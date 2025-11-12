Édito

Par Ambroise Garel

La semaine dernière (oui, c’est la deuxième fois que cet édito a pour sujet ce que j’ai fait la semaine dernière, que voulez-vous, cette newsletter est devenu mon Skyblog), un confrère et néanmoins ami avec qui j’étais attablé à la terrasse d’un café a lâché cette phrase, aussi inattendue que terrifiante : « Eh ben moi, je n’ai pas peur que la bulle IA explose, j’ai peur qu’elle n’explose pas. » Avant d’ajouter, encore plus sinistre : « J’ai peur qu’ils aient raison. »

Cela m’a d’autant plus marqué que, toujours la semaine dernière, deux autres personnes, par ailleurs assez au fait de ces questions et pas du genre à tomber dans le premier panneau venu, m’avaient avoué être de plus en plus convaincues que le grand bouleversement social annoncé par les géants de l’IA risquait bien d’avoir lieu. Ou, pour le dire autrement, que Sam Altman et ses copains avaient peut-être bien raison.

Ce qui m’a amené à me poser quelques questions sur les biais du milieu « technocritique », auquel appartient, qu’il le veuille ou non, Le Pavé numérique. Après des mois, sinon des années, passés à chroniquer chaque jour le bullshit marketing qui nous vend l’avènement prochain d’une intelligence artificielle générale surhumaine, les pires ratages des IA, la course aux data centers et l’envol délirant du NASDAQ, les rares journalistes tech qui ne se contentent pas d’écrire des papiers dithyrambiques à chaque fois que Musk annonce une nouvelle couillonnade ont souvent fini par tomber dans le travers inverse. À savoir, se convaincre que tout ça, c’était du vent, que l’IA n’était qu’une lubie parmi d’autres, qui rejoindrait bientôt le Métavers et les NFT dans les poubelles de l’Histoire et les décharges d’Afrique de l’Ouest où sont entassés nos vieux gadgets électroniques.

Chaque jour, en me rendant sur BlueSky pour faire de la veille, je le constate : ce récit, à gauche, s’est imposé comme une évidence. L’IA n’est qu’une bulle, de toute façon personne ne veut vraiment de cette technologie par essence fasciste, bientôt les méchants seront punis par un gros krach et tout sera réglé. Cela est certain, pour ne pas dire déjà écrit.

En vérité, il est tout à fait possible, pour ne pas dire probable, que les GAFAM remportent leur pari et que les IA deviennent une pièce centrale de l’économie, de nos sociétés et de nos vies. Certes, elles sont incapables d’accomplir tous les exploits annoncés par leurs prophètes et les délires messianiques sur l’AGI resteront encore longtemps de la science-fiction. Il est par ailleurs vraisemblable que les marchés connaîtront un jour ou l’autre une forte correction qui emportera avec elle un paquet de startups ineptes. Pour le reste, rien n’est certain.

Krach ou pas, les IA génératives n’en resteront pas moins l’une des technologies les plus rapidement adoptées de l’Histoire. Technologie qui progresse à vitesse géométrique et capable de réaliser (de façon certes imparfaite, mais suffisamment correcte pour nombre d’usages) une foule de tâches qu’on croyait encore récemment destinées à rester à jamais le propre de l’homme. Se répéter en boucle « personne ne veut vraiment de l’IA, ce sont juste de grandes boîtes capitalistes qui cherchent à nous l’imposer » quand 12 % des Français utilisent quotidiennement ChatGPT est peut-être rassurant, c’est surtout faux.

Ni une explosion de la bulle, ni la fermeture massive de data centers, ni même la faillite d’OpenAI ne suffiront à remettre le diable des LLM dans sa bouteille et à cantonner l’usage de l’IA à quelques systèmes experts. Même dans ce scénario apocalyptique (ou idyllique, selon les points de vue), des IA génératives capables de tourner en local ou sur de petits serveurs continueront d’être inventées, de plus en plus puissantes, de plus en plus efficaces. Qu’on le veuille ou non, nous vivons désormais dans le monde des IA génératives, comme nous vivons dans celui des ordinateurs et dans celui des smartphones. Si nous voulons faire face efficacement à leurs dangers, il va falloir commencer par l’admettre.

Carnet rose : une nouvelle rubrique du Pavé est née !

Nous sommes heureux d’accueillir dans les colonnes du Pavé numérique la plume de Corentin Béchade. Une fois par mois, dans sa rubrique « CO₂ et CPU », il évoquera les conséquences écologiques de la tech. Si vous êtes abonné(e) premium, vous pourrez lire cette semaine son premier numéro consacré à la mise au rebut des machines incompatibles avec Windows 11.

