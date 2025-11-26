⚠️ L’ABONNEMENT PREMIUM AU PAVÉ NUMÉRIQUE EST À -30 % JUSQU’À FIN NOVEMBRE, DERNIERS JOURS POUR EN PROFITER ⚠️

Édito

Par Ambroise Garel

Cela semble incroyable en big 2025, alors que la quasi-totalité de nos vies sociales, professionnelles, sentimentales, politiques et administratives ont été dématérialisées, et c’est pourtant vrai : Internet continue de faire peur. Notamment, ce qui n’est pas sans conséquences, à ceux qui nous gouvernent. J’en veux pour preuve deux exemples récents.

Le premier, qui remonte à quelques semaines maintenant, est l’affaire des « poupées pédocriminelles de Shein » — formule étrange qui donne l’impression que les poupées elles-mêmes commettent les crimes, mais passons. Si le fond de l’histoire ne fait guère débat (personne ne peut se réjouir de l’existence de poupées sexuelles qui ressemblent à des enfants), la réaction politique qui a suivi était quant à elle très instructive. Pour commencer, le législateur semblait tomber des nues en découvrant qu’il n’y avait guère besoin de se rendre sur le darknet pour trouver des accessoires pedo-friendly ou des armes de catégorie A. On l’aurait souhaité plus informé. Puis, comme dans un vaste test de Rorschach idéologique, chaque camp s’est mis à projeter sur Shein ses propres obsessions : « Horreur du capitalisme débridé » pour les uns, « salle de shoot numérique » mettant en danger nos enfants pour les autres. Du jour au lendemain, Shein était devenu un monstre qu’il fallait d’urgence interdire de crainte qu’il « se dédiabolise ».

Reproduisant involontairement l’un des mèmes politiques les plus drôles de tous les temps, nos députés faisaient du magasin chinois à la fois le symbole du capitalisme tout puissant, de la dérégulation qui détruit les emplois bien de cheu nou, de la surproduction qui menace notre planète et de l’effondrement moral de notre monde moderne. Une fois encore, il n’est pas question ici de défendre la plateforme chinoise, qui mérite amplement d’être critiquée (notamment pour sa vente de produits non conformes aux normes européennes), mais de remarquer que d’autres boutiques pas beaucoup plus vertueuses en termes d’écologie et de concurrence aux petits commerces ne font pas l’objet des mêmes paniques morales.

Le deuxième exemple concerne bien sûr GrapheneOS, qui a annoncé quitter le territoire français suite à un papier du Parisien. Qualifié de « plateforme pour cybercriminels », le fork sécurisé d’Android, dont l’infrastructure était jusque-là hébergée chez OVH, va migrer ses serveurs au Canada et en Allemagne, estimant que le climat actuel en France est devenu hostile aux projets open source de protection de la vie privée.

Quels points communs, me demanderez-vous, entre un mastodonte comme Shein et un projet ouvert et libertaire comme GrapheneOS ? Rien, sauf le discours tenu à leur propos. Ce sont des lieux chaotiques qui « inquiètent les autorités », des far wests dérégulés, à l’extérieur de la série d’enclos qu’est devenu Internet — en tout cas l’Internet que connaissent nos députés qui appartiennent sans doute davantage aux classes sociales qui font leurs emplettes sur Amazon qu’à celles qui fréquentent Shein. Un « Internet dangereux », comme il y a des « classes dangereuses », plein d’armes, de contenu pédocriminel et de dealers, qu’il convient d’interdire au plus vite quand bien même 99,9 % de ses utilisateurs en feraient un usage tout à fait légitime. Le plus important, comme toujours, est de défendre la société.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

AboutAmazon.com. Il y a une semaine tout pile, j’écrivais « il ne reste plus qu’à inventer une IA qui regarde des séries pour nous et l’humanité sera enfin libre ». Même pas un jour après que ces lignes ont été publiées, Amazon annonçait une IA résumant les saisons précédentes de ses séries pour que vous n’ayez pas à les mater. Parfois je ne comprends pas pourquoi on ne fait payer que 5 € par mois (-30 % jusqu’à fin novembre !) une newsletter aussi visionnaire.

