NUMÉRO SPÉCIAL : Des IA religieuses à l'IA devenue religion
Sous peine de rester sur la touche, les religions se sont numérisées. Et sans surprise, l’IA est au cœur de la mêlée.
Des IA religieuses à l’IA devenue religion
Par Laure Coromines
Dieu est partout, nous apprend le Psaume 139 de David. Aujourd’hui, il est surtout dans nos téléphones. Sur mon vieil iPhone 11 reconditionné, je reçois depuis deux semaines, pour les besoins de cet article, des prières de la part de l’application américaine Pray — et malgré sa promesse, je ne me sens guère plus « pieuse » qu’il y a 15 jours. Pour « trouver la paix de Dieu dans la prière », j’essaierai peut-être, comme les acteurs Chris Pratt, Mark Wahlberg et d’autres « millions de Chrétiens », de télécharger Hallow pour prier le rosaire. Mais les applications ne sont pas le seul moyen de se nourrir spirituellement. En France, Sœur.albertine explique sur TikTok que Dieu « passe » dans les réseaux et les algorithmes. Au Vietnam, le moine Giac Minh Luat traduit les enseignements du Bouddha en jargon GenZ. Et au Pakistan, l’entreprise Labbaik VR propose à ses clients de visiter virtuellement la Mecque grâce à son simulateur.
