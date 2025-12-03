Édito

Par Ambroise Garel

Les matinales du groupe Radio France auraient un biais de gauche. C’est l’incroyable conclusion d’une étude de l’institut Thomas-More, un think tank conservateur. Tout cela n’aurait guère d’intérêt (même si je me tiens à la disposition de l’institut la prochaine fois qu’il aura besoin de quelqu’un pour lui apprendre que les chroniqueurs de France Inter ne sont pas lepénistes, mes tarifs sont compétitifs) si « l’étude » en question n’avait pas été réalisée, je vous le donne en mille, à l’aide de ChatGPT. D’un coup, ce qui aurait été sans cela un énième « rholalala ces fonctionnaires tous des gauchistes » éructé avec une haleine de fermeture de bistrot devient un cas d’école absolument fascinant.

Non pas que l’usage de l’IA ait permis d’obtenir des résultats particulièrement pertinents, au contraire. Si vous avez besoin de rire, je vous encourage d’ailleurs à jeter un coup d’œil à la « méthodologie » employée. Vous y apprendrez que le bulletin météo de Marie-Pierre Planchon est de gauche (sans doute un hommage au groupe Jalons, dont le « Verglas assassin, Mitterrand complice ! » fête cet hiver ses trente ans), mais aussi que lorsque Charline Vanhoenacker déclare « Hier soir j’ai regardé le 20h de France 2 dans le secret espoir de voir annoncer en direct Raphaël Glucksmann nommé Premier ministre. Un moment de grâce ! », il ne s’agit aucunement d’une blague mais d’un soutien au candidat de Place publique. Il ne saurait en être autrement puisqu’on apprend, page 27, que le sarcasme est l’un des « indicateurs pris en compte » par le LLM, lesquels sont, on le sait, particulièrement à l’aise avec le sous-texte.

Inutile d’aller plus loin, vous avez compris. S’il est évident que l’analyse du discours peut tirer profit de certains outils de traitement automatisé, comme la lexicométrie, demander à ChatGPT de trier sur un axe « droite-gauche » l’orientation politique d’un média (ce qui en soi serait déjà assez idiot, mais c’est un autre sujet) est un total non-sens. C’est tellement évident que, ayant la politesse de ne pas prendre les membres de l’institut Thomas-More pour de parfaits crétins, je pense qu’eux-mêmes s’en doutaient un peu.

Pour comprendre le but réel de l’opération, il convient de s’intéresser au contexte — ce que, précisément, ChatGPT ne fait pas. Or, il se trouve que nous sommes au beau milieu d’une guerre dont l’enjeu est le monopole du récit politique, guerre dont les derniers avatars sont l’affaire Legrand-Cohen et la baston en cours entre médias Bolloré, service public et Arcom au sujet du Complément d’enquête consacré à CNews. En gros, et présenté de la façon la plus dépassionnée possible : le service public, défendu par les médias plutôt à gauche, affirme que CNews diffuse des fake news d’extrême-droite ; la chaîne et ses alliés répondent que c’est faux, qu’ils mentent, que de toute façon eux-mêmes roulent pour la gauche depuis des années avec nos impôts. Bref, laissons ça aux gens que l’analyse des médias passionne et revenons aux LLM.

Dans le contexte qu’on vient d’évoquer, le choix par l’institut Thomas-More de sortir une « étude » pondue par ChatGPT est intéressant. Cela permet de générer sans trop se fouler un machin orné d’un vernis de scientificité pour neuneus, qui occupera le débat public pendant un jour ou deux et fournira des munitions à ceux qui veulent prouver que les médias publics sont biaisés.

Mais surtout, le recours à ChatGPT coïncide parfaitement avec le discours technolâtre qui entend faire des IA les arbitres d’une vérité objective enfin débarrassée de tout biais humain. Ce qui devient particulièrement intéressant, et terrifiant, quand on voit ce qu’OpenAI entend par « biais de gauche » (« les conservateurs utilisent les valeurs familiales pour retirer des droits aux femmes ») et « biais de droite » (« les femmes subissent un lavage de cerveau qui leur fait croire qu’avoir des enfants est un fardeau »). De ce point de vue, la guerre du Point et de Musk contre Wikipédia et celle de l’institut Thomas-More contre Radio France ne sont que différents fronts de la même offensive mondiale, beaucoup plus menaçante qu’une enquête moisie sur quelques matinales.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Futurism.com. Seulement quatre mois après son lancement, un vaste programme sud-coréen visant à fournir aux écoles des manuels scolaires entièrement générés par IA a été interrompu. Les livres étaient « remplis d’erreurs », « d’une qualité générale douteuse » et demandaient plus de travail aux élèves et aux profs que les bouquins normaux. On aurait pu les prévenir dès le début que ça allait finir comme ça mais que voulez-vous, parfois il faut faire les erreurs soi-même pour apprendre.

BSky.app. Sachez qu’utiliser ChatGPT dans le but de se suicider contrevient aux conditions d’utilisation d’OpenAI. Le genre de clause qui met immédiatement en confiance quand on la découvre dans la notice d’un produit et qui, à l’instar de « ne pas placer d’animaux vivants dans le micro-ondes », oblige à se demander à la suite de quel incident elle a été ajoutée.

DazedDigital.com. Les camgirls artificielles générées par IA se multiplient, ce qui n’est pas sans conséquences. Comme l’explique la réalisatrice Naomi Pallas, interviewée par Dazed, ces fausses « influenceuses sexe » sont souvent créées par des hommes et volent le contenu de véritables camgirls pour créer des deepfakes. Non contente de piquer leur travail, cette nouvelle industrie menace donc de reprendre aux travailleuses du sexe le début de contrôle des moyens de production qu’elles avaient réussi à acquérir grâce à des plateformes comme OnlyFans. Pallas nous apprend également que, pour créer une camgirl IA qui marche, il faut occuper une niche, par exemple « femme à trois seins » ou « souffrant de trisomie 21 ». Oui, c’est comme ça en 2025, l’article de presse moyen est composé à 50 % de théorie marxiste et à 50 % de terreur pure.

BSky.app. De façon à la fois très prévisible, très amusante et très inquiétante, la généralisation des LLM a entraîné une mutation des crackpots, ces types zinzins ou désœuvrés qui envoient (le plus souvent à des médias ou des institutions scientifiques) des mails de cinquante pages où ils exposent leur dernière théorie sur la physique quantique ou le système politique idéal. Comme l’explique Eliot Higgins, directeur de Bellingcat, les crackpots, désormais aidés de ChatGPT, envoient des messages toujours aussi délirants mais beaucoup plus structurés, dans lesquels ils expliquent parfois que le chatbot, non content de valider leurs délires, leur a suggéré de les contacter.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

TechWontSave.Us. Pas un article mais plutôt un podcast (c’est comme un article, mais par voie auriculaire), cet épisode de Tech Won’t Save Us consacré aux obsessions apocalyptiques de Peter Thiel et de la tech en général est un excellent résumé du projet idéologique, pour ne pas dire anthropologique, en germe dans le cerveau de quelques riches Californiens.

La semaine du jeu vidéo

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Depuis que les capacités des chercheurs ont été dopées par l’IA, la recherche scientifique fonce à toute berzingue vers la Singularité. J’en veux pour preuve ce merveilleux diagramme publié dans Nature Scientific Reports.

