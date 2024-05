Comment l'IA générative a mis la fraude scientifique sous acide

Par Margaux Larre-Perez

La Saint-Valentin sur les réseaux sociaux, c’est peu ou prou la même rengaine tous les ans. Une sélection de pubs invitant ces messieurs à offrir un fer à repasser connecté ou des culottes affublées de slogans un peu cringe, qui se font afficher par Pépites Sexistes. Des codes promos qui vous permettent d’économiser sur un cadeau que vous pourrez très probablement acheter le lendemain avec 75 % de réduction. Mais le 14 février de cette année, tandis que vous doomscrolliez discrètement pendant votre repas aux chandelles, il est fort probables que vous ayez vu passer une image étrange, à l’air vaguement scientifique.

Sorte de schéma en coupe complètement what the fuck, elle représentait un pauvre rat doté d’un membre viril sorti des tréfonds de l’enfer, en apparence infini et pointant vers le ciel comme un tournesol au mois d'août. Le scrotum, plus gros que la tête de l’animal, est aussi risible que le reste — même s’il est apparemment signe que ça ne va pas trop pour notre ami rongeur. Si le ridicule de cette image ostensiblement sortie de MidJourney semblait assez évident, ce n’était apparemment pas le cas pour le journal scientifique à l’origine de sa publication, Frontiers in Cell and Developmental Biology, ni des pairs relecteurs qui ont confirmé le caractère sérieux et fiable de la recherche en question. Après avoir fait rigoler la moitié d’Internet pendant trois jours, la rat dck (sans i ; c’est le petit surnom qui lui a été donné) a fait ses adieux le 16 février, date où l’étude a été retirée par la revue (on parle de rétractation), qui a présenté ses excuses. Reste une question : comment un tel fiasco a-t-il été possible ?

Le fameux rat dck, au cas où vous ne l’auriez pas encore vu. Je vous laisse vous délecter des légendes, publiées telles quelles dans l’article scientifique.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

En replay dans Substack pour les abonnés dès le vendredi soir.

Ce texte long format est une édition spéciale mensuelle du Pavé numérique, réservée aux abonnés payants.