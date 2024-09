Édito

Par Ambroise Garel

Sans vouloir paraître pessimiste, on est mal barré. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est un article du Guardian plein de mauvais esprit. Au lieu de saluer les progrès en matière d’IA, technologie qui va nous sauver du réchauffement climatique dès qu’une super-intelligence générale aura été mise au point (ce qui devrait désormais arriver d’un jour à l’autre), ce méchant papier nous explique que les GAFAM auraient menti. Si ces derniers avaient bien concédé du bout des lèvres une légère augmentation de la facture d’électricité imputable au déploiement de leurs IA, ladite augmentation serait de 662 % supérieure aux chiffres annoncés.

Cela explique sans doute pourquoi — attention on entre en territoire « cyberpunk de série B » — un réacteur de la centrale nucléaire de Three Mile Island va être réactivé suite à un deal entre ses propriétaires et Microsoft, qui a besoin d’une quantité démente d’énergie pour alimenter sa recherche en IA.

Tout cela dans un contexte — car il ne serait pas juste de tout mettre sur le dos tordu et approximativement dessiné des IA génératives — où le cloud computing a déjà dépassé le secteur aérien en termes d’empreinte carbone. Sans qu’on en parle, faute d’images de gros réacteurs remplis de kérosène qui pue à montrer aux infos pour illustrer le problème. Le cloud est propre, le cloud est immatériel. En tout cas c’est ce qu’il prétend.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Euractiv.fr. Si l’actualité politique française vous déprime, dites-vous que ce n’est pas forcément mieux ailleurs. Ursula von der Leyen souhaite par exemple que l’UE développe son hyperloop, ce train sous-vide du futur qui ne marche pas. « Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu », s’est félicité le directeur commercial de Hardt Hyperloop, citant Victor Hugo qui, à en croire Les Châtiments, a souvent rêvé d’enfermer Napoléon III dans un tube hermétique.

RPMWeb.ca. Autre innovation, sur route et pas sur rail, ce projet de Cybertruck militarisé. Contrairement à l’original, vulnérable aux boules de pétanque, celui-ci sera capable d’arrêter des tirs de mitrailleuse grâce à son blindage. Le poids supplémentaire aura bien sûr un effet sur l’autonomie de ce véhicule 100 % électrique, c’est pourquoi il sera équipé d’un générateur fonctionnant avec du carburant d’avion. Non, je vous jure, ce n’est pas une blague. Et ce n’est même pas la pire info « cybertruck et armement » de la semaine.

Independant.co.uk. Signe qu’on approche de la saison finale de notre civilisation, tous les arcs narratifs commencent à se rejoindre pour une conclusion en apothéose : la semaine dernière, JD Vance, colistier de Donald Trump et cheville ouvrière de l’axe techbros-Républicains, a déclaré que si l’Europe continuait à vouloir réguler les plateformes d’Elon Musk, les États-Unis n’auraient d’autre choix que de sortir de l’OTAN en représailles.

Les bons plans matos

Par Furolith

Chargeur sans fil 2-en-1 Belkin BoostCharge Pro (50 €). Un chargeur capable d’alimenter deux appareils simultanément, aux standards Qi2 (rétrocompatible Qi) ou Apple MagSafe, avec une charge rapide à 15 W.

Chargeur Belkin USB-C 30 W (10 €). La recharge filaire, c’est (un peu) moins pratique, mais toujours plus efficace. Ce modèle USB-C Power Delivery 30 W est capable de recharger à bon rythme tous les smartphones du marché.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Dans le chaos des écoles françaises de jeu vidéo.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo

Vous l’ignorez peut-être, mais Gamesplanet est un distributeur français. Preuve de son patriotisme, il organise ses French Days du 24 septembre au 30 septembre, avec des dizaines de jeux en promotion !

D’ailleurs, le code promo « FRENCHDAYS » donne une réduction supplémentaire sur tout le catalogue aux 200 premiers qui l’utiliseront avant le 15 octobre.

Quelques suggestions :

Canard ludique , c’est la newsletter gratuite consacrée à l'actualité des jeux de plateau et de rôle, par l'équipe de Canard PC, dont le 1er numéro sort cette semaine.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Si vous vous demandez comment monétiser votre blog, comment Internet en est arrivé à n’être plus qu’un grand supermarché ou si vous souhaitez sombrer dans la folie, vous devriez cliquer ici et scroller. Si si, scrollez, allez-y, il ne peut rien vous arriver de mal.

