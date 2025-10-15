Crédit photo : Espencat

Édito

Par Ambroise Garel

Parmi les nombreuses phrases clichées qu’on trouve en réponse aux posts sur Internet, il y en a une qui semble ne jamais vouloir passer de mode : on ne juge pas les kinks. À l’origine utilisée dans un contexte sexuel, notamment par la communauté BDSM, elle est aujourd’hui comprise dans un sens plus large et signifie en gros « ça n’est pas mon truc, mais qui suis-je pour juger ? ».

Comme souvent sur Internet, les blagues récurrentes sont plus profondes qu’il n’y paraît. Après tout, l’expression « on ne juge pas les kinks » est un excellent résumé du projet des sociétés ouvertes et libérales qui sont les nôtres et qui, en théorie du moins, ne restreignent les libertés individuelles que lorsque cela est strictement nécessaire. En tout cas jamais, au grand jamais, pour des questions de morale. Ce qui nous amène à notre sujet.

Depuis quelque temps monte en effet une petite musique au sujet de l’interdiction (ou, a minima, de la restriction) de l’accès aux réseaux sociaux auprès des plus jeunes. Le Danemark veut interdire leur accès aux moins de 15 ans (13 avec dérogation parentale), le Japon souhaite limiter l’usage du smartphone à deux heures par jour. En France aussi, l’idée fait son chemin.

On peut trouver cela ridicule. Il faut dire que les arguments des anti-écrans ont toujours reposé sur des bases scientifiques douteuses. De plus, non seulement cette obsession à vouloir protéger la jeunesse d’elle-même fleure bon la panique morale sur les bloudjines et le rock’n’roll, mais elle suppose également que les ados seraient plus vulnérables que les adultes aux effets néfastes d’Internet, ce qui est éminemment discutable.

Néanmoins, difficile de nier que les réseaux sociaux et la place qu’ils ont prise dans nos vies causent, aujourd’hui, des dégâts non seulement chez les ados mais dans tout le corps social et politique. Ni qu’ils détruisent des vies en les plongeant dans des spirales de délires conspirationnistes. Face à cela, nous faisons comme si de rien n’était. Parce qu’en vérité, nous ne savons pas quoi faire. Et ces projets de restriction imposée aux ados, quoi qu’on pense de leur utilité, présentent l’immense avantage de pouvoir être acceptés par l’électorat : les mineurs sont après tout l’une des rares catégories de la population qu’on peut mettre sous tutelle sans risque politique.

Un tel discours serait inaudible s’il visait des utilisateurs adultes. Pour un gouvernant, déclarer « ce genre de contenu qui me déplaît ne doit pas être diffusé » ou « ces réseaux sur lesquels les gens aiment passer leur temps sont nocifs pour eux, c’est pourquoi nous allons restreindre leur temps d’utilisation », serait émettre un jugement moral. Ce serait juger les kinks. Ce serait également mettre le doigt dans l’engrenage toujours dangereux de l’interdiction d’une certaine catégorie de discours ou de pratiques, ce qui n’a rien d’anodin, surtout en ces temps d’autoritarisme croissant.

Alors, que faire ? En vérité, personne n’en sait rien. Faute d’avoir le début d’une solution, peut-être devrions-nous commencer par ne pas réagir uniquement en ricanant quand Attal propose de passer les vidéos en noir et blanc suite à la mort de Jean Pormanove, comme si toute volonté de réguler les réseaux était le fait de vieux types forcément déconnectés ou autoritaires. Oui, passer à un TikTok monochrome serait stupide et ne résoudrait rien. Il n’empêche que Jean Pormanove est mort, que X radicalise ses utilisateurs, qu’Andrew Tate et consorts fascisent toute une génération de jeunes hommes, et que nous restons les bras ballants.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

SlashDot.org. Nouveauté de sa dernière mise à jour réservée pour l’instant à quelques utilisateurs triés sur le volet (paye la gueule de ton volet) : OneDrive analyse désormais par IA les visages des gens présents sur vos photos pour les identifier. L’idée vous déplaît, voire vous terrifie ? Rassurez-vous, l’option peut être désactivée, mais seulement « trois fois par an » (sic), ce qui est encore plus inquiétant.

Electrek.co. « Quand tu fais de la comptabilité, que ta main gauche ignore ce que fait la droite », peut-on lire dans la Bible, à peu de choses près. Excellent conseil que s’est empressé de suivre Elon Musk, qui vend à xAI et SpaceX les milliers de cybertrucks qui s’entassent dans les entrepôts de Tesla, faute d’acheteurs.

NBCNews.com. Dernière blague à la mode, le « AI homeless man prank » consiste à envoyer à quelqu’un des images de chez lui auxquelles a été ajouté un clochard généré par IA, afin de faire croire à la présence d’un squatteur. Blague qui est non seulement d’un goût douteux, mais surtout très feignante : quitte à avoir un humour de merde, ayez au moins la décence de payer un vrai clochard pour squatter chez vos amis, ça lui permettra de manger. Décidément, tous les petits métiers vont être remplacés par ChatGPT.

Telerama.fr. Suite à l’affaire Legrand-Cohen, Radio France a annoncé qu’elle allait utiliser l’IA pour garantir l’impartialité de ses antennes et, bon, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, si on en est encore là après deux ans à mettre en garde contre le piège que constitue « l’objectivité » des IA, alors autant laisser tomber. Je propose qu’on aille plutôt regarder des vidéos d’animaux mignons sur The Dodo pour se changer les idées.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Comment The Crew revient d’entre les morts grâce à ses joueurs

Et aussi :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Peut-être vexés par les critiques sur l’usage du tiret cadratin par les LLM, les « résumés IA » de Google, dont la fiabilité légendaire faisait déjà l’hilarité d’Internet, ont décidé de ne plus utiliser de tirets du tout. On apprend donc que le Chardonnay ne doit pas être servi à 10-12°C mais à 1012°C, vraisemblablement sous forme de plasma.

