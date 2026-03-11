Édito

Par Ambroise Garel

Malgré leurs défauts, les LLM ont une grande vertu : ils rendent possibles tout un tas d’expérimentations qui, si on les tentait sur des humains comme ça se faisait au XVIIIe siècle, pousseraient à la crise cardiaque les membres des comités d’éthique.

Par exemple, cette étude parue dans Nature en janvier, dans laquelle des chercheurs ont tenté de « désaligner » une IA sur une tâche précise. En l’occurrence, de lui faire générer du code non sécurisé. À leur grande surprise, ils se sont aperçus que l’IA, qui pourtant n’avait été « empoisonnée » qu’avec un très petit nombre d’exemples spécifiques à la tâche en question, ne se contentait pas d’accomplir de travers cette dernière mais devenait plus déjantée de façon générale — elle se mettait à donner des conseils médicaux dangereux, à affirmer son désir de réduire l’humanité en esclavage, tenait des propos douteux sur la place des femmes, j’en passe. Pire, et contre toute attente, ils ont réalisé que désaligner une IA sur une tâche unique était très difficile. Dès qu’on lui enseigne à mal faire son travail dans un domaine précis, sa personnalité tout entière change pour se rapprocher de celle de Skynet.

Et comme le remarque Dan Kagan-Kans, éditorialiste spécialisé dans la tech, dans une tribune du New York Times, c’est fascinant. Car cela va dans le sens d’une conception aujourd’hui plus ou moins abandonnée de l’éthique, l’idée très platonicienne selon laquelle toutes les vertus procéderaient d’une seule et unique source : la connaissance du bien. Si l’on vit, ne serait-ce que dans un seul aspect de sa vie, de façon non conforme à la vertu, alors cela signifie qu’on ne connaît pas le bien universel, et par là même qu’on n’est pas vertueux — et que, lorsqu’on paraît l’être, on se contente de faire semblant.

Certes, transposer le comportement d’un LLM à celui d’un humain relève plus de la spéculation que de la science. Mais même s’il existe bien sûr une infinité de différences entre un cerveau et un réseau de neurones, les deux restent des machines heuristiques qui recherchent et appliquent des patterns et dont toutes les parties sont profondément interconnectées. Aussi, la prochaine fois que vous aurez envie de vous livrer à de petits arrangements pour faire sauter un PV, de bâcler une présentation PowerPoint ou de vous laisser aller à un mensonge véniel, demandez-vous en quoi cela affecte le reste de votre existence et de vos décisions quotidiennes. Puis faites pénitence en lisant La République de Platon ou en vous confessant à ChatGPT.

Excellente nouvelle ! Le Pavé numérique lance sa revue papier, Le Papier numérique, et vous pouvez précommander le premier numéro dès maintenant !

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (￣﹃￣)

YourAISlopnBores.me. Imaginez un LLM sans LLM, où ce ne serait pas une machine qui répondrait aux prompts mais des humains. C’est le principe de YourAISlopBoresMe, un site où vous pouvez poser vos questions à une « IA » mais aussi jouer le rôle de cette dernière et répondre aux questions des autres utilisateurs.

LesNumeriques.com. Si comme moi vous avez plus de mille ans, vous vous souvenez sans doute des années 1990, où les k00l k1dz orthographiaient Microsoft « Micro$oft » pour montrer leur altermondialisme (c’est comme ça qu’on appelait l’anticapitalisme à l’époque) et faire croire qu’ils utilisaient Linux (personne n’utilisait vraiment Linux à l’époque, c’était de la merde et on se tapait un kernel panic dès qu’on branchait une nouvelle souris). L’histoire n’étant, comme toujours, qu’un éternel recommencement, les k00l k1dz d’aujourd’hui ont décidé d’appeler Microsoft « MicroSlop » et ça ne plaît pas du tout à la boîte en question.

LaraKownen.Substack.com. Quand j’ai appris que Clavicular avait défilé à la Fashion Week de New York, mon sang n’a fait qu’un tour et ma bouche a fait « lol », car non seulement le nom « Clavicular » ne cessera jamais de me faire marrer mais en plus, sérieusement, qui peut avoir envie d’inviter un obscur influenceur mascu à défiler sur son podium ? Eh bien, plus de gens qu’on ne le croit apparemment. Le monde de la mode et celui des zinzins fascisants de la Silicon Valley se rapprochent de plus en plus, à tel point que les techbros deviennent les nouvelles égéries des créateurs.

Et un PODCAST à écouter quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

TechWontSave.Us. Très bon épisode de Tech Won’t Save Us consacré aux robots humanoïdes, qui traite aussi bien de la course entre la Chine et les USA pour créer une armée de « travailleurs automatiques » que des fantasmes à leur sujet, de leur intérêt économique et de la faisabilité technique de pareilles machines.

Les bons plans matos

SSD interne 2 To Samsung SSD 990 Pro (310 €). Oui, c’est très cher pour cet excellent SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 interne avec dissipateur thermique qui valait à peine 200 € il y a quelques mois. Mais si vous ne changez pas MAINTENANT le SSD de 1 To qui s’avère trop étroit pour vos jeux, vous allez pleurer cet été avec les prix que les rumeurs nous promettent, croyez-moi.

Enceinte portable Bose Portable Smart Speaker & Socle de Chargement (250 €). Grosse réduction (-44 %) pour une grosse baffle portable signée Bose, sortie à presque 400 € il y a 6 ans. Elle affiche une puissance max de 60 W, pour un son de bonne qualité à 360°, et est fournie avec son socle de recharge (qui sert de support). Wi-Fi, Bluetooth, gestion des assistants vocaux Amazon et Google, et prise de recharge USB au cas où.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (ﾒ￣▽￣)︻┳═一

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : On y joue encore — Foxhole

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « BRODAYS » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet jusqu’à fin février.

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Vous aimez Le Pavé numérique ? Découvrez Le Papier numérique , notre revue papier, bientôt disponible. Cliquez pour en savoir plus !

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

@universe.mania AI | TECHNOLOGY | FUTURE on Instagram: "AI pet dramas are takin…

Depuis quelques semaines, des vidéos IA où des animaux reprennent des scènes classiques de films ou de soap operas chinois font un énorme carton, y compris dans des pays où personne ne parle cette langue. Et si vous vous demandez pourquoi des millions de gens regardent des vidéos d’animaux parlants auxquelles ils n’entravent que dalle, c’est que vous n’avez pas vu la qualité de leur jeu d’acteur. Franchement, je rêve d’une chaîne de télé qui ne diffuserait que ça 24 heures sur 24.

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Bit Brother : Crypto : à la recherche de nombres vraiment aléatoires

➫ Billevesées du Web : Daesh mise sur l’IA pour ressusciter ses martyrs

➫ Impr/écran