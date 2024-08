Édito

Par Ambroise Garel

Reprendre le Pavé numérique après un mois de pause est une sacrée gageure, mot qui, rappelons-le, se prononce « gajur » malgré la scandaleuse absence de tréma. Comment choisir, dans la masse gigantesque de tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, un sujet d’édito ? Sans doute en se remémorant l’immortelle définition de Christophe Barbier (« l'éditorialiste est comme un tuteur sur lequel le peuple, comme du lierre rampant, peut s'élever ») et, prenant à la fois de la distance et de la hauteur (j’espère que vous n’avez pas le vertige), en constatant que nous arrivons peut-être à la fin d’un Grand Cycle Politique™.

Si vous avez commis l’erreur de suivre l’actualité pendant vos vacances, vous savez que, rompant avec une longue tradition d’autosabotage, le Parti démocrate américain a choisi de contre-attaquer, non seulement en remplaçant Biden, mais surtout en confiant l’organisation de sa campagne à des gens qui comprennent le monde dans lequel ils vivent. Lesquels ont tout de suite senti que Tim Walz, en qualifiant les Républicains de « bizarres » (weird), avait eu un éclair de génie.

Il y aurait beaucoup à dire sur l’intelligence de cet angle d’attaque qui retourne l’accusation d’« anomalie » contre ceux qui prétendent incarner la normalité face à des démocrates toujours trop queer, urbains et déviants — d’autres l’ont déjà très bien fait. Effectivement : les Républicains sont devenus bizarres, leurs idées totalement en marge des normes de la société américaine. Quand bien même cette dernière est plus divisée que la nôtre sur la question des droits reproductifs, l’opinion de Vance sur les « femelles ménopausées » a de quoi faire frémir (ou éclater de rire) tout Américain dont la vision du monde ne provient pas exclusivement de podcasts masculinistes. Et justement…

Internet, ses chambres d’écho et ses délires en vase clos, surtout depuis les confinements, a rendu bizarre une bonne partie de la population — et pas seulement les Républicains. Les mascus sont bizarres, oui. Mais les antivax aussi sont bizarres. Et les transvestigateurs qui passent leurs journées à scruter l’entrejambe de Brigitte Macron sont très, très bizarres.

Sans doute devrions-nous garder à l’esprit que la majorité des gens ne s’est jamais souciée des obsessions et des mèmes de quelques agités extremely online. Et, sans idéaliser le « bon sens » ou la « décence ordinaire » de la majorité silencieuse, le rappeler à chaque occasion auxdits excités.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Futurism.com. Depuis le temps que je pratique la sordide profession de chroniqueur du monde d’après, je pensais avoir tout vu. C’était compter sans le PDG de la start-up AskVet qui, vantant les mérites de son nouveau chatbot VERA, s’est félicité que son IA ait réussi à convaincre une dame de faire euthanasier son chien alors qu’elle était réfractaire à l’idée, simplement en insistant et en jouant sur la corde sensible. Quant à la possibilité que VERA ait pu se planter et faire piquer un corniaud en parfaite santé, elle n’est même pas évoquée. Mais il est vrai que les IA se trompent rarement.

Twitter.com. Dans les films d’horreur de série B, il y a toujours ce moment où les scientifiques nazioïdes découvrent avec effroi que l’ADN de leurs super-mutants est moins stable qu’ils le pensaient et regardent leurs créations tomber en lambeaux suintants. À en croire une récente étude, les IA seraient en passe d’atteindre ce stade de leur évolution, puisque les LLM entraînées sur du contenu lui-même généré par des LLM (c’est-à-dire, au train où vont les choses, un pourcentage sans cesse croissant d’Internet) voient la qualité de leur output baisser de façon drastique. Avec un peu de chance, nous serons donc bientôt libérés. La nature est bien faite.

IrishTimes.com. La prochaine fois que quelqu’un qui n’arrivera pas à se connecter à votre site vous demandera, goguenard, « Tu l’as achetée où ta solution cloud, chez Lidl ? », vous pourrez regarder votre interlocuteur dans les yeux et, sans vous déprendre un instant du sérieux qui a fait votre réputation parmi les admins réseau, lui répondre que oui. The Irish Times nous apprend en effet que, comme Amazon avant lui, Lidl s’est mis à louer ses infrastructures serveur à des entreprises tierces et gagne un paquet de pognon dans l’opération.

Les bons plans matos

Par Furolith

Console Android Razer Edge (230 €). Les machines de jeu nomades sont très à la mode en ce moment, mais savez-vous que dans le genre, la Switch, le Steam Deck et assimilés ne sont pas vos seules options ? Les plateformes mobiles aussi sont en train de se créer des catalogues de « vrais » jeux de qualité très honorables, bien au-delà des Candy Crush et autres Brawl Stars auxquels on les résume trop facilement. Cette « console » Android constituée d’une tablette 6,8 pouces équipée du très véloce processeur Snapdragon G3X Gen 1 est une excellente manière d’y accéder (ainsi qu’à toutes les plateformes de cloud gaming). Surtout à ce prix, réduit de plus de 50 % par rapport au tarif de lancement de la machine il y a un an.

Manette mobile Backbone One (120 €). L’autre solution, pour peu que l’on possède déjà un smartphone assez puissant pour faire tourner des jeux correctement, c’est évidemment de simplement se procurer une manette détachable. Dans le genre, la Backbone One est une référence incontournable, compatible aussi bien iOS qu’Android (et disponible aussi en version à connecteur Lightning pour les iPhone 14 et antérieur). Notez l’avantage de la version blanche : contrairement à la version noire au même prix, elle est « certifiée PlayStation » et donc compatible PS Remote Play, si cela peut vous être utile.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : UBOAT. Les lecteurs de Canard PC sont si prévisibles. Au sortir de deux mois d’été, où ces pauvres hères à la chair lâche et au teint blafard ont été exposés au grand air, ils n’ont qu’une envie : retrouver la sécurité d’une cave obscure. C’est pourquoi, sans surprise, ils ont choisi de rendre gratuit le test de UBOAT, un jeu dans lequel on s’enferme dans le noir et le cambouis à trente mètres sous l’eau pour crier « Torpedo Los! » en compagnie de gros Allemands moites.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Mais aussi :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

La dernière mode sur les réseaux sociaux chinois consiste à reproduire l’incohérence des vidéos IA avec de vrais acteurs.

