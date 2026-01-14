Photo de BoliviaInteligente sur Unsplash

Édito

Par Ambroise Garel

Ah ça, on a rigolé. Quand Musk a débarqué dans les locaux de Twitter avec sa tête d’ahuri et son évier dans les bras, on a rigolé. On a rigolé de ce couillon qui avait claqué quarante milliards (quarante milliards !), tout ça pour avoir le dernier mot auprès de quelques crétins sur un réseau social dont les chiffres de fréquentation étaient dérisoires à côté de ceux de Facebook, Instagram ou TikTok. Aujourd’hui on rigole beaucoup moins, parce qu’il s’est avéré que le pari de Musk a fini par payer.

Malgré les délires de plus en plus assumés du taulier, malgré le fait qu’il soit devenu une usine à produire des images violentes, misogynes et racistes sous le regard goguenard de son patron, malgré le courage de rares pays qui ont choisi de dire stop, malgré les efforts héroïques de quelques individus pour pousser les autorités de leur pays à quitter ce réseau maudit, X reste la plateforme de communication privilégiée par la plupart des institutions et des gouvernants, l’endroit où se déroule la conversation. Et c’est un problème, un énorme problème.

Pas seulement parce que le citoyen moyen ne devrait pas être exposé à des dizaines de posts nazis et de nudes glauques pour pouvoir lire la dernière déclaration de tel ou telle ministre, pas seulement parce que voir les leaders européens utiliser pour leur communication l’outil d’un oligarque qui incite des révoltes violentes dans leurs pays a quelque chose de pathétique, mais aussi parce que les décideurs eux-mêmes se retrouvent enfermés dans une bulle qui, d’une façon ou d’une autre, risque de finir par orienter leurs décisions.

Dans un billet paru la semaine dernière, Don Moynihan, professeur de politique publique à l’université du Michigan, revient sur les photos de la situation room bricolée par Trump à Mar-a-Lago, où X était visible sur tous les écrans. Il explique que si on s’est, à juste titre, inquiété du danger posé par les électeurs poster brained, on a rarement réfléchi au fait que le comportement des gouvernants et de leurs équipes, lui aussi, était affecté par les réseaux. Pour une grande partie de l’intelligentsia trumpiste, tout comme pour Musk avant elle, X ne constitue pas une partie de la réalité, il est la réalité toute entière, et les codes (violents) du réseau, ses boucles de rétroaction positive à chaque nouvelle dinguerie postée deviennent autant de boussoles politiques. Moynihan propose un mot pour décrire cet état de fait, celui de clicktatorship.

C’est pourquoi il est urgent d’exfiltrer nos gouvernants de ce réseau (et pourquoi il serait souhaitable de bannir d’Europe une entreprise qui se fout ostensiblement de nos lois, même si ça risque d’être compliqué). Et, de façon plus générale, pourquoi il faut tout faire pour attirer et accueillir commentateurs et décideurs dans des espaces plus modérés. Aujourd’hui, la quasi-totalité de la conversation sur l’IA se déroule sur X, les chercheurs et entrepreneurs travaillant dans le domaine ayant été chassés des autres sites de microblogging. C’est un problème, quand bien même on serait hostile par principe à l’IA et à tous ceux qui s’y intéressent. Comme dit l’adage, « garde tes ennemis près de toi et surtout ne les laisse pas se réunir dans un bar nazi ».

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

TheVerge.com. OpenAI vient d’annoncer la sortie de ChatGPT Health, une version spécialisée de son LLM destinée à devenir votre « allié santé » pour peu que vous lui donniez accès à toutes vos applications de santé et que vous y uploadiez vos résultats d’analyses. Fournir des données aussi sensibles et aussi convoitées par les assurances à une entreprise qui, d’ici peu, devra trouver n’importe quel moyen de faire rentrer du fric semble la pire idée du siècle. Au moins, pour des raisons évidentes de RGPD, ce machin n’est pas près d’être disponible en Europe.

Futurism.com. Lors d’une intervention de routine à Heber City, dans l’Utah, un policier s’est changé en grenouille. C’est en tout cas ce qu’affirme le rapport rédigé par une IA à partir des images enregistrées par la bodycam d’un des agents. Vérification faite, l’IA s’était emmêlé les pinceaux et avait pris les dialogues du dessin animé La Princesse et la Grenouille, diffusé sur une télé à proximité, pour des propos tenus par des témoins pendant l’intervention.

Platformer.news. Vous avez peut-être vu passer ce post Reddit, repris un peu partout sur les réseaux, dans lequel un lanceur d’alerte d’Uber Eats accusait son employeur de voler la paye des livreurs. Un journaliste de Plateformer a contacté son auteur pour en savoir plus et là, surprise, non seulement le type avait tout inventé mais il a également fourni de fausses « preuves » générées par IA au journaliste, qui a failli se laisser avoir. Une histoire qui, dans un contexte où l’incitation à produire du ragebait mensonger pour faire du clic n’a jamais été aussi forte, a fait naître chez moi tout un tas de nouvelles peurs inédites.

TheVerge.com. Dans un communiqué rempli de fierté, Microsoft a annoncé qu’il serait désormais possible d’ajouter des liens hypertextes dans les documents Word sans avoir à passer par un menu spécial mais simplement en sélectionnant du texte puis en collant l’URL du lien. À bientôt pour le reste de l’actualité tech de 2012.

Les bons plans matos

Chargeur de voyage sans fil Baseus Picogo (31 €). Cette petite batterie externe avec charge sans fil est testée et approuvée par l’auteur de ces lignes. Avec une batterie de 10 000 mAh, elle se colle à votre smartphone de façon magnétique pour le charger (15 W sans fil, 27 W avec, normes Qi2 Magsafe). Petit raffinement pratique, un câble USB-C bidirectionnel (entrée ou sortie) est intégré. Une autre prise USB-C est disponible pour un deuxième câble.

Clavier mécanique sans fil Corsair K65 Plus 75 % (100 €). Une belle offre de réduction pour un clavier mécanique « gamer » sorti il y a deux ans. C’est un format 75 %, donc sans pavé numérique et réduit à 82 touches, équipé de switchs Corsair MLX Red linéaires. Sans être parfaitement silencieux, il est raisonnablement discret pour un clavier mécanique (switchs pré-lubrifiés, mousses insonorisantes). Les touches sont pleine hauteur et en PBT. Il aura le défaut pour certains d’être strictement gris.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En chantier — Prologue : Go Wayback !

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « BONNEANNEE » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 300 premières personnes qui l’utiliseront avant fin janvier.

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

En Chine, la conduite « créative » des camionnettes de livraison autonomes est tellement devenue une blague que les gens en font des best-of sur Internet.

