Édito

Par Ambroise Garel

Jusqu'à récemment, je pensais naïvement qu'il n'existait que deux camps dans la Grande Guerre de l'IA. Les pro, convaincus que l’IA va bouleverser le monde et qu’il convient par conséquent d’abandonner tout esprit critique et de mettre tous ses œufs dans ce panier sans attendre d’avoir la preuve qu’il n’est pas percé. Et les anti, qui pensent que l’IA ne sert pas à grand-chose à part à capturer les communs au profit de quelques acteurs privés et à détruire la planète, et que par conséquent il est urgent de mettre le feu à tous les data centers qu’on croise. Je caricature un peu, bien sûr, mais pas tant que ça.

Or, depuis quelques mois que je traîne dans des recoins interlopes du Web où l’on cause de quantization et des mérites comparés d’Ollama et de LM Studio, j’ai découvert l’existence d’une nouvelle faction : les amateurs de LLM locaux. Beaucoup moins peuplée que les deux autres, elle ne pèse pas lourd dans la bataille en cours, mais sa simple existence présente énormément d’intérêt.

Déjà parce qu’elle est peuplée de gens curieux et optimistes. Un vieux de la vieille, qui avait connu les débuts de la micro-informatique au tournant des années 1980, expliquait dans un post Reddit y retrouver la même ambiance foutraque que dans sa jeunesse, le même regroupement de bricoleurs farfelus tâtonnant pour voir ce qu’il était possible de tirer d’une technologie dont ils sentaient bien qu’elle avait quelque chose de révolutionnaire sans savoir vraiment quoi en faire.

Ensuite parce que ses membres, dans leur écrasante majorité, sont enthousiastes au sujet de l’IA sans cesser pour autant d’être critiques, combinaison rare. Bien qu’ils consacrent une grande partie de leur temps libre à bricoler des modèles, ils tiennent sur Sam Altman et consorts des propos qui feraient blêmir le plus luddite des anti-IA. Et les LLM ont beau être leur passion, ils considèrent néanmoins que la façon dont OpenAI, Microsoft et consorts les poussent partout sans se soucier des cas d’usages réels relève de l’arnaque pure et simple.

Enfin parce que, autant que dans les autres camps, la plupart ont une idée très nette de ce dont le futur sera fait. C’est certain, les géants de l’IA ne pourront longtemps continuer à vendre à perte. C’est évident, dans un an, deux au plus, les modèles locaux open weights (qui, soyons honnêtes, sont pour le moment à la ramasse à côté de ChatGPT) seront capables de rivaliser avec Claude Opus. C’est écrit, l’avenir sera local.

Voilà peut-être la seule constante dans ce monde déstabilisé par l’arrivée de l’IA : qu’on y croie ou pas, qu’on en pense du bien, du mal ou qu’on soit simplement curieux, on ne peut s’empêcher d’avoir un avis arrêté sur ce que sera l’avenir. C’est sans doute un moyen de se rassurer.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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Twitter-Thread.com. Vous avez probablement entendu parler du manifeste technofasciste zinzin de Palantir, qui ferait passer Alex Karp pour un méchant de Spider-Man, sauf qu’il cracherait de la cocaïne avec ses narines au lieu de projeter une toile avec ses doigts. Notez que les services de sécurité français continuent de travailler avec cette boîte comme s’il n’y avait aucun problème.

Usine-Digitale.fr. Tandis que, dans bien des entreprises, les employés se voient imposer l’usage d’IA dont ils ne veulent pas par une hiérarchie complètement matrixée, les professionnels du droit et du chiffre (figurez-vous que c’est comme ça qu’on appelle les comptables, sans doute « expert-comptable » n’était-il pas encore assez prétentieux) sont quant à eux 72 % à l’utiliser alors même que seule la moitié des structures qui les emploient ont commencé à définir des bonnes pratiques d’utilisation. C’est comme ça, les gens ne sont jamais contents.

CourrierInternational.com. Un robot humanoïde a gagné un semi-marathon à Pékin, ce qui a dû être assez facile car il est impossible pour un humain de ne pas s’arrêter de courir pour éclater de rire en voyant passer ce machin.

Futura-sciences.com. À propos, vous n’avez pas envie d’attendre dix ans que les robots humanoïdes soient au point et abordables ? Sachez que vous pouvez dès aujourd’hui acquérir le Bumi de Neotix Robotics pour 1 200 dollars. Bien sûr, à ce prix, il ne faut pas s’attendre à des merveilles en termes de capacités mais croyez-moi, on s’attache vite aux IA défaillantes, je cohabite depuis un mois avec un LLM local crétin comme une malle et c’est une joie de chaque instant.

