journaliste a demandé à Herzog la source exacte de cette citation, il a répondu, de façon géniale, qu’il était bien possible qu’il l’ait inventée.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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TheVerge.com. La prochaine version d’Android intégrera une IA chargée de deviner « ce que l’utilisateur va faire ensuite », ce qui ouvre des perspectives vertigineuses. Par exemple, une IA qui, après avoir déduit ce que l’utilisateur va faire à l’instant T+1 en étudiant l’état T0, déduirait ensuite ce qu’il voudra faire à l’instant T+2 à partir de l’état T+1, etc. Et franchement, disposer d’un smartphone capable de prédire tous nos désirs pour le reste de nos existences ferait gagner un temps fou.

ABC7.com. À ce sujet, l’application de rencontres Bumble va abandonner le swiping au profit d’un matchmaking par IA. Et autant l’idée n’est pas si stupide (une tierce partie — pas forcément un LLM, certes — est souvent plus capable de pressentir les bons matchs romantiques que les intéressés eux-mêmes), autant la perspective d’un monde où les participants à un date resteraient silencieux et laisseraient leurs téléphones « se CyranoDeBergeracquer mutuellement » est aussi terrifiante qu’amusante.

LeMonde.fr. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a annoncé que les aides du CNC seraient réservées aux œuvres créées par des humains. Cela ne signifie pas qu’aucune IA ne doit être utilisée mais, enfin on suppose, que le gros du boulot doit être fait par des gens. Ce qui est un peu dommage, j’aurais bien aimé voir un petit robot aller chercher son chèque.

Tribune.com.pk. Oh tiens, à propos de looksmaxxing. Clavicular a été condamné à une peine d’intérêt général pour avoir tiré sur un alligator mort (longue histoire). Peine que, le juge a tenu à le préciser, il n’aura pas le droit de streamer. C’est à ce genre de petits détails qu’on réalise à quel point notre époque est formidable, on n’imagine pas le juge envoyant Jean Valjean au bagne préciser : « Et attention Monsieur Valjean, interdiction d’en faire du contenu ! »

Bsky.app. La numérisation d’archives par des modèles de langage généralistes pose des problèmes inattendus. Ces derniers sont en effet censurés, et autant on peut apprécier que les LLM n’emploient pas le mot negro à tout bout de champ dans la conversation, autant le fait qu’ils le fassent disparaître de documents historiques utilisés par des chercheurs est nettement plus gênant.

404Media.co. Où l’on découvre l’existence de PoopCheck, une appli où les utilisateurs peuvent prendre des photos de leur caca et les faire analyser par une IA, et dont les créateurs, sans surprise, sont tout à fait disposés à vendre leur base de données à qui en fait la demande.

BFMTV.com. Conclusion du procès Musk/OpenAI : après trois semaines de procès, Musk a été débouté de ses accusations, les faits étant prescrits. Il reprochait à Altman et consorts d’avoir transformé OpenAI en entreprise à but lucratif. Anecdote amusante, l’avocat de Musk a demandé aux jurés s’ils accepteraient de traverser un pont bâti par Sam Altman, et à leur place je n’aurais jamais répondu « non ! » aussi vite de ma vie entière.

Les bons plans matos

Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 3 FE (120 €). Ces écouteurs Samsung récents se trouvent en ce moment à -20 %, par rapport à leur prix de lancement de septembre 2025. Il s’agit d’une version techniquement simplifiée des Galaxy Buds 3 Pro, qui abandonne notamment charge sans fil et voyant lumineux. Mais la qualité du son, comme l’autonomie ou la réduction de bruit, restent de bonne qualité pour le prix. Application compatible Android, mais pas iOS.



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La semaine du jeu vidéo

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Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En test — Mixtape

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

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Quelques suggestions :

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Le saviez-vous ? Parfois, les fourmis légionnaires, perdues sur une piste de phéromones circulaires, se mettent à tourner en rond jusqu’à mourir de faim et d’épuisement. Il y a même un nom pour ça : un moulin de fourmis. Eh bien les voitures autonomes Waymo font la même chose (sans les phéromones).

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