Blog.Google. Pour continuer à développer des IA, il faut des data centers. Mais pour alimenter ces data centers, il faut beaucoup d’énergie. Et pour produire autant d’énergie, il faut des centrales nucléaires. Or pour construire des centrales nucléaires de façon sûre, il faut des années. Solution proposée par les gens de la tech : s’appuyer sur l’IA pour accélérer la création desdites centrales. Oui oui, on court à la catastrophe.

TheRegister.com. « Si tu es en train de faire la revue de presse du Pavé, cette histoire est très drôle », vient de m’écrire Louis Adam, dont vous retrouverez la chronique cybersécurité la semaine prochaine. Et en effet, elle est très drôle. Les membres d’une association de cryptologues ont dû reprendre de zéro l’élection de leur conseil d’administration, car ils avaient perdu les clés de chiffrement donnant accès aux résultats.

YCombinator.com. Si, comme moi, vous avez commis l’erreur de faire des études littéraires au lieu d’un MBA et que vous désespérez de trouver du boulot dans ce « siècle à mains », vous serez heureux d’apprendre l’existence d’une nouvelle forme de prompt hacking, joliment baptisée « adversarial poetry », qui consiste à enrober ses instructions dans de la belle métrique pour contourner les sécurités des LLM. Ces derniers auraient en effet tendance à abandonner toute précaution pour peu que l’utilisateur s’adresse à eux en pentamètres iambiques, ce que je peux comprendre, moi-même je craque dès qu’une femme s’exprime dans un style suranné.

FranceInfo.fr. Kard, « la carte de paiement préférée des ados », est une appli qui permet aux parents de verser de l’argent de poche à leurs gamins. Problème, Kard est en liquidation judiciaire depuis septembre et plus personne ne peut accéder aux fonds stockés dans l’app. Malheureusement, un accord a été trouvé qui devrait régler le problème. J’écris « malheureusement » parce que si Kard avait volé le pognon des collégiens pour de bon, elle serait devenue la première application de racket virtuel, ce qui aurait été sacrément disruptif.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

LaVieDesIdees.fr. Dans cet incroyable article, vous apprendrez qu’un réseau téléphonique parallèle à celui des PTT, créé à l’origine par des résistants pour échanger des messages pendant la guerre, a survécu jusqu’aux années 1980. Ses utilisateurs, intraçables, y accédaient à l’aide de numéros non attribués et y discutaient sous pseudonyme dans des proto-chatrooms qui servaient notamment de lieux de rencontres LGBTQ, en cette époque pas si lointaine où l’homosexualité était encore pénalisée.

Les bons plans matos

Souris sans fil Razer Viper V3 HyperSpeed (45 €). Déjà recommandée ici début novembre, mais encore moins chère aujourd’hui grâce aux promos du Black Friday qui continuent jusqu’au 1er décembre. Un très bon produit avec des switchs mécaniques pour ceux qui veulent jouer avec une souris légère, sans fil et sans ruine.

Répéteur Wi-Fi 6 TP-Link RE700X (54 €). On profite encore des prix « Black Friday » sur ce répéteur Wi-Fi 6. Il peut servir soit de point d’accès (par exemple pour remplacer le Wi-Fi 5 de votre box), soit de répéteur pour augmenter la portée de votre réseau sans fil. Une seule prise réseau RJ45 pour servir de point d’accès Wi-Fi si connecté à un réseau, ou pour brancher un appareil en mode répéteur.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : La Steam Machine sera-t-elle le salut du joueur PC fauché ?

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDFRIDAY » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet jusqu’au 5 décembre.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Preuve que les auteurs de science-fiction ont leurs limites, aucun n’avait imaginé qu’en 2025, les enfants se feraient harceler sexuellement par la voiture de leur mère.

