Signe que l’heure est grave, il m’arrive de regretter les NFT et les cryptos. Enfin, pas les cryptos elles-mêmes, qui ont toujours été la technologie de choix de toutes sortes de criminels et d’escrocs, mais la légèreté de cette newsletter à l’époque où 90 % de son contenu n’était pas consacré aux guerres de l’IA et où le sujet le plus grave évoqué dans ses pages était qu’une bande de nerds jet-setteurs avait cramé ses économies dans des dessins de singes. Heureusement, la blockchain et son cortège de dingueries semblent bien partis pour connaître un nouvel âge d’or grâce à l’essor des plateformes de « marché prédictif » comme Polymarket.

Résumons le principe, pour les non-boursicoteurs parmi vous qui seraient passés à côté. Sortes d’hybrides entre salles des marchés et bookmakers, ces plateformes permettent d’investir dans des prédictions concernant tel ou tel événement futur. Par exemple, si vous investissez tôt dans la victoire d’un politique à une élection et que, peu à peu, d’autres investisseurs se mettent à vous suivre, le cours de « l’action » va monter et vous allez vous enrichir. Les libertariens qui ont pondu ces machins ont par ailleurs tout un tas de théories selon lesquelles les prediction markets, moyen 100 % Adam-Smith-compatible de faire émerger une forme d’intelligence collective désintéressée de la somme des intérêts privés, constitueraient l’outil idéal pour prédire l’avenir. Théories que, vous l’aurez compris une fois achevée la lecture de cet édito, je vous encourage à ne pas trop prendre au sérieux.

En effet, depuis le début de l’année, la valeur de la position « Jésus reviendra sur terre avant 2027 » sur Polymarket a bondi, offrant un rendement supérieur au Bitcoin sur la même période. Ce qui, à première vue, peut sembler complètement fou : difficile de croire que 4 % des gens pensent que Jésus va débarquer faire sa petite parousie dans les onze prochains mois, ou en tout cas y croient suffisamment pour être prêts à y risquer leurs économies. Sans surprise, l’explication est ailleurs. Il se trouve que le cours du retour de Jésus a commencé à augmenter lors de l’apparition d’une « méta-prédiction », pari sur un pari :

Ce n’est donc pas par conviction religieuse que les gens se sont mis à parier sur le retour du Christ. Plus prosaïquement, ils se sont contentés de mettre leur argent sur la prédiction « “Jésus reviendra sur Terre avant 2027” dépassera 5 % de “oui” avant le 17 février » puis sont allés booster la prédiction « Jésus reviendra sur terre avant 2027 » afin d’augmenter leurs chances de remporter la mise.

Et je ne sais pas vous, mais dans un monde où l’actualité de la tech oscille depuis des mois entre fascisme ouvert et guerres larvées, quelque chose d’aussi joyeusement absurde que cette histoire, qui ressemble à un sketch des Monty Python sur la manipulation de marché, me réjouit profondément.

Ouest-France.fr. « De toute façon les jeunes savent tous se servir des outils numériques, ils sont nés avec. » Voilà ce qu’on se dit, jusqu’au moment où on demande à l’un desdits jeunes de déplacer un fichier dans un autre répertoire. La dernière étude de l’observatoire Pix parvient aux mêmes conclusions : moins d’un étudiant sur deux aurait les compétences numériques attendues en fin de licence. Un problème sérieux, la preuve : des chercheurs ont inventé le mot « d’e-lettrisme » pour décrire ce phénomène, et on sait tous que quand les chercheurs en sciences humaines dégainent les néologismes, c’est que l’heure est grave.

TechRadar.com. La dernière tendance à la mode chez les utilisateurs de ChatGPT consiste à demander au chatbot de dessiner leur caricature à partir des informations accumulés durant leurs conversations. Et ma foi, ce n’est pas si bête, si ça peut aider à prendre conscience de la quantité de choses que les grandes entreprises de la tech stockent sur nous. Puis on apprend que le « challenge » consiste surtout à fournir un selfie à ChatGPT pour lui permettre de générer ladite caricature et on se dit que ok, bon, il reste du travail.

RFI.fr. Dar al-Ifta al-Misriyyah, organisme égyptien d’étude islamique, vient d’émettre une fatwa selon laquelle utiliser une IA pour interpréter le Coran constitue une hérésie, l’exégèse des textes sacrés étant réservée aux personnes formées en sciences coraniques. Et on se dit que la Société française des traducteurs devrait peut-être faire la même chose : défendre sa profession avec une fatwa a quand même plus de gueule que le faire avec un bête communiqué syndical.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

FranceCulture.com. J’aime beaucoup Affaires étrangères de Christine Ockrent sur France Culture, notamment en raison de la qualité des personnes invitées. Ce dernier numéro, consacré à Elon Musk, ne fait pas exception : c’est notamment l’une des premières fois que le cadre moral dans lequel opère Musk, notamment l’influence du long-termisme sur sa pensée, est évoqué de façon aussi didactique dans un média mainstream.

Batterie externe Anker pour ordinateur portable (85 €). Particulièrement adaptée à la recharge des laptops puisqu’elle offre 165 W et 25 000 mAh, cette batterie propose en prime quelques astuces : un câble USB intégré rétractable de 60 cm, un autre qui peut servir de poignée et deux prises USB (A et C) supplémentaires.



SSD interne 2 To Crucial T705 (250 €). En ces temps de folie sur les prix des puces de mémoire (RAM, DRAM comme SSD), un prix contenu sur ce SSD Crucial haut de gamme. Normalement, je ne conseille pas forcément les SSD PCIe 5.0, qui chauffent et sont chers pour un gain de performance limité, mais celui-ci est doté d’un dissipateur et au même prix qu’un Crucial T500 de 2 To en Gen4. À vous de voir en fonction de votre configuration et de votre usage.

L’article gratuit de la semaine : L’Œil dans le rétro — Bully

Et aussi :

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

@lechoixfuneraire_correze Zola Funéraire on Instagram: "Et si votre cercueil racontait un…

Bonus : l a FAQ du Pavé numérique

Q : Bonjour, le « contenu de la semaine » sur les cercueils générés par IA est-il une blague ? Parce que quand même, on dirait un sketch.

R : Non.