Vous n’êtes pas encore abonné(e), c’est le moment, le Pavé numérique est à -30 % jusqu’à fin novembre.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

CNBC.com. La semaine dernière, le conseil d’administration de Tesla a voté l’attribution d’un nouveau package d’actions à Elon Musk. Lequel package, s’il est entièrement débloqué, fera de Musk le premier billionnaire de l’Histoire humaine, ce qui semble quand même beaucoup d’argent pour un seul homme. En effet, cela correspond à environ 1,6 million de dollars par personne morte suite à l’arrêt du programme USAID, ce qui place Musk largement au-dessus des tarifs du tueur à gages moyen.

News.Sky.com. Toujours à propos de Musk, Sky News a analysé comment X nourrit l’extrême-droite anglaise. La chaîne en a tiré une belle infographie à laquelle je vous recommande de jeter un œil. Sauf si l’œil en question est daltonien, là, désolé, ça va être difficile pour lui.

LitHub.com. Pour en finir avec Elon (c’est le cas de le dire), sachez que Joyce Carol Oates, qui maîtrise l’art du posting autant que celui du roman, a publié un tweet d’une violence inouïe dans lequel elle se demande pourquoi l’homme le plus riche du monde semble incapable de se réjouir des petits bonheurs de la vie, comme caresser un chien, lire un livre ou regarder un bon film. Depuis, Musk rageposte en boucle contre Oates, répond « ah oui, très bon film ! » en dessous de chaque post d’un compte X dédié au cinéma et diffuse même des pubs pour rappeler qu’il lit des livres.

Reuters.com. D’après des documents internes qui ont récemment fuité, prouvant une fois de plus qu’il vaut mieux écrire sur du papier que sur un support liquide, Meta estime que 10 % de ses revenus 2024 proviennent de publicités pour des arnaques et que, chaque jour, 15 milliards de pubs pour des escroqueries sont diffusées sur ses plateformes. Vous en saurez plus en lisant l’article de Reuters, qui vous apprendra également l’existence de l’expression « disgorgement of revenue », qui évoque d’assez peu ragoûtantes images d’héliciculture.

ArsTechnica.com. Tandis que de puissants penseurs de gauche, dont les fronts larges et dégarnis laissent imaginer des cerveaux massifs, s’échinent à imaginer des moyens de mettre l’IA au service des travailleurs et pas seulement des possédants, d’autres sont déjà passés à l’action directe. Par exemple ces employés qui ont découvert que l’IA générative était capable de produire à la pelle de faux justificatifs de notes de frais.

Fais-voir-le-pourboire.fr. Non, le Pavé numérique n’est pas qu’une machine à saucisses qui, chaque semaine, vous balance au visage des lingots d’angoisse pure. Le Pavé, c’est aussi, comme disent les amateurs de concepts flous, du « journalisme de solutions ». Voyez plutôt : grâce à l’ingénieux calculateur de FaisVoirLePourboire, vous saurez combien de pourliche lâcher à votre livreur Uber Eats pour lui permettre d’atteindre le salaire médian (spoiler : vous allez plutôt faire la cuisine vous-même).

Les bons plans matos

Support de bureau pour casque et manettes de jeu (6 €). Si vous en avez marre d’avoir un casque et des manettes qui encombrent votre bureau, ce support pas cher va vous intéresser. Il se fixe en pince sur la planche de votre bureau et permet de suspendre un casque audio et d’accrocher une ou deux manettes (optionnel). Il est rotatif et dispose même d’un support pour écouteurs.

Boîtier externe Ugreen pour SSD (21 €). Comme vous êtes malins et que vous allez passer à la taille supérieure pour vos SSD avant les augmentations de prix 2026, ce boîtier externe vous sera utile pour recycler vos vieux 512 Go et 1 To (format M2 et tailles 2230/2242/2260/2280) en stockage d’appoint bon marché.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : à bord du monde étrange des jeux vidéo pour avion

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDPC » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet jusqu’à la fin du mois de novembre.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Après ces réunions qui auraient pu être un e-mail, voici les startups IA qui auraient pu être une séance chez un psy. Cette semaine, AI Mirror, qui vous propose de générer des photos où vous tenez dans vos bras l’enfant que vous étiez.

@p AI Mirror on Instagram: "Polaroid rewind — meet your younger se…

