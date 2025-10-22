Édito

Par Ambroise Garel

Ayant la chance d’appartenir à la catégorie en vogue, sinon des vieux, en tout cas de ceux qui sont moins jeunes qu’hier, je me souviens des Google Glass. Plus précisément, d’un voyage au salon E3, à Los Angeles. C’était, je crois, en 2013. Avec quelques collègues, j’attendais je ne sais quoi, assis sur l’épaisse moquette du Convention Center, quand il est arrivé. Il devait avoir une trentaine d’années, les cheveux bruns et courts. De son visage, j’ai retenu une seule chose : la paire de Google Glass qui trônait fièrement sur son nez. Immédiatement, la vibe (on n’appelait pas encore ça une vibe en 2013, mais ça existait déjà) a changé. Tous les gens sont devenus plus tendus, ont commencé à regarder par terre, à se forcer à parler à leurs potes, tout ça pour ne pas faire face à ce type qui, si ça se trouve, était peut-être en train de les filmer. Ce jour-là, j’ai su que les Google Glass et leur caméra embarquée étaient condamnées à faire un four. En janvier 2015, même pas deux ans plus tard et alors que le projet n’avait qu’à peine dépassé le stade du prototype, Google arrêtait leur production.

Pendant dix ans, on pensa les lunettes connectées condamnées aux poubelles de l’histoire ou, au moins, cantonnées à un usage professionnel : l’HoloLens de Microsoft, ou certaines lignes « pro » des Glass, les seules que Google a continué à fabriquer. Puis, incidemment, tel le monstre qu’on croyait mort dans la scène finale du film, elles ont commencé à revenir. Dans les rêves chtarbés des « visionnaires » de la Silicon Valley, elles sont même la pièce maîtresse d’un « écosystème IA » qui servira d’interface permanente entre nous et le monde. Un projet condamné à échouer ? Malheureusement, je n’en suis plus aussi sûr qu’en 2013.

Pour des raisons techniques tout d’abord. Les délires dystopiques qui accompagnent les lunettes connectées (voir le nom d’un inconnu s’afficher lorsqu’on regarde son visage, pourquoi pas assorti d’une synthèse d’informations à son sujet tirées sur Internet) sont beaucoup plus réalisables qu’il y a dix ans. Les lunettes elles-mêmes sont plus jolies, moins chères et fonctionnent mieux.

Des raisons sociales ensuite. Instagram existait à peine en 2013, pour ne rien dire de TikTok. Après une décennie de vidéos virales dans lesquelles des anonymes ont été filmés (et souvent moqués) à leur insu, notre rapport au fait d’être filmé n’est plus le même. Sans forcément l’apprécier, nous le considérons comme un risque inévitable qui va de pair avec le fait de se trouver dans l’espace public, un peu comme celui de se faire renverser par une voiture. Nous sommes aussi habitués au fait d’être couverts de wearables qui nous monitorent en permanence — si vous aimez avoir votre rythme cardiaque sous les yeux, vous serez heureux d’apprendre que les lunettes IA sont compatibles avec votre montre Garmin.

Mais surtout, si les lunettes risquent cette fois de trouver preneurs, c’est parce que les GAFAM en ont besoin : nos yeux sont la dernière frontière, le dernier territoire qui reste à conquérir.

Meta, échaudé d’avoir financé en pure perte son métavers, semble voir dans la réalité augmentée le moyen de récupérer une partie de ses investissements. Et le secteur de la tech en général, obsédé à l’idée d’essorer jusqu’au dernier point de croissance un marché saturé (tout le monde a un smartphone, Internet est si rempli de publicité qu’il devient difficile d’en ajouter davantage…), dispose là de l’outil parfait. Une IA connectée en permanence, surcouche indélébile ajoutée à nos existences, constamment en train de pousser des pubs et des services. Voilà la forme finale d’un monde entièrement médiatisé, sans aucune friction entre l’existence et les plateformes. Vous verrez que dans dix ans, on regrettera notre addiction aux smartphones.

PS : Pas encore suffisamment déprimé ? N’hésitez pas à écouter le denier numéro du podcast du Pavé numérique, une conversation avec le journaliste Antoine Hasday au sujet des nouveaux extrémismes violents sur Internet.

PS 2 : Vous avez deux minutes ? Pourquoi ne pas répondre à notre sondage lecteurs pour dire ce que vous appréciez ou n’appréciez pas dans le Pavé numérique ?

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

ArsTechnica.com. Si les deux choses que vous redoutez le plus au monde sont d’être hacké et qu’on lise par-dessus votre épaule, vous allez adorer le pixnapping, une technique qui consiste à lire par-dessous l’épaule de l’utilisateur pour piquer ses mots de passe et autres informations. En pratique, le code malicieux mesure le temps que mettent les pixels à s’afficher pour déterminer leur luminosité, puis reconstitue le texte affiché à partir de cette information. Toute considération éthique mise à part, c’est quand même super ingénieux, et pour le moment impossible à parer.

Web3IsGoingGreat.com. L’avantage d’un stablecoin comme le PayPal USD, c’est qu’il est adossé à des réserves en monnaie fiduciaire, ce qui garantit de pouvoir les échanger quand on le souhaite. Preuve qu’un pareil système est totalement fiable, suite à un bug, Paxos, la boîte chargée de miner le PYUSD, a accidentellement produit 300 trillions de dollars, soit 2,5 fois le PIB mondial.

Uber.com. Fini le temps béni où, lorsque votre chauffeur de VTC parlait tout seul, c’était simplement parce que, comme tous les taxis, il était à moitié cinglé. Désormais, ce sera parce qu’il s’enregistre en train de monologuer pour accomplir une « Uber digital task », histoire de gagner quelques piécettes de plus entre deux courses.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

TheGuardian.com. Laisser ses enfants jouer avec des LLM. Voilà une idée à première vue aussi séduisante que de leur donner une fourchette et une prise électrique pour les tenir occupés. Mais n’est-ce pas aussi un moyen de les préparer à un monde où ils devront utiliser ces outils ? The Guardian pèse le pour et le contre.

Les bons plans matos

Écran 34’’ OLED Alienware (760 €). Je vous accorde qu’à ce niveau de prix, on atteint la limite de la définition d’un « bon plan ». Mais, car il y a un mais, cet écran de 34 pouces incurvé d’Alienware est une excellente dalle OLED à 240 GHz, qui affiche de l’ultra-wide en 21:9 (3 440×1 440), idéale pour du jeu vidéo dans des conditions de luxe. Il a été lancé à 849 €.

Souris sans fil Logitech G G705 (57 €). Une souris blanche, vous connaissez la chanson… C’est une souris sans fil, blanche donc, au format compact et agrémentée de petites LED à la mode pour animer vos soirées gaming. Compatible Bluetooth et Lightspeed, elle est rechargeable, ce qui lui assure un poids léger (85 g). Prix, léger aussi, valable cette semaine.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : ROG Xbox Ally – le futur de Xbox ressemble au passé de Windows

Et aussi :

En test : Battlefield 6

En test : CloverPit

En chantier : Jump Space

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDWEEN » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet jusqu’au 15 novembre.

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Si vous cherchez une image qui résume à elle seule toute l’histoire d’Internet, pourquoi pas celle de ces chats qui, attirés par la chaleur, sont venus se coucher sur les racks de GPU d’une mine de bitcoins en Mongolie. La surchauffe provoquée par la présence des matous a forcé les machines à baisser leur niveau de charge, provoquant un manque à gagner de plusieurs millions.

clips A post shared by @clips

