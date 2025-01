Édito

Par Ambroise Garel

Lorsqu'il m'arrive de me demander à quoi peuvent bien ressembler les limbes, ce purgatoire terrible et gris où les âmes errent pour l'éternité, j'ai tendance à imaginer un apéro où des CSP+ parisiens nous parleraient de leurs « séries du moment », mais qui ne s'arrêterait jamais. Je ne suis manifestement pas le seul, puisque même Le Monde s’inquiète de cette incitation omniprésente à la surconsommation de « produits culturels ».

Coïncidence amusante, sortaient au même moment que celui du Monde deux excellents articles qui s’intéressaient à l’autre aspect de cette incitation à l’hyperconsommation. Le premier nous apprenait que Spotify remplit ses playlists de musiques bas de gamme directement commandées à des musiciens pour ne pas avoir à reverser d'argent aux artistes et garder les auditeurs occupés pour pas cher. Le second résumait l'évolution de Netflix, qui produit désormais des films indigents au kilomètre dans le seul but de garder ses tuyaux remplis et de pousser les gens à rester devant leurs écrans. La même semaine, on apprenait également que YouTube expérimente un bouton « jouer une vidéo au hasard » pour éviter que l’utilisateur, saisi d’un instant de doute existentiel au moment de choisir quoi regarder ensuite, ait l’idée saugrenue de partir faire autre chose de sa vie.

Ce qui nous amène à l’IA. Et plus particulièrement à l’AI sludge, ce contenu inepte généré par des machines dont on nous répète (à raison) qu’il aura bientôt saturé toutes les plateformes d’une bouillie insipide destinée à être consommée passivement par des utilisateurs aliénés, ce qui serait la fin de l’art et de la création, bla bla bla. Sans nier les dangers que fait peser l’IA sur les métiers de la création, le sludge n’a pas eu besoin de l’IA pour exister. En revanche, il a, et aura toujours, besoin de nous. De nos petites abnégations, chaque fois que l’on choisit de brainrotter devant TikTok ou Instagram ou de s’effondrer dans le canapé pour binger la dernière mièvrerie de Netflix, ou encore d’écouter le dernier podcast dont tout le monde nous dit qu’il est in-dis-pen-sable, plutôt que de prendre cinq minutes à nous demander ce qu’on aurait vraiment envie de faire de notre soirée.

Peut-être, en cette période de bonnes résolutions, devrions-nous tenter d’être plus conscients de nos choix (et surtout de notre absence de choix), de nous rappeler que le confort que nous offre la technologie a un prix et qu’une vie dont toutes les décisions ont été délégués à une machine finit par ne plus être vraiment la nôtre.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published ╮(︶▽︶)╭

WindowsCentral.com. Pendant que les philosophes se cassent la nénette, comme disait Kant, à chercher une définition objective de l’intelligence et à résoudre le problème difficile de la conscience, Big Tech se pose moins de questions. OpenAI a décrété que l’Intelligence Artificielle Générale serait atteinte le jour où l’entreprise générerait plus de 100 milliards de profits annuels. Ni plus ni moins. Si on peine à voir le lien entre AGI et bénéfices, notez qu’Altman ne prend pas de gros risques avec sa prédiction puisque sa boîte ne parvient même pas à gagner de l’argent en vendant ses abonnements 200 dollars par mois.

KoreaJoongangDaily.joins.com. Si vous n’avez pas suivi tous les tenants et aboutissants de la crise politique en Corée du Sud, vous voudrez sans doute lire cet article. Vous y apprendrez, toute ressemblance avec d’autres démocraties étant purement fortuite, que le président Yoon Suk Yeol s’est auto-radicalisé sur YouTube. Vous y découvrirez aussi que Kim Ou-joon, youtubeur coréen d’extrême-droite, ressemble exactement à ce que vous imaginez en lisant les mots « youtubeur coréen d’extrême-droite. »

TheVerge.com. Tandis que son patron entame la phase finale de sa trumpisation, Meta continue de sombrer dans la folie. Dernière nouveauté en date, Instagram, dans un move particulièrement cauchemardesque, affiche désormais à ses utilisateurs de fausses « photos » d’eux-mêmes, générées par IA, sans qu’ils n’aient rien demandé. Apparemment, seuls les utilisateurs ayant utilisé l’AI Meta pour modifier un de leurs selfies seraient concernés pour le moment. Ça doit être ce qu’on appelle le karma.

Les bons plans matos

Batterie externe Anker MagGo Power Bank 10 000 mAh (60 €). Sauf pour les férus de la digital detox, la batterie externe est un élément incontournable de la panoplie du vacancier moderne. Ce modèle, outre sa généreuse capacité, se démarque par sa recharge sans fil à attache magnétique Qi2 — en substance une version standardisée du MagSafe d’Apple, d’ores et déjà compatible iPhone 12 et ultérieurs, et bientôt avec certains smartphones Android. Évidemment, il permet aussi une bonne vieille recharge par USB à l’ancienne.

Batterie externe Iniu 10 000 mAh (13 €). De même capacité que le modèle Anker, cette batterie se contente d’une recharge par USB-C, compatible Power Delivery jusqu’à 20 W. Moins pratique et moins rapide, donc. Et aussi moins chère de 75 %, alors…

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published [+..••]

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Les attentes d’ackboo pour 2025

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « BONNEANNEE » offrira une réduction supplémentaire sur l’ensemble du catalogue GamesPlanet aux 300 premiers à l’utiliser avant le 15 janvier.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

« 2041 : payé à écrire des histoires qui jamais ne seront lues par un être humain, uniquement destinées à nourrir l’ordinateur et à lui servir de source d’entropie : de la pensée-charbon. »

Vous allez voir qu’une boîte d’IA va proposer cela comme solution à l’inévitable détérioration de ses modèles.



À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Bit Brother : Quelle place pour le Numérique dans un gouvernement ?

➫ Billevesées du Web : Raël toujours au top sur Internet

➫ Impr/écran