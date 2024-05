Édito

Par Ambroise Garel

Je suis au regret de vous informer que, le 26 juin prochain, ICQ fermera définitivement, ce qui va immédiatement diviser les lecteurs de cette newsletter en deux catégories : celles et ceux qui ne savent pas ce qu’est ICQ (que nous appellerons, par commodité, « les jeunes ») et les autres, qui étaient persuadés qu’ICQ avait déjà fermé il y a vingt ans (« les vieux »). Triste nouvelle en tout cas, d’apprendre que l’un des plus anciens clients de messageries au monde, vestige d’une époque où tout n’était que skin mignonnes, noms rigolos (ICQ se prononce “I seek you”. « UwU », serait-on tenté d’ajouter) et joie d’ajouter les numéros de contact de ses potes dans un petit agenda, va disparaître comme des larmes dans la pluie, nous laissant seuls dans un monde fait de Telegram rempli de groupes d’extrême-droite et de conversations WhatsApp par milliers dont on n’a plus le temps de lire les messages.

Mais c’est ainsi, année après année, Internet disparaît. Il disparaît même, contrairement à ICQ, beaucoup plus vite qu’on ne l’imaginait. D’après une étude du Pew Research Center, réputé pour son sérieux malgré son nom qui ressemble au bruit que font les enfants quand ils miment un pistolet laser avec leur index, 38 % des pages web qui existaient en 2013 seraient devenues inaccessibles dix ans plus tard. Conséquence, même sur des sites a priori bien maintenus et disposant d’archives pérennes comme ceux des journaux d’informations, un quart des pages contiendraient un lien mort. La tendance croissante au cours de la décennie de remplacer les pages par des posts sur les réseaux sociaux n’arrange rien : bien plus souvent effacés par leurs auteurs, 90 % des tweets cesseraient d’être accessibles 46 jours après avoir été postés. Et bien malin qui pourra prédire l’avenir de ceux qui n’ont pas encore été effacés, tant personne n’est en mesure de dire si Twitter existera encore dans dix ans — ou même dans cinq.

Le phénomène n’est pas nouveau (il existe même un nom pour décrire la crainte que la numérisation générale laisse un trou béant dans les archives de l’humanité : l’âge sombre numérique) mais la vitesse de la dégradation constatée par les chercheurs a surpris les plus pessimistes. Et vu ce que nous réserve l’avenir en matière d’IA, il est à craindre que nos espaces d’échanges passés, en plus de tomber en ruine, finissent ensevelis sous une coulée de boue.



Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

TheVerge.com. « Aujourd’hui est un jour très particulier », a déclaré Yusuf Mehdi, boss de tout ce qui touche à Windows chez Microsoft, avant d’annoncer l’arrivée du label « Copilot Plus », qui sera apposé sur tous les PC pensés pour exploiter au mieux l’IA de Microsoft. Lesquels, non contents de devoir utiliser une gamme très particulière de puces ARM au lieu des classiques x86 (ce qui va probablement poser un paquet de problèmes de compatibilité aux programmes non adaptés à ce jeu d’instructions), prendront également une capture de l’écran toutes les deux secondes. Vous pourrez ainsi utiliser l’IA pour rechercher dans tout l’historique d’usage de votre PC et abandonner une bonne fois pour toutes le concept de vie privée. Bref, des machines dont personne ne voudra et qui iront rejoindre le Windows Phone au cimetière des projets « très particuliers » de monsieur Microsoft.

BSky.app. Car, rappelons-le, tout comme personne ne veut d’une machine à laver ou d’un frigo connecté à Internet, personne ne veut d’un « copilote » IA constamment en train de regarder par-dessus son épaule. Reconnaissons à la dernière bannière publicitaire de Microsoft le mérite de ne pas prétendre fournir un service utile mais de simplement rappeler aux salopards de clients que nous sommes que l’IA n’est pas un choix et que nous allons en bouffer de gré ou de force. Ainsi que celui d’avoir habilement trollé tous les fans de Star Trek, activité toujours divertissante, surtout en ce mois de mai un peu gris.

LiveScience.com. Les techbros ont de toute façon intérêt à nous vendre leurs cochonneries au plus vite car, au rythme où évolue l'IA, la totalité de leurs clients seront bientôt morts. L’IA Google a en effet récemment recommandé à ses utilisateurs d’ajouter de la colle dans leurs pizzas pour que le fromage n’en glisse pas, de manger des cailloux, de mélanger du détergent et du vinaigre (ce qui provoque un dégagement de chlore ultra-toxique) et même carrément de se jeter d’un pont, car après tout pourquoi perdre du temps dans ce monde qui va si vite.

Developpez.com. Et même parmi les gros bonnets de la tech, l’IA est loin de faire l’unanimité. Courant après les délires d’Open AI, Microsoft comme Google bourrent leurs produits d’IA au mieux inutile, au pire dangereuse uniquement par peur de rater le coche. Et dégradent au passage les services sur lesquels ils ont bâti leur réputation.

TheAtlantic.com [paywall]. En fait, hors cas d’usages très particuliers, presque personne ne veut de l’IA mais tout le monde se voit contraint de suivre les délires de ses prophètes convaincus qu’il s’agissait désormais du seul horizon de la tech et de l’humanité. Lesquels, du vol de la voix de Scarlett Johansson au pillage des œuvres copyrightées et à la destruction d’Internet, prouvent chaque jour que leur « vision » a tout d’une nouvelle destinée manifeste et qu’eux-mêmes sont trop convaincus de leur droit divin pour se soucier du reste.

Les bons plans matos

Par Furolith

Chargeur USB-C Anker 30 W (14 €). Puisque beaucoup de constructeurs se dispensent désormais de fournir un chargeur avec leurs appareils mobiles, autant ne pas se sentir obligé d’acheter leurs adaptateurs « officiels » bien trop chers. Ce modèle est par ailleurs fourni avec un câble USB-C/USB-C d'1,5 m.

Chargeur USB-C 6-en-1 Satechi 200 W (113 €). À l’extrême opposé du spectre, ce modèle certes particulièrement onéreux a des chances d’être le dernier chargeur USB-C que vous aurez jamais besoin de vous procurer. Capable de fournir jusqu’à 200 W au total, dont 140 W sur un port unique, il peut même convenir à la vaste majorité des ordinateurs portables du marché, à la seule condition qu’ils soient compatibles avec la recharge via USB-C Power Delivery.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : L’art de la bande-annonce de jeu vidéo. Résumer un film de deux heures dans une bande-annonce d’une minute trente, c’est déjà coton. Alors résumer un jeu open world de soixante heures dans lequel on fait toujours la même chose (mais sans que ça ait l’air ennuyeux) ou un jeu narratif de trente minutes (mais sans tout révéler), imaginez. C’est pourquoi il existe des professionnels chargés de donner envie à grands coups de montage cut et de « boum boum » musical.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Dave the Diver. Bien sûr, vous pouvez jouer à un autre jeu que Dave the Diver. Il y en a des milliers, après tout. Maintenant, bon courage pour en trouver un dans lequel vous pourrez à la fois explorer les profondeurs de l’océan et tenir un restaurant de poissons, avec en plus une histoire assez chouette et un gameplay réussi. 14,99 € (-25 %) jusqu’au 03/06

Mais aussi :

