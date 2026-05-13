Édito

Par Ambroise Garel

Il y a des idées qui ne vous ont jamais effleuré mais qui, une fois qu’on vous les a soufflées, vous semblent si évidentes qu’elles changent à jamais votre vision du monde. Par exemple, en lisant cet article de Julia Angwin publié par le New York Times, j’ai réalisé que Meta, oui, Meta, la boîte de Mark Zuckerberg, était déjà morte. Ce qui est contre-intuitif, j’en conviens, quand on parle d’une entreprise qui a engrangé deux cents milliards de revenus publicitaires l’année dernière. Pourtant, entre les coûteuses aventures de Zucky dans le métavers et les investissements massifs dans des IA distancées par ses concurrents, l’entreprise est de plus en plus endettée : ses bilans financiers reconnaissaient 60 milliards de dette fin 2025, soit le double de l’année précédente, et ce malgré une comptabilité très créative.

Mais ces considérations bassement matérielles ne sont que secondaires. Meta, tout le monde en convient, s’enshittifie à une vitesse qui dépasse largement la moyenne, déjà élevée, des autres grandes plateformes. Elle est aujourd’hui si farcie de slop IA et d’arnaques que, l’année dernière, 70 % des sommes subtilisées par des margoulins sur Internet l’ont été sur ses plateformes. Et surtout, Meta n’est plus cool, ce qui est de la plus extrême gravité. Car comme le fait remarquer Julia Angwin, on ne meurt pas sur Internet comme ailleurs. Techniquement, AOL et Yahoo existent encore. Ces entreprises ont un site, des revenus, des employés. Et pourtant, difficile de le nier, elles sont mortes. Elles ont fait leur temps. Sic transit gloria interretialis. Et on pourra sans doute bientôt dire la même chose de Facebook.

Et c’est là que le papier d’Angwin a changé ma vision, sinon du monde, en tout cas d’Internet. Car si Facebook peut disparaître, les autres géants du Web aussi. Ils ont beau régner depuis plus de vingt ans et désormais constituer l’infrastructure de nos vies connectées, leur règne ne sera pas éternel. Même leur trésorerie digne de celle d’Onc’ Picsou, dont on pense qu’elle les rend à jamais too big to fail, ne les empêchera pas d’être un jour dépassés, comme GeoCities et Altavista l’ont été avant eux. Alors on portera sur les adresses GMail le même regard curieux et amusé qu’on réserve aujourd’hui à celles qui finissent par @hotmail.com. Et vu la légèreté avec laquelle ces entreprises dépensent leur trésor de guerre pour tenir leur rang dans la course à l’IA et laissent se dégrader leurs services dans l’espoir de gratter quelques revenus supplémentaires, cela risque d’arriver plus vite qu’on ne le pense.

Comme dirait l’autre, « Vous autres, GAFAM, savez maintenant que vous êtes mortels. »

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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QZ.com. Depuis quelque temps, le navigateur Chrome installe discrétos le modèle d’IA Gemini Nano sur les machines de ses utilisateurs. Ce qui non seulement est fait sans leur consentement et bouffe 4 Go d’espace disque, mais pourrait bien se révéler contraire aux lois sur la vie privée de l’Union européenne. Si plusieurs sites ont déjà publié des guides expliquant comment se débarrasser de Gemini Nano, rappelons que la méthode la plus simple consiste à remplacer Chrome par Firefox.

CNIL.fr. La CNIL vient de publier un « appel à la vigilance » concernant les lunettes connectées. Lequel, et c’est intéressant, contient une liste de six « bonnes pratiques », par exemple de respecter le droit à l’image des gens qu’on filme dans l’espace public et je trouve ça presque touchant de penser que les utilisateurs de lunettes Meta vont en avoir quelque chose à faire.

TomsHardware.com. Fidèles continuateurs de l’art millénaire de l’origami, des ingénieurs japonais ont conçu une série de drones en carton qui, avec un prix de 2 000 dollars pièce défiant toute concurrence, marquent une nouvelle étape dans la démocratisation des machins explosifs à balancer sur la tête du voisin.

GizModo.com. iRobot, la boîte à qui l’on doit l’aspirateur Roomba, vient d’annoncer la sortie prochaine d’un compagnon robot qui, je cite l’article de GizModo, « ne vous mentira pas ». Si vous trouvez ça terrifiant, attendez de voir à quoi ressemble le robot en question, qui aurait parfaitement pu jouer le rôle de la peluche maudite dans un film d’horreur des années 1990.

PsyPost.org. Les deepfakes qui diffament des personnalités politiques affectent l’opinion des gens à leur sujet. Ok, certes, c’était prévisible. Ce qui l’était moins, c’est que l’effet perdure lorsque les gens se doutent que la vidéo était un faux. Cette présidentielle 2027 est partie pour être incroyable.

MarcusOlang.Substack.Com. Tant que les détectives d’Internet faisaient la chasse aux tirets cadratins pour « prouver » qu’un texte avait été écrit par ChatGPT, cela allait encore — et pourtant, j’aime les tirets cadratins. Mais désormais, toute façon d’écrire un peu trop formelle ou rigide est perçue comme la marque de l’usage d’un LLM et les anglophones non-natifs (ou tout simplement non-États-Uniens) sont de plus en plus souvent accusés à tort.

Engadget.com. Apple bosse sur des AirPods équipés de caméras qui vous permettront de voir avec les oreilles. Nan, je rigole, ça serait beaucoup trop chouette. Il s’agira en fait de caméras basse résolution grâce auxquelles une IA (une IA myope, donc) pourra voir le monde qui vous entoure et vous apporter des informations contextuelles (floues).

Science.org. Des agents IA chargés de faire de la recherche ont trafiqué leurs résultats en choisissant uniquement ceux qui allaient dans leur sens (pratique bien connue sous le nom de p-hacking). Comme de véritables chercheurs ! C’est fou, ils apprennent si vite.

Les bons plans matos

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La semaine du jeu vidéo

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Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : La fête du friendslop

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Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

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Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

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