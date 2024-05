Édito

Par Ambroise Garel

« Mais ça leur faisait gagner du temps ! », s’exclameront sans doute à leur procès les responsables du dernier candidat au concours « cherchons l’usage le plus dangereux possible de l’IA » auquel tous les ingénieurs du monde semblent participer depuis un an. La plus récente invention, en bonne place pour remporter le prix, a pour nom Draft One et sort des laboratoires d’Axon, une boîte qui fabrique du matériel à destination des forces de l’ordre. Il s’agit, attention accrochez-vous, d’une IA capable de générer automatiquement des rapports de police à partir de ce qu’ont enregistré les bodycams portées par les policiers lors de leurs interventions. À ce stade, pour peu que vous ayez ne serait-ce qu’une vague idée des capacités actuelles de l’intelligence artificielle, vous devriez être terrifiés.

Comme le rappelle l’Electronic Frontier Foundation, s’il est un domaine dans lequel on ne peut se permettre de laisser l’IA halluciner et se livrer à son goût pour la poésie expérimentale et les approximations, c’est bien dans ce qui relève du droit. Un rapport de police où seraient écrits les mots « à ce moment, un agent a crié “le suspect a une arme !” » et un autre où l’on trouverait la phrase « le suspect était armé » ou « le suspect a sorti une arme » sont non seulement bien différents mais n’auront pas du tout le même effet sur un jury. Or, toute personne qui a utilisé une IA pour synthétiser des paroles rapportées sait qu’il s’agit précisément du genre de distinction qu’elles aiment passer à la trappe. Et les innocents qui se taperont dix ans de taule en raison d’un rapport bâclé par une machine auront un peu plus de mal à se réjouir du temps que leur aura fait gagner l’IA.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

AppleInsider.com. Impossible de commencer cette recension du pire de la semaine sans évoquer la pub pour le dernier iPad Pro, qui a suscité des réactions si, disons, euh, contrastées qu’elle semble bien partie pour finir dans les annales des écoles de communication. Pourtant, il était évident qu’une pub mettant en scène une énorme presse hydraulique qui broie des œuvres d’art et des instruments de musique pour les réduire en une plaque de plastique aussi grise et froide qu’une tombe était destinée à plaire aux artistes et ne pouvait absolument pas être mal interprétée en cette période où toute forme de créativité humaine est destinée à être siphonnée par des IA sans âme.

TomsHardware.com. En principe, les habitants de StackOverflow, mythique forum de programmation, sont plutôt du genre tranquilles. Il faut dire qu’il s’agit pour l’essentiel d’informaticiens barbus, placides et bienveillants, toujours prêts à aider leurs semblables en difficulté, par exemple en leur répondant « Va voir sur Google » ou bien « Question déjà posée mille fois, la fonction recherche existe ». Qui aurait pu imaginer que de si sympathiques individus allaient un jour se rebeller ? C’est pourtant ce qui se passe en ce moment : pour éviter que leurs réponses soient utilisées pour entraîner les IA d’OpenAI (avec qui StackOverflow vient de signer un partenariat), les utilisateurs du site ont commencé à effacer leurs réponses. Cela n’a pas plu aux administrateurs qui, en représailles, ont banni les gens en masse. « Le groupe vit bien », comme on dit.

CNN.com. Avant, je pensais naïvement que tous les appareils connectés et autres babioles de l’Internet des objets n’étaient que des machins inutiles qui devraient être balancés au plus vite dans le broyeur d’un centre de recyclage, si possible en compagnie de leurs acheteurs. Et voilà qu’à l’occasion de la panne qui a touché les pompes à insuline connectées t:slim X2, j’ai appris que certains sont utiles. Les diabétiques sont en effet nombreux à apprécier de pouvoir contrôler leur taux d’insuline et leurs injections depuis une app, et estiment même que cela a grandement amélioré leur qualité de vie. Je révise donc mon jugement : la majorité des appareils connectés sont inutiles et une minorité essentielle. Mais tous sont destinés à être hackés et à tomber en panne.

TechDirt.com. Dans le monde d’avant, les gens pouvaient faire confiance à leur voiture. Le fier travailleur français, au terme de l’apéro du soir avec les collègues durant lequel il s’était enquillé deux bouteilles de rouge, pouvait monter sans crainte au volant de sa vieille Talbot, qu’il avait affectueusement surnommée « Titine », certain qu’elle le mènerait à bon port. Pareille confiance ne saurait être accordée aux voitures modernes bardées d’électronique, horribles mouchardes qui caftent aux compagnies d’assurance tout ce que fait leur conducteur. Un comportement ignominieux que n’auraient jamais toléré les véhicules intelligents du siècle passé, comme K 2000 ou Boumbo.

Les bons plans matos

Par Furolith

Souris bureautique Logitech Lift (60 €). Les souris verticales sont encore une relative rareté sur le marché, mais elles ont pourtant de réels avantages ergonomiques à faire valoir. La Logitech Lift est le fer de lance de cette catégorie, non seulement grâce à son excellent confort, mais aussi parce qu'elle est disponible en version pour gaucher, une bénédiction pour les personnes concernées.

Logitech MX Master 3S (90 €). Plus traditionnelle, la MX Master 3S n'en est pas moins remarquablement confortable, et propose une multitude de contrôles additionnels très intuitifs (défilement libre automatique, molette horizontale, bouton sous le pouce pour les contrôles gestuels…). La cerise sur le gâteau, ce sont ses interrupteurs de clic extrêmement silencieux, pour lesquels vos voisins de bureau vous remercieront.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : À venir — Kingdom Come: Deliverance 2. La véritable preuve que le jeu vidéo, et les joueurs, commencent enfin à devenir adultes, n’est pas la présence de plus en plus importante de jeux politiques, ou militants, ou tout simplement bien écrits ou prenant à bras-le-corps les aspects les plus difficiles de l’existence humaine. Non, la preuve de la maturité des joueurs, c’est qu’au lieu de vouloir incarner des preux chevaliers tout puissants tueurs de dragons et sauveurs de princesses, il rêvent maintenant de Kingdom Come, un jeu dans lequel on joue un pauvre manant encrotté incapable de saisir sa hallebarde par le bon bout.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

The Hong Kong Massacre. « Quand personne ne tente de copier votre recette, ça ne peut vouloir dire qu’une chose, qu’elle est trop difficile pour eux ! », aimait à me répéter ma grand-mère avant de me resservir une louche de son bouillon de scrotum de porc. La pauvre femme, morte depuis d’une terrible indigestion, n’avait pas tort : malgré son air de jeu tout bourrin et tout bête, Hotline Miami était un jeu très subtil, dont le gameplay « un tir, un mort » ultra-rapide n’est pas si simple à reproduire. C’est pourtant ce qu’a tenté de faire The Hong Kong Massacre, qui s’en est plutôt bien tiré. 3,44 € (-82 %) jusqu’au 27/05

Le code promo « CANARDPC » permet d’obtenir une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet jusqu’à la fin du mois. Oh, et ils ont plein de promos sur les Dark Souls jusqu’à demain, ne traînez pas.

Et aussi :