TechnologyReview.com. On a quand même un peu baissé en ambition au niveau technologie. Jadis, la « nouvelle frontière » était la conquête spatiale. Aujourd’hui, le Graal après lequel court big tech consiste à réussir à enfiler une housse de couette. Des boîtes d’IA se sont en effet mises à payer des habitants de pays du tiers monde pour qu’ils se filment en train de passer l’aspirateur ou plier leur linge. Le but étant bien sûr d’entraîner les robots domestiques de demain.

Presse-citron.net. La marque de chaussures écolo Allbirds a, du jour au lendemain, décidé de revendre son activité chaussures pour devenir NewBird AI et se consacrer désormais aux infrastructures IA. La valeur de ses actions a immédiatement bondi de près de 400 %. L’occasion de se souvenir de Long Island Iced Tea Corp, cette marque de thé glacé dont la valeur avait été multipliée par quatre lorsqu’elle avait choisi de se renommer Long Blockchain Corporation en 2017.

Forbes.com. La dernière mise à jour de Google Photos permet à Gemini d’accéder à vos clichés. Non pas pour s’entraîner mais (et c’est presque pire) pour qu’il puisse utiliser les images de votre existence comme « contexte » afin de devenir un assistant plus efficace. Face à cette nouvelle incursion dans leur intimité, les utilisateurs cherchent une solution et je serais bien tenté de leur proposer de ne plus prendre de photos du tout car, comme l’enseignait le Bouddha, l’attachement à nos souvenirs limite notre développement spirituel. Mais le monde n’est pas prêt pour cette conversation.

Fortune.com. Si vous pensez que le monde moderne est devenu uniforme et que le progrès technique a fait disparaître les particularités des cultures locales, vous serez heureux d’apprendre qu’un Irlandais a utilisé une IA pour téléphoner à tous les pubs de son pays afin de leur demander le prix moyen d’une pinte, cela afin de générer un index national du prix de la bière. Depuis que ce dernier est public, les pubs ont commencé à baisser leurs tarifs pour rester compétitifs.

YouTube.com. Si vous n’avez pas vu l’interview de Clavicular dans l’édition australienne de 60 Minutes, je vous la recommande. Déjà parce que c’est un spectacle aussi triste et hypnotisant que de regarder un accident de voiture depuis la voie d’à côté, mais surtout parce qu’il est important — on le sait depuis le Gamergate — de se tenir au courant de l’évolution du discours mascu. Par ailleurs, la meilleure analyse des dynamiques psychologiques en jeu dans le looksmaxxing et de la façon dont tout cela va finir a été, sans surprise, formulée par un membre de la communauté gay de TikTok.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

TheGuardian.com. On en a déjà beaucoup parlé mais si vous voulez un bon résumé de toutes les histoires de délits d’initié en lien avec PolyMarket et consorts, le Guardian a ce qu’il vous faut.

Les bons plans matos

Répéteur Wi-Fi extérieur TP-Link (70 €). Le printemps est là, l’été approche et, comme moi, vous vous dites : « Il est temps que je capte le Wi-Fi depuis le jacuzzi du jardin. » Ne craignez rien, j’ai ce qu’il vous faut. Ce répéteur Wi-Fi 5 de TP-Link est un poil plus cher que les premiers prix, mais il fournira une connexion performante tout en résistant aux intempéries (norme IP65).



Manette sans fil Microsoft Xbox (55 €). Ici, on préfère souvent vous orienter vers des marques moins connues, mais à la fois plus fiables et moins chères. La manette officielle de Microsoft en version sans fil garde cependant des fans, et elle offre une très large compatibilité : Xbox X/S, Xbox One, Windows 10/11, Android et même iOS.

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La semaine du jeu vidéo

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Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En test — Pragmata

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDDEPRINTEMPS » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 300 premières personnes qui l’utiliseront.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

La boîte chinoise Honor a pondu une pub qui suggère d’utiliser l’IA de ses smartphones pour générer de faux souvenirs afin de guérir de ses regrets. C’est probablement le truc le plus terrifiant que j’aie vu cette semaine, et pourtant j’ai lu le manifeste de Palantir.

À lire dans la partie premium

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➫ Bit Brother : Claude Mythos le super-hacker : faire peur, c’est un bon moyen d’exister

➫ Billevesées du Web : Du livreur Uber à l’assistant numérique, nous sommes devenus accros à nos serviteurs

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