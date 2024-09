Édito

Par Ambroise Garel

Peut-être n’avez-vous pas entendu parler du scandale de NaNoWriMo. Peut-être ne savez-vous même pas ce qu’est NaNoWriMo. Reprenons donc depuis le début, même si, comme toujours avec Internet, ça va être compliqué. NaNoWriMo (National Novel Writing Month) est l’un de ces délires collectifs des internautes (lesquels sont souvent saisis d’idées bizarres au cours du mois de novembre, ça doit être parce que Saturne est en rétrograde) qui, chaque année, se mettent au défi d’écrire un roman entre le 1er et le 30 novembre. Sauf que cette année, NaNoWriMo a publié un communiqué qui n’a pas fait l’unanimité.

Les organisateurs du NaNoWriMo y affirment ne pas être hostiles à l’usage de l’IA, arguant entre autres qu’il serait abliste et classiste d’en refuser l’usage aux participants qui n’ont pas le privilège de pouvoir se faire relire ou de disposer d’un cerveau capable de rédiger correctement (sic). Shitstorm s’est évidemment ensuivi et, passé les blagues faciles (« il va être beaucoup plus rapide d’écrire 50 000 mots s’il suffit de rentrer un prompt dans ChatGPT »), il faut reconnaître que cette histoire pose une foule de questions ardues sur la position sociale de l’écrivain ou, plus modestement, de l’écriveur, en cette période troublée.

On peut (option de droite), s’interroger sur la promesse vendue par NaNoWriMo (« Au début du mois, vous êtes instituteur, garagiste ou parent au foyer. À la fin du mois, vous êtes romancier ») et l’obsession moderne à vouloir démocratiser la création artistique, à tel point que ne pas pouvoir écrire son roman constituerait désormais un préjudice méritant réparation — ou a minima un handicap justifiant le recours à des prothèses.

On peut à l’inverse (option de gauche), analyser les choses de façon matérialiste et se demander si le gatekeeping dont certains accusent les créateurs hostiles à l’IA n’est pas qu’un moyen, leur seul moyen en fait, de protéger la valeur de leur travail. Et quelles structures de pouvoir ils entretiennent involontairement par la même occasion.

On peut aussi (option théoricienne) aller chercher du côté de la pragmatique et de la théorie de la réception, affirmer qu’une œuvre n’est que la somme des choix d’un auteur, qu’un énoncé sans intention n’en est pas un, que pour ces raisons l’IA ne produira jamais une œuvre — ce qui est non seulement discutable mais ne concerne que les œuvres entièrement générées par IA, pas celles dans lesquelles elle a été utilisée comme outil au service d’un projet.

La seule chose dont on peut à peu près être certain est que, qu’importe le mal qu’on pense des IA génératives, elles ne disparaîtront pas. Et tandis que les créateurs, amateurs ou pas, les utiliseront de plus en plus, il faudra bien décider de ce que doit être leur place.

LA PROMO D’ÉTÉ CONTINUE : Pour fêter le premier anniversaire du Pavé numérique, tous les abonnements sont à -22 % jusqu’à fin septembre. Profitez-en !

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (↼_↼)

Slate.com. On se souvient tous du Turc mécanique (non, pas celui-là), cet automate de la fin du XVIIIe siècle supposément capable de jouer aux échecs, qui n’était en fait qu’un buffet creux dans lequel venait se cacher un opérateur tout ce qu’il y a de plus humain. Que de chemin parcouru depuis ! Aujourd’hui, on n’a plus besoin de planquer un marionnettiste dans un compartiment secret pour faire fonctionner nos robots ; on se contente de maquiller une actrice et de lui demander de marcher de façon un peu mécanique.

YouTube.com. Malgré mon peu d’estime pour le contenu vidéo, car pourquoi utiliser l’image animée pour transmettre des informations quand on dispose depuis 5 000 ans de l’écriture (qui fonctionne très bien, peut être parcourue d’un simple Ctrl+F et dispense de montrer sa tronche en permanence comme un gros égotique), je dois le reconnaître : la chaîne People Make Game produit un travail d’une qualité exceptionnelle. Leur dernière vidéo, qui porte sur les liens entre wargaming militaire et jeux de guerre pour faire mumuse, ne déroge pas à la règle et n’évite aucune des questions éthiques difficiles que pose l’usage d’hexagones en carton pour s’entraîner à tuer de vrais gens.

Yahoo.com. Telles des gazelles boiteuses rattrapées par le lion tandis que le reste du troupeau s’enfuit (super la solidarité, bravo les gazelles), les entreprises d’IA les moins prometteuses attirent de plus en plus l’intérêt des shorteurs, ces spéculateurs qui parient sur la baisse d’un cours. Signe que, comme toutes les bulles technologiques avant elle, celle de l’IA va bientôt connaître le moment où le bon grain sera séparé de l’ivraie, comme disent les meuniers avant de vérifier le cours de leurs ETF.

Les bons plans matos

Par Furolith

Hub USB-C Ugreen 7-en-1 (49 €). Pour un ordinateur ultraportable, un Steam Deck ou même pourquoi pas un smartphone, un hub USB-C est le genre d’accessoire qui peut toujours s’avérer utile au moment le plus inattendu. Ce modèle est un bon compromis entre simplicité et générosité de la connectique. Cochez bien la case « coupon » pour bénéficier du prix indiqué.

Station d’accueil USB-C Selore&S-Global 13-en-1 (57 €). Quand on quitte le terrain du « hub » pour entrer sur celui de la « station d’accueil », on passe à des objets sensiblement plus encombrants (et donc plutôt destinés à rester en position fixe sur un bureau), mais aussi beaucoup plus exhaustifs. Avec ses 3 sorties vidéo et ses 7 ports USB, celui-ci devrait couvrir à peu près tous les usages imaginables.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published Ⴚ(●ტ●)Ⴢ

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Black Myth : Wukong. « Ah oui, le truc chinois avec un singe et dont les développeurs ne veulent pas qu’on parle de féminisme et du Covid. » Voilà en gros ce que Black Myth : Wukong évoquait aux gens il y a deux semaines, on a connu mieux comme bouche-à-oreille. Maintenant que le jeu, qui était présenté comme le premier vrai AAA chinois, est sorti, on sait aussi que c’est l’un des gros succès commerciaux de cette fin d’année et qu’il est un peu nul. Ça lui fait deux points communs avec The Wandering Earth.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Le code promo « BOLTER » donne une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet jusqu’à la fin du mois de septembre.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Vous le savez, l’extrême-droite a de plus en plus recours à l’IA pour mettre en image ses fantasmes. C’est vrai et, les limites de la technologie étant ce qu’elles sont, on découvre avec horreur que les habitants de la France éternelle avaient en moyenne 1,25 jambe par personne.

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Bit Brother : Fuites dans la cybersécurité

➫ Billevesées du Web : Cryptidcore : la vérité est dans une forêt sombre près de chez vous

➫ À quoi jouer ce week-end ?