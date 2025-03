Édito

Par Ivan Gaudé

Après qu’Elon Musk a viré sa cuti et tendu le bras à l’idéologie MAGA américaine, après que Mark Zuckerberg lui a emboîté le pas de l’oie en supprimant en grande partie les efforts de modération mis en place après 2016, il ne surprend strictement personne que X ou Meta laissent libre cours, ou plutôt libre flot vu les débits, aux discours d’extrême-droite. Une récente étude de l’organisation à but non lucratif Ekō a montré, par exemple, qu’il était très facile de faire valider par X et Meta des publicités ciblées appelant à la haine raciale pendant les élections allemandes, malgré la loi européenne et les propres règles des plateformes. L’argent n’a pas d’odeur, mais parfois une idéologie.

Cependant, Le Monde nous apprend qu’un village peuplé d’irréductibles gauchistes résiste encore et toujours. À ma grande surprise, il ne s’agit pas de Bluesky, le Twitter alternatif des déçus de Mastodon, mais d’Instagram, semble-t-il. D’après le quotidien du matin en province, le réseau social des célébrités, des deepfakes IA et des vidéos de chats est « le nouveau terrain de chasse des infomédiaires d’extrême-droite », parce qu’ils le jugent marqué à gauche. Plusieurs comptes rassemblant des dizaines de milliers d’abonnés entendent concurrencer à grands coups de faits-divers horribles les « contenus d’extrême-gauche » que seraient notamment, selon un de ces militants, les médias vidéo Loopsider et Brut, tous deux financés par de hardis milliardaires notoirement bolcheviques comme Daniel Kretinsky ou Rodolphe Saadé.

Dans ce monde effrayant où les légions anticapitalistes s’infiltrent dès que nous tournons le dos à notre smartphone, mieux vaut, comme le conseillait ma grand-mère, s’adresser à Dieu qu’à ses saints : Le Monde raconte encore comment les personnalités de l’extrême-droite française rivalisent d’efforts pour interpeller directement Elon Musk sur sa propre plateforme dans l’espoir fou d’attirer son attention, et que ruisselle vers eux une partie de ses 219 millions d’abonnés.

Comme quoi, la guerre de l’attention n’est pas très différente des autres conflits d’envergure : elle génère de la violence, produit de l’argent sale et réduit certaines populations à la mendicité.

Le triste monde tragique de la technologie

Lorsque l’IA s’éveillera. Apple assure avoir corrigé un bug de Siri qui affichait brièvement « Trump » avant de se corriger lorsque l’utilisateur tentait de dicter le mot « raciste ». Et après vous doutez encore de la conscience des IA ?

Assassin’s Leaks. C’est pas pour dire, mais Ubisoft a vraiment la poisse. Après toutes les calamités qui se sont abattues sur l’éditeur français et son jeu Assassin’s Creed Shadows (polémiques au Japon, attaques du nouveau Gamergate, reports successifs…), voilà que des copies physiques du jeu ont fuité trois semaines avant sa sortie (20 mars). Une nouvelle encourageante cependant : le titre a été qualifié sur X de « suicide woke » par Marion Maréchal-Le Pen, ce qui équivaut pour le jeu vidéo à un solide Nutriscore A.

IA partout, musique nulle part. En colère contre un projet de loi du gouvernement travailliste qui prévoit d’autoriser les entreprises d’IA à entraîner leurs modèles sur toutes les œuvres du pays, un collectif de plus de 1 000 artistes britanniques a créé un album complet, entièrement silencieux. Les titres des morceaux forment en anglais la phrase « Le gouvernement britannique ne doit pas légaliser le vol de musique qui profite aux entreprises d’IA ». On y trouve entre autres les signatures d’Annie Lennox, Kate Bush, The Clash et même Hans Zimmer. L’initiative est spectaculaire, et très largement soutenue par la presse d’outre-Manche. Astuce : si vous écoutez le silence de l’album sur Spotify, les artistes seront probablement rémunérés, ce qui vous offre une opportunité unique, celle de payer Hans Zimmer pour qu’il cesse de faire du bruit.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Enquête sur les licenciements chez Leikir Studio

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions pour les amateurs de 4X pas chers :

Old World. 9,99 € (-75%). Un 4X antique par le designer de Civilization IV.

Humankind. 11,99 € (-76%). Le Civ-like qui a inspiré Civilization VII !

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Prudence avec les sondages, défiance totale face aux sondages sur X.

