Édito

Par Ivan Gaudé

Soyons clairs. Il est extrêmement difficile cette semaine de disserter sur la tech ou la vie numérique. Le déferlement de haine et de manipulation politiques qui a suivi l’assassinat du militant d’extrême-droite américain Charlie Kirk a tellement saturé Internet ces derniers jours qu’il semble impossible d’y échapper, pas plus qu’à la sidération et l’effroi qu’il provoque. Le champ de bataille ne sera, hélas, pas limité aux citoyens américains, car la mise au pas politique de la modération des grands réseaux sociaux est désormais dopée par une chasse aux sorcières qui déborde des frontières, excitée par celui-là même qui promettait de défendre ceux qui seraient pénalisés pour avoir exprimé leur opinion sur son réseau.

Faute de savoir quoi faire, sachons quoi ne pas faire en ligne. Un article limpide du mathématicien Noah Giansiracusa sur le fonctionnement des algorithmes des réseaux sociaux est d’une très grande aide. Il montre comment la priorité d’apparition d’un message dans notre timeline préférée est définie par un score, calculé d’après nos réactions passées, plus exactement la probabilité que nous émettions un pouce bleu ou un cœur, un commentaire ou un partage.

Ces probabilités sont additionnées dans une chaîne, chaque réaction ayant un poids différent : un commentaire vaudra, par exemple, beaucoup plus qu’un simple like. Ainsi, nous décrit Noah Giansiracusa, si vous répondez à un message gênant de votre tonton complotiste pour essayer de le corriger, le score de ce message peut devenir largement supérieur à celui de la photo de chaton que vous avez pourtant adorée. Non seulement l’algorithme, qui analyse votre satisfaction via vos interactions, va comprendre qu’il faut vous proposer plus de messages de votre tonton, mais également par extension plus de messages complotistes, et il va aussi tester les messages de votre tonton auprès de plus de personnes, puisque ça a l’air de marcher.

Nous connaissons la formule centrale de l’algorithme de Facebook grâce aux lanceurs d’alerte, et celle qui fut brièvement rendue publique pour Twitter est remarquablement semblable. Vous ne serez donc pas étonné d’apprendre que TikTok a presque exactement la même formule avec un ajout : le nombre de secondes passées sur la vidéo. Autrement dit, plus vous regardez une vidéo qui vous consterne, même sans réagir, plus vous la dopez dans l’algorithme. Vous savez ce qu’il vous reste à ne pas faire (et désormais vous comprenez les incrustations du genre « La fin va vous surprendre ! » utilisée par tant de vidéastes au début de leur vidéo…).

Les réseaux sociaux algorithmiques sont sans doute devenus un champ de bataille sur lequel nous n’avons plus que peu de prise, mais au moins nous pouvons cesser de jouer avec les munitions.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Text within this block will maintain its original spacing when published ヾ(´ー｀)ﾉ

Tik, tok, tik, tok… D’après l’administration américaine, les États-Unis et la Chine seraient parvenus à un accord sur la vente de TikTok à des actionnaires américains, ByteDance gardant une minorité. L’accord devrait être scellé lors d’un appel vendredi entre Donald Trump et Xi Jinping. Sera-ce une bonne chose pour les usagers européens ? Vu l’ambiance sur les réseaux sociaux américains en ce moment, cela reste à prouver.

C’est du vol et du plagiat. L’éditeur américain de dictionnaires Merriam-Webster et sa maison-mère Encyclopædia Britannica attaquent en justice le moteur de recherche IA Perplexity. Ce dernier est accusé d’avoir siphonné les données des sites web, de citer les marques lors de ses hallucinations et de plagier les définitions de ses dictionnaires. Taquine, la plainte cite comme exemple de plagiat les définitions comparées du mot… « plagiat ».

Paie ton salaire. Après que le conseil d‘administration de Tesla lui a proposé un invraisemblable plan de rémunération pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars, le baron Musk a montré sa satisfaction en achetant modestement un milliard de dollars d’actions Tesla. Cela tombe bien, un de ses objectifs à atteindre est d’augmenter le cours de l’action Tesla.

Les bons plans matos

Processeur AMD Ryzen 7 9700X (280 €). Huit cœurs et seize threads pour ce processeur de la génération Zen 5 qui reste sobre en consommation (65 W de TDP). Recommandé dans le guide d’achat de nos excellents collègues de Canard PC pour une configuration de jeu puissante mais raisonnée, il est passé sensiblement sous la barre des 300 €.

32 Go (2×16 Go) de RAM Corsair (124 €). Le prix de la DDR 5 reste raisonnable, il n’y a donc plus de raison de s’en priver pour upgrader une config PC moderne avant la prochaine augmentation de prix. Ici, il s’agit d’un kit de deux barrettes de 16 Go (6 000 MHz, CL30) pour maximiser la bande passante en dual channel.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published <(￣︶￣)>

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Test de Hollow Knight : Silksong

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDPC » permet d'avoir une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet en septembre.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ivan Gaudé

24,75 secondes, record du monde de sprint sur 100 mètres de briques Lego. Pieds nus, bien sûr.

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Ivres de virtuel : Comment Apple a fait allégeance à Trump

➫ Frontières numériques : Qui a eu cette idée folle d’inviter l’IA à l’école ?

➫ Impr/écran