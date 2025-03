Édito

Par Ivan Gaudé

Ces jours-ci, après un post de Pierre Beyssac, j’ai beaucoup pensé au débat sur la 5G de fin 2020. Vous vous rappelez les promesses de la 5G ? On nous aura rarement autant baratiné : la chirurgie à distance, les voitures autonomes, la réalité augmentée généralisée, la ville intelligente connectée… Rien de tout cela n’est arrivé. Mais devinez quoi, aucune des catastrophes prédites non plus. Jean-Marc Jancovici et le Shift Project annonçaient par exemple une augmentation catastrophique de +2 % de la consommation électrique totale du pays (+10 TWh en cinq ans, soit un quasi-doublement de l’intégralité de la consommation fixe et mobile de 2020). D’après les chiffres de l’Arcep sur les trois premières années, et en projetant la même croissance, on serait plutôt autour de +0, 2 % en 2024. Oh, après tout, ce n’est que dix fois moins…

Les baratineurs avaient absolument besoin de la 5G pour désengorger leurs réseaux et répondre à l’augmentation des besoins « normaux ». Comme cela représentait des investissements structurels importants, il fallait vendre des usages et des forfaits. Alors ils ont raconté n’importe quoi, et les catastrophistes les ont pris au mot, car ils sont bien les seuls à croire les baratineurs. Nous autres, nous savions qu’en dehors de certaines applications professionnelles précises, la 5G n’allait pas changer nos vies, juste augmenter notre connexion et nos débits, donc le nombre possibles d’idioties, comme à chaque fois.

Dans le débat actuel autour de l’intelligence artificielle (IA), le schéma est tristement le même : les baratineurs, qui ont besoin de sommes astronomiques pour financer leurs infrastructures, se lancent dans des promesses délirantes. Ils vendent une IA qui va révolutionner la connaissance, conduire les voitures autonomes, détecter toutes les maladies et inventer tous les médicaments.

Les catastrophistes partent de ces bases inventées pour faire des projections alarmantes sur une IA capable de tout, qui va donc assécher les océans, détruire la créativité, remplacer les médias, réduire la population au chômage ou, rayez la mention inutile, en esclavage, bref une calamité biblique.

Et dans trois ans, si la loi du baratin tech suit son cours, il y aura à coup sûr un gros paquet de nuisances (déjà visibles) et beaucoup d’applications professionnelles intégrant une dose d’IA. Mais pour nous, ce sera de la saisie automatique améliorée, une meilleure traduction simultanée, de nouveaux filtres pour nos photos et vidéos, et de nouvelles idioties possibles. Comme à chaque fois.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Empire de l’arnaque. Issu de l’enquête « Scam Empire », menée par un consortium de 34 médias internationaux, Le Monde a publié un long article sur le réseau « Saphir », une multinationale de l’arnaque à l’investissement qui a escroqué des centaines de Français en leur vendant des placements financiers qui n’existaient pas, empochant simplement leur argent. L’enquête expose l’impressionnante ampleur financière et technique de cette organisation criminelle à cheval sur plusieurs frontières (principalement Israël, Bulgarie et Ukraine) et qui démarchait dans le monde entier pour un chiffre d’affaires estimé à 240 millions de dollars.

Tik-Tok, Tik-Tok... Aux États-Unis, pays de la libre entreprise, TikTok a jusqu’au 5 avril pour se transformer en entreprise américaine et éviter le bannissement. Le vice-président Vance, chargé de trouver une solution, n’est apparemment pas allé chercher bien loin, puisque c’est la société de Larry Ellison, fondateur d’Oracle et — ô surprise — soutien de Trump, qui serait la mieux placée pour gérer le futur TikTok US. Sans qu’on comprenne vraiment les garanties contre « l’espionnage » chinois qui seraient attendues de cet arrangement. Pendant ce temps, en France, une commission d’enquête de l’Assemblée nationale est constituée pour évaluer la dangerosité de l’app sur les ados.

Passeports, ou pas. Pavel Durov, patron et fondateur de Telegram, arrêté en France en 2024 et mis sous contrôle judiciaire depuis, a été autorisé à rejoindre son domicile à Dubaï pour plusieurs semaines. Soit le juge a obtenu ce qu’il souhaitait, soit il ne craint plus sa fuite. Tout le contraire de certains employés de DeepSeek, l’entreprise d’IA chinoise, qui ont, paraît-il, dû remettre leurs passeports à leur employeur afin d’éviter les risques de fuite (de secrets industriels).

Les bons plans matos

Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D (460 €). Oubliez les CPU Intel. Si vous avez suivi l’excellente émission CTRL Technique sur la chaîne de Canard PC, vous savez que pour les joueurs cherchant un bon rapport performances/prix pour leur processeur CPU, le 7800X3D est encore une très bonne affaire malgré la récente sortie des 9950X3D.

Souris sans fil Roccat Kone XP Air (100 €). Une souris sans fil de 2022, avec station de recharge rapide et éclairage RGB optionnel. Elle est destinée aux joueurs, mais pas à ceux qui aiment leur souris riquiqui et ultralégère (98 g). Elle propose la double connectivité 2,4 GHz et Bluetooth, un espace de rangement du dongle USB et même la possibilité de l’utiliser en filaire.

La semaine du jeu vidéo

Vues à la télé, les notes du président Donald Trump transformé en vendeur de voitures Tesla.

