Édito

Par Ambroise Garel

On dit que l’une des seules qualités des autocrates, dirigeants totalitaires et autres fascistes est qu’ils annoncent toujours leur jeu. Ces deux premières semaines de l’administration Trump 2.0 le prouvent une fois de plus. Du projet 2025 à celui de « network state », plan de « dépassement » de l'État et de la démocratie rêvé par les radicaux de la Silicon Valley, tout était écrit. Mais comme disait Ursula Le Guin, « It is one thing to read about dragons and another to meet them ». Même en s'attendant au pire, la puissance et la vitesse de l'onde de choc trumpiste ont de quoi tétaniser — c'est d'ailleurs son but.

Il faudrait un siècle pour parler de ces deux dernières semaines, concentrons-nous donc sur ce qui concerne directement les sujets de préoccupation du Pavé et demandons-nous comment, depuis notre Europe relativement épargnée (pour combien de temps ?), nous pouvons agir.

Tout d'abord, notons la disparition de plus de 8 000 pages des sites fédéraux, notamment des données du CDC en lien avec la santé sexuelle et les questions de genre (ce qui était à la fois prévisible et de sinistre mémoire). La plupart des données ont pu être sauvées par des archivistes du Web. Vous voulez aider ? Soutenez les initiatives comme Archive.org et Wikipédia — créer des espaces où archiver les faits, les données, la vérité, va se révéler crucial dans les années qui viennent.

Citons aussi le cas Musk, bien décidé à appliquer la méthode Twitter à l'État fédéral en envoyant des gamins issus de ses entreprises et de celles de Thiel récupérer illégalement des données sur les employés fédéraux et même des données classifiées, peut-être dans le but d'organiser des purges ou de bloquer le versement de leur salaire. Face à ce putsch de la Silicon Valley, presque entièrement rangée derrière Trump, nous devons, autant que faire se peut, rompre nos liens avec les géants américains de la tech. Des alternatives européennes existent, utilisons-les.

Aussi, soutenez les médias indépendants, ainsi que Wired ou Rolling Stone, bref, tous ceux qui choisissent de ne pas minimiser ce qui est en train de se passer.

C'est peu, mais c'est déjà beaucoup.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Avec des nouvelles pas trop trop tragiques, histoire d’équilibrer un peu.

TheVerge.com. Le bureau américain du copyright vient de juger qu’une œuvre générée entièrement par IA, c’est-à-dire « uniquement à partir d’un prompt », « quelle que soit sa complexité » (il faut dire que certains n’hésitent pas à rivaliser avec Lovecraft en matière de quantité d’adjectifs pour obtenir leur waifu idéale), ne saurait être protégée par le droit d’auteur. À l’inverse, une œuvre essentiellement créée par un humain mais dont certaines parties ont été conçues à l’aide d’une IA générative pourrait bénéficier de la même protection que n’importe quelle autre création. Un avis qui semble plutôt sensé, gageons donc que le bureau américain du copyright sera dissous par Trump au cours des prochains jours.

Answer.ai. Qui n’a jamais rêvé d’un collègue artificiel ? Pas moi, parce que mes collègues sont cool, mais vu les abominables histoires d’open space qu’on voit sur les réseaux, sans doute pas mal d’entre vous. Eh bien, ce n’est pas pour tout de suite : après un mois de test, Devin, une IA censée remplacer un ingénieur informaticien, n’a réussi à accomplir que trois des vingt tâches qui lui ont été confiées. Un chiffre qui ferait honte même au plus naze des développeurs web.

TheVerge.com. Si vous avez une certaine habitude de leurs tarifs ou que vous avez déjà essayé de modifier un fichier au format PDF, vous ne serez pas surpris d’apprendre que Scott Belsky, chef de produit chez Adobe, va rejoindre la société de production A24, spécialisée dans les films d’horreur.

Futurism.com. Oui, j’avais promis de limiter les nouvelles apocalyptiques dans cette revue de presse, mais celle-ci est trop parfaite : OpenAI vient de conclure un accord avec le gouvernement américain concernant la « sécurisation de son arsenal nucléaire ». Rassurez-vous, l’IA devrait uniquement servir à la recherche et pas à décider où les ogives doivent être envoyées. Au lieu d’être vitrifiés par SkyNet comme dans un vulgaire récit de SF du XXe siècle, nous devrons nous contenter de voir des données ultra-sensibles dévorées par l’IA d’une boîte privée, ce qui constitue une fin du monde beaucoup plus moderne.

Les bons plans matos

Souris sans fil Logitech M185 (15 €). Vous avez déjà une souris, elle est belle, chère et elle trône sur son tapis doré à l’or fin (ça conduit mieux les lasers, c’est un copain audiophile qui me l’a dit). Mais celle-ci, c’est votre souris de dépannage, de transport, de voyage, de prêt, celle qui ne vaut rien et que vous trimbalez dans une poche de veste ou de sac, juste au cas où. Sans fil, sans fioritures, avec un connecteur qui se range dedans pour moins de 15 €. On a toujours besoin d’une plus petite souris que soi.

Répéteur Wi-Fi TP-Link RE330 (40 €). Tout le monde n’a pas envie de dépenser des centaines d’euros dans un routeur, un répéteur ou un système mesh hérissé d’antennes au look extraterrestre pour améliorer sa couverture Wi-Fi. Alors voici un répéteur facile à installer et qui vous proposera du réseau en deux bandes (2.4 GHz et 5 GHz). C’est du Wi-Fi 5, oui, mais ça ne coûte que 40 €.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Dossier - Y a-t-il des politiques publiques du jeu vidéo ?

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

En temps normal, cette infolettre de haut standing s’enorgueillit de ne pas faire dans le « clash », les « répliques » ou les « petites phrases » qui avilissent le débat public. Mais nous ne sommes pas dans des temps normaux, alors faisons-nous plaisir.

