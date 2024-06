Édito

Par Ambroise Garel

Des enfants. Voilà ce que vous êtes. On a beau vous expliquer régulièrement les bases d’un usage prudent d’Internet, vous tombez dans le panneau derechef. Et je ne dis pas ça seulement parce que j’adore le mot « derechef », qui ressemble à l’un de ces grades bizarres de la gendarmerie, comme « maréchal des logis ». Je dis ça parce que depuis le temps que vous lisez cette newsletter, qui entre dans sa deuxième année (l’occasion de bénéficier d’une promotion d’anniversaire de -22% sur tous les abonnements !), on se connaît et on peut se parler franchement.

Mais surtout parce que, depuis la dissolution surprise du blagueur-en-chef du Faubourg Saint-Honoré, on voit fleurir partout sur Internet des plateformes de mise en relation entre personnes qui ne seront pas là pour voter aux législatives (en même temps, il eût été difficile de prévoir le coup) et gens disposés à prendre leur procuration. Rien que comme ça, en trois minutes, j’ai trouvé PlanProcu, A voté et Action Populaire. Accompagnés, comme toujours, de leur cortège de discours Internet, façon « non mais PlanProcu on ne peut pas leur faire confiance ça a été créé par un membre de LREM » et « A voté c’est fait par des pro-Macron, moi je ne fais confiance qu’aux plateformes de gauche ».

Mais bougres d’andouilles (nous y revoilà), ce n’est pas le problème ! En tout cas pas le problème principal. Le problème c’est que non seulement en ayant recours à ces plateformes de mise en relation vous confiez votre vote à un inconnu (ce qui, en soi, est déjà dangereux) mais qu’en plus elles sont par nature éminemment vulnérables à des raids de militants ou de trolls. Et ce, paradoxalement, d’autant plus qu’elles regroupent des votes d’un camp particulier. Des comptes d’extrême-droite ont déjà évoqué la possibilité d’infiltrer Action Populaire — et il ne s’agit là que d’un post public, je n’ose même pas imaginer ce qui se manigance dans les boucles Telegram.

Bref, ne donnez pas vos votes à des gens d’Internet que vous n’avez jamais rencontrés. Confiez-les à des proches en qui vous avez confiance et, si vous n’en avez aucun de disponible le jour du vote, rapprochez-vous de l’antenne locale du parti pour lequel vous comptez voter, ils seront plus qu’heureux de vous aider. Et au pire, ce sera toujours du temps que vous n’aurez pas passé devant un écran.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

LeMonde.fr. Toujours décidé à libérer la parole, car il est bien connu que les paroles les plus libres sont celles qu’on ne peut prononcer qu’à voix basse de peur de se faire huer et exiler de la cité, Elon Musk a décidé que les auteurs des likes ne seront désormais plus visibles en dessous de chaque tweet. Le but étant d’éviter que vos collègues vous fassent les gros yeux après avoir découvert que vous passiez vos journées à liker des camgirls et des types nommés TurboHitler88 (catégories qui à elles deux constitueront bientôt l’essentiel des utilisateurs de Twitter). Rien à voir bien sûr avec le fait que Musk consacre l’essentiel de son temps libre à taper la discute avec des types qui ont une image de Goebbels en photo de profil.

Twitter.com. « Et si nous utilisions cette machine magique qui consomme autant d’électricité qu’un petit pays et dévore les réserves d’eau de l’humanité pour transformer des mèmes célèbres en vidéos ? » Voilà la dernière lubie des utilisateurs de Dream Machine, le nouveau générateur de vidéos de Luma AI. Sans surprise, les résultats sont souvent cauchemardesques, mais on trouve tout de même une grande réussite : le mème de Picard qui tient sa tête dans ses mains, transformé en vidéo toute nulle d’un type qui ne ressemble même pas à Patrick Stewart. Non seulement l’effet de surprise rend la vidéo très drôle, mais le fait de dépenser autant de temps et d’énergie à créer une animation (1) à partir de ce qui était déjà une vidéo et (2) sans réussir à reproduire la tête d’un acteur archi-célèbre dont l’image est partout sur Internet, est une parfaite métaphore des capacités de l’IA.

20Minutes.fr. Pendant que les internautes font mumuse avec des mèmes, des acteurs moins bien intentionnés créent d’autres genres de deepfakes, par exemple cette fausse bande-annonce pour un prétendu documentaire Netflix discréditant les JO et présenté par un Tom Cruise dont la voix et l’image ont été parfaitement recréées. Ça se trouve, on aura bientôt droit à de fausses vidéos dans lesquelles Tom Cruise défendra l’église de Scientologie. Ça fait froid dans le dos.

Les bons plans matos

Par Ambroise Garel

UGREEN Switch USB 3.0 Commutateur KVM 4 Ports USB pour 2 PC (19 €). Le problème avec tous ces objets connectés et autres périphériques qu’on accumule par paquet de cent, c’est qu’on finit par ne plus avoir d’endroit où les brancher. Pour y parvenir sans perdre de place, un petit commutateur USB suffit. Celui-ci permet en plus de partager les périphériques entre deux PC différents et peut être alimenté par câble micro-USB 5V quand on y branche des appareils un peu gourmands.

AILKIN 2024 Amplificateur Wi-Fi (25 €). Et parfois, en plus d’être nombreux, les gadgets ont l’outrecuidance d’être loin, à savoir hors de portée de la pauvre box Wi-Fi posée dans le placard du salon. Il est alors temps d’investir dans un routeur Wi-Fi ou, de façon plus simple et plus économique, dans un amplificateur Wi-Fi, qu’on branche directement sur une prise électrique et qui se contentera de reproduire le signal.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Nos années Dofus. Autrefois, à l’époque où la vie était encore normale, les gens avaient l’occasion de prononcer des phrases simples comme « j’ai rencontré ma femme pendant des vacances avec des amis » ou « mon meilleur ami et moi nous connaissons depuis l’école communale ». Mais aujourd’hui que nous trouvons nos conjoints sur Tinder et nos meilleurs amis dans des jeux en ligne, il va falloir inventer des façons de raconter ces rencontres sans avoir l’air trop ridicule. C’est ce qu’a fait Rudyard Clipping, en revenant sur ses années passées devant le MMORPG Dofus.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Starship Troopers: Terran Command. Bien sûr, j’aurais pu vous parler de Balatro, que vous trouverez en promo juste en dessous de ce paragraphe. Mais tout le monde connaît déjà Balatro, alors je préfère vous parler de Starship Troopers: Terran Command. Autant le FPS Starship Troopers: Extermination est bien parti pour faire un four face à la concurrence de Helldivers 2, autant Starship Troopers: Terran Command, sympathique petit jeu de stratégie très fidèle au film de Verhoeven, vous permettra de pratiquer l’extermination démocratique de hordes aliens de façon un peu différente. 12,49 € (-50 %) jusqu’au 25/06

Et aussi :